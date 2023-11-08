Итальянцы — очень живые, шумные и яркие люди. Вот и фильмы у них такие же. Итальянские киноленты невозможно представить без колоритных красавцев, забавных простаков, злых старух и томных, удивительно сексуальных женщин.

История итальянского кинематографа насчитывает немало культовых режиссёров, актёров и актрис. При этом славные традиции не утеряны и в настоящее время. Если Вы не имеете возможности посетить Италию, проникнитесь её духом, посмотрев итальянские фильмы последних лет с высоким рейтингом.

Первый день моей жизни

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 6.7 Жанр Фэнтези, драма, комедия Производство Италия / 2023 Сборы в мире $2 676 048 Режиссёр Паоло Дженовезе В ролях Тони Сервилло, Валерио Мастандреа, Маргерита Буй, Сара Серрайокко, Габриэле Кристини, Виттория Пуччини, Лино Гуанчале, Элена Льетти, Лидия Витале, Томас Трабакки

Жизни четырёх незнакомцев одновременно закончились и сошлись в одной точке. Все они (циничный коуч; бывшая гимнастка, прикованная к инвалидной коляске; женщина-полицейский, потерявшая дочь; подросток с лишним весом) не нашли сил справиться с трудностями жизни и покончили жизнь самоубийством.

Но неизвестный мужчина предлагает четвёрке последний шанс. Семь дней они должны наблюдать, как будет проходить жизнь без них. И через неделю каждому будет дан шанс вернуться или умереть, но уже навсегда.

Очередная работа итальянского режиссёра Паоло Дженовезе, известного созданием знаменитого драмеди «Идеальные незнакомцы» 2015 года. В обоих фильмах Дженовезе выступил ещё и как сценарист.

Анна Франк. Параллельные истории

Рейтинг Кинопоиск — 7.7 / IMDB — 6.6 Жанр Драма, история Производство Италия / 2019 Сборы в мире $327 285 Режиссёр Сабина Федели, Анна Миготто В ролях Хелен Миррен, Анна Франк, Мартина Гатти, Арианна Шореньи

Если бы еврейка Анна Франк пережила Вторую мировую войну, сейчас ей было бы 90 лет. Примерно столько сейчас остальным героиням фильма, которым, в отличие от Анны, удалось выжить в эти страшные годы.

История, описанная 13-летней девочкой в своём знаменитом дневнике, переплетается с рассказами выживших женщин об ужасах Холокоста. Третьим полноценным участником повествования является молодая европейка, которая, начиная с места смерти Анны Франк — концлагеря Берген-Бельзен, путешествует по местам, связанным с именем девочки.

Дневник, который в период с 1942 по 1944 год вёлся 13-летней еврейской девочкой Аннелиз Франк, стал одним из самых известных документов времён Второй мировой войны. Два года иудейское семейство Франков провело в Амстердаме в заранее подготовленном убежище. В августе 1944 года после доноса неизвестного семью арестовали и отправили в Освенцим.

Идеальные незнакомцы

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 6.9 Жанр Драма, комедия Производство Испания, Италия / 2017 Сборы в мире $33 262 366 Режиссёр Алекс де ла Иглесиа В ролях Белен Руэда, Эдуард Фернандес, Эрнесто Альтерио, Хуана Акоста, Эдуардо Норьега, Дафна Фернандес, Пепон Ниэто, Беатрис Оливарес, Мария Хесус Ойос, Гонсало Торральба

Приятный вечер и лунное затмение собрали вместе три семейные пары и одного холостяка. Во время застольной беседы выяснилось, что брак одной общей знакомой закончился по вине сотового телефона. Женщина увидела сообщение, которое любовница прислала её мужу.

Тогда хозяйка дома, психолог по образованию, предложила гостям провести социальный эксперимент. В течение вечера все должны принимать звонки по громкой связи, а сообщения зачитывать вслух.

В 2019 году фильм попал в книгу Гиннесса как картина с наибольшим числом ремейков в мире. Всего в настоящее время их восемнадцать. Россия не стала исключением. Комедийный «Квартет И» в 2019 году представил свою версию — киноленту «Громкая связь».

Мой тигр

Рейтинг Кинопоиск — 7.5 / IMDB — 5.7 Жанр Приключения Производство Италия / 2022 Сборы в мире $1 695 072 Режиссёр Брандо Куиличи В ролях Санни Павар, Клаудия Джерини, Амандип Сингх, Юн Си Джойс, Самир Гурунг, Ши Янг, Лунибха Туладхар, Легьяан Тапа, Бхумика Тару

Когда-то у непальского мальчишки Балмани была семья, а теперь он один на всём белом свете. Паренёк сбегает из детского дома, чтобы вернуться в родной Катманду.

По дороге он становится свидетелем убийства браконьерами бенгальской тигрицы. При этом детёныш зверя остаётся в живых. Балмани вспоминает, что мама рассказывала ему о монастыре «Гнездо тигра», где монахи спасают диких животных. Освободив тигрёнка, мальчик отправляется на поиски монастыря.

Непальский монастырь Такцанг-Лакханг, или Логово тигра, существует в реальности. Он был основан в 1692 году и расположен на нависающей над пропастью скале высотой 3 120 метров. Посетить Такцанг можно только по особому разрешению Министерства культуры Бутана.

Рука Бога

Рейтинг Кинопоиск — 7.5 / IMDB — 7.3 Жанр Драма Производство Италия, США / 2021 Сборы в мире $167 909 Режиссёр Паоло Соррентино В ролях Филиппо Скотти, Тони Сервилло, Тереза Сапонанджело, Марлон Жубер, Луиза Раньери, Ренато Карпентьери, Массимилиано Галло, Элизабетта Педрацци, Энцо Де Каро, Софья Гершевич

Жаркий Неаполь, 80-е года прошлого века. Подросток Фабьетто Скизе — член большой, шумной, но дружной итальянской семьи. Многочисленные родственники вместе веселятся, спорят, сплетничают, ругаются и даже дерутся.

И всё это на фоне ожидания приезда самого Марадоны и разговоров, перейдёт ли великий футболист в клуб Наполи. А впереди у семейства трагедия, которая раз и навсегда заставит Фабьетто повзрослеть.

Рука Бога — это один из самых знаменитых голов аргентинского футболиста Диего Марадоны. Он состоялся в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 1986 года между Аргентиной и Англией.

Место встречи

Рейтинг Кинопоиск — 7.4 / IMDB — 7.0 Жанр Триллер, драма, детектив Производство Италия / 2017 Сборы в мире $5 784 397 Режиссёр Паоло Дженовезе В ролях Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио Муччино, Альба Рорвахер, Виттория Пуччини, Сабрина Ферилли, Сильвия д’Амико, Рокко Папалео, Джулия Лаццарини

Какую цену может заплатить человек за исполнение своих желаний? В одном итальянском городе в кафе под названием The Place за столиком сидит Человек, который может исполнить любое человеческое желание. Вот только взамен Человек требует выполнить задание, которое, как правило, идёт в разрез с общечеловеческими нормами.

В процессе выполнения задания можно передумать, но тогда заветное желание не осуществится. Интересно, сколько найдётся желающих нарушить свои моральные принципы в обмен на желаемое?

Итальянская полнометражная версия американского сериала «Столик в углу» 2010 года.

Лучшие годы

Рейтинг Кинопоиск — 7.4 / IMDB — 6.7 Жанр Драма Производство Италия / 2020 Сборы в мире $7 355 084 Режиссёр Габриэле Муччино В ролях Пьерфранческо Фавино, Микаэла Рамаццотти, Ким Росси Стюарт, Клаудио Сантамария, Николетта Романофф, Эмма Марроне, Альма Ноче, Франческо Чентораме, Андреа Питторино, Маттео Де Буоно

История Италии последних сорока лет, показанная через историю дружбы и любви четырёх друзей. Джулио, Паоло, Рикардо и Джемма познакомились будучи подростками. Беззаботную юность сменила тревожная юность.

Джемма, оставшись без родителей, была вынуждена покинуть Рим, и компания распадается. Паоло становится преподавателем литературы, Джулио — адвокатом. И только Рикардо никак не может найти себя, меняя одну творческую профессию на другую. И в это время из Неаполя возвращается Джемма. Как дальше сложится судьба друзей?

Сюжет драматической киноленты во многом повторяет сюжет фильма «Мы так любили друг друга» 1974 года.

Супергерои

Рейтинг Кинопоиск — 7.4 / IMDB — 6.7 Жанр Драма Производство Италия / 2020 Сборы в мире $7 355 084 Режиссёр Габриэле Муччино В ролях Пьерфранческо Фавино, Микаэла Рамаццотти, Ким Росси Стюарт, Клаудио Сантамария, Николетта Романофф, Эмма Марроне, Альма Ноче, Франческо Чентораме, Андреа Питторино, Маттео Де Буоно

Противоположности притягиваются, не правда ли? Вот и импульсивная художница-карикатуристка Анна и рассудительный физик Марко полюбили друг друга с первого взгляда. Их роман похож на взрыв. Анна всегда следует минутному порыву, а Марко — рациональному расчёту.

На протяжении всей совместной жизни Анна рисует комикс о взаимоотношениях с Марко. В нём паре, как супергероям, приходится преодолевать массу препятствий, чтобы быть вместе.

Возникновение комиксов в современном понимании берёт начало в середине XIX века. Уже в 1840 годах швейцарец Родольф Тепфер создал серию карикатурных альбомов про приключения господ Жабо и Крепена в виде «кадров» с надписями на каждом из них.

Один на один

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 7.4 Жанр Драма Производство Италия, Румыния, Великобритания / 2020 Сборы в мире $716 280 Режиссёр Уберто Пазолини В ролях Джеймс Нортон, Дэниэл Ламонт, Кэрол Мур, Валин Кэйн, Кит МакЭрлин, Эйлин О’Хиггинс, Лаура Хьюз, Крис Корригэн, Шиван МакСуини

34-летний Джон смертельно болен. Ему осталось жить всего несколько месяцев. Это время мужчина тратит на то, чтобы найти хорошую семью для своего 4-летнего сына Майкла.

Отец и сын кочуют из дома в дом, от семьи к семье, пытаясь найти место, которое станет для мальчика новым домом. А перед Джоном стоит ещё одна задача — решить, что должен помнить о нём Майкл после его смерти.

Драма основана на реальных событиях. Идею фильма, ставшего одним из лучших итальянских фильмов последних лет, режиссёру и сценаристу Уберто Пазолини подсказала газетная статья о мужчине, больном раком и подыскивающем достойных родителей для своего ребёнка. Пазолини не смог встретиться с героем заметки и решил додумать, как сложится его жизнь.

Невидимый свидетель

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 6.6 Жанр Детектив, триллер, криминал Производство Италия / 2018 Сборы в мире $5 307 259 Режиссёр Стефано Мордини В ролях Риккардо Скамарчо, Мириам Леоне, Фабрицио Бентивольо, Мария Пайато, Никола Паннелли, Серджо Романо, Паола Самбо, Асканио Бальбо

Успешный предприниматель Адриано Дориа находится под домашним арестом. Его любовница убита, а все улики указывают на молодого мужчину. Но он не признаёт вины и нанимает лучшего адвоката по уголовным делам. Это женщина по имени Вирджиния, которая выигрывает практически все свои дела.

Адвокат просит рассказать Адриано об обстоятельствах дела, ничего не утаивая. Но как Вирджиния использует откровения Адриано? Это знает только она.

Ремейк испанского триллера «Невидимый гость» 2016 года. Кроме итальянской версии, у кинокартины есть целых два индийских варианта: на хинди — «Месть» и на телугу — «Кто».

Молодость

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 7.3 Жанр Драма, мелодрама, комедия, музыка Производство Италия, Франция, Великобритания, Швейцария / 2015 Бюджет €12 300 000 Сборы в мире $23 469 540 Режиссёр Паоло Соррентино В ролях Харви Кейтель, Майкл Кейн, Рэйчел Вайс, Пол Дано, Габриэлла Белисарио, Лаура Де Марки, Алекс МакКуин, Йен Кейр Аттард, Адам Джексон-Смит

В респектабельном швейцарском санатории уже в который раз отдыхают два хороших друга: известный британский музыкант Фред и не менее знаменитый голливудский режиссёр Мик. Оба мужчины находятся в весьма преклонном возрасте.

Фред уже давно не концертирует и не собирается возвращаться к профессии. Мик, наоборот, полон творческих идей и готовится снять новый кинематографический шедевр. В разговорах о смысле жизни, наблюдении за другими постояльцами неторопливо текут будни старых приятелей.

По версии сайта WhatCulture.com, сцена, в которой обнажённая мисс Вселенная входит в бассейн, занимает первое место в рейтинге моментов, чаще всего включаемых на паузу.

Счастливый Лазарь

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 7.5 Жанр Фэнтези, драма, детектив Производство Италия, Швейцария, Франция, Германия/ 2018 Сборы в мире $1 816 750 Режиссёр Аличе Рорвахер В ролях Адриано Тардиоло, Агнесса Грациани, Альба Рорвахер, Лука Чиковани, Томмазо Раньо, Серхи Лопес, Наталино Балассо, Карло Тармати, Николетта Браски

Так ли уж свободны люди в мире, в котором нет рабства? В небольшой итальянской деревушке Инвиолата маркизе де Луна принадлежит всё, включая местных жителей. По неизвестной причине крестьяне, возделывающие для хозяйки табак, не знают, что рабство уже давно отменено.

Больше всех трудится местный простодушный паренёк по имени Лазарь. Его бескорыстным трудом пользуется не только маркиза. Односельчане с нескрываемым удовольствием тоже не стыдятся эксплуатировать паренька. Всё меняется с приездом в Инвиолату сына маркизы, который решает открыть тайну подневольным труженикам.

Сюжет библейской притчи имеет под собой реальную основу. Некая итальянская землевладелица, пользуясь отдалённостью своих наделов, годами скрывала от крестьян информацию об отмене издольщины (аренда земли, при которой плата взимается частью урожая).

В семье не без священника

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 6.6 Жанр Комедия Производство Италия / 2015 Сборы в мире $6 246 660 Режиссёр Эдоардо Мария Фальконе В ролях Марко Джаллини, Алессандро Гассман, Лаура Моранте, Илария Спада, Эдоардо Пеше, Энрико Ойтикер, Карло Лука Де Руджиери, Джузеппина Червицци, Алекс Сендрон, Фабрицио Джаннини

Успешный практикующий кардиохирург Томмазо просто раздавлен. Его сын Андреа решил бросить обучение на врача и стать… католическим священником. И это при том, что Томмазо считает себя атеистом.

Разочарованный отец решает во что бы то ни стало разубедить сына. Для этого Томмазо решает дискредитировать духовного наставника Андреа, отца Пьетро.

Католическим священникам нельзя жениться, потому что они должны всё своё внимание уделять своей пастве. Но есть исключения. Например, женатым может оставаться священник, который получил сан после женитьбы.

Тень Караваджо

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 6.4 Жанр Биография, история, драма Производство Италия, Франция / 2022 Сборы в мире $4 377 294 Режиссёр Микеле Плачидо В ролях Риккардо Скамарчо, Луи Гаррель, Изабель Юппер, Микаэла Рамаццотти, Тедуа, Виничио Маркиони, Лолита Шамма, Мони Овадия, Бренно Плачидо, Лоренцо Лавиа

Пожалуй, нет в итальянской живописи более противоречивой фигуры, чем Караваджо. Богохульник, драчун и непокорный бунтарь. Он поразил современников невероятным реализмом своих картин и создал свой неповторимый стиль.

Весной 1606 года художник в пьяной драке убивает человека. За совершение преступления Караваджо приговаривают к смерти, но он успевает бежать. Караваджо мечтает вернуться в Рим и молит о прощении. Теперь папа Павел V должен вынести вердикт – заслуживает ли гениальный живописец прощения за свой проступок.

Сложный характер Караваджо постоянно приносил ему неприятности. Художника много раз арестовывали за участие в пьяных драках, погромах, хранение оружия, оскорбления городской стражи. А однажды Караваджо судили даже за сочинение издевательских стихов о другом, менее талантливом живописце.

Итальянские каникулы

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 6.7 Жанр Комедия Производство Италия / 2020 Сборы в мире $8 926 071 Режиссёр Массимо Венье В ролях Альдо, Джованни, Джакомо Поретти, Лучиа Машино, Карлотта Натоли, Мария Ди Бьязе, Массимо Раньери, Микеле Плачидо, Роберто Читран, Франческо Брэнди

Что может быть прекраснее летом, чем побережье тёплого моря? Именно так решили три совершенно разных семейства и отправились в отпуск в итальянскую Апулию.

Но прибыв на арендованную сказочную виллу, они понимают, что сняли один и тот же дом. Телефон фирмы, которая предоставила жильё, не отвечает. Так как же решить, кто является главным арендатором и имеет право насладиться долгожданным отдыхом?

Апулия — это область на юго-востоке Италии, «каблук» итальянского «сапога». Омывается Адриатическим и Ионическим морями. Из-за самой протяжённой в Италии береговой линии является излюбленным местом для пляжного отдыха.

Тини: Новая жизнь Виолетты

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 5.3 Жанр Приключения, семейный, музыка Производство Испания, Италия, Аргентина / 2016 Бюджет €17 000 000 Сборы в мире $8 678 476 Режиссёр Хуан Пабло Бускарини В ролях Мартина Штоссель, Хорхе Бланко, Адриан Сальседо, Мерседес Ламбре, Диего Рамос, Клара Алонсо, София Карсон, Леонардо Чекки, Риддер ван Кутен

После мирового турне юная поп-звезда Виолетта решает приостановить карьеру. Девушке просто необходимо прийти в себя после слухов, которые распространялись о ней в прессе. К тому же Виолетта понимает, что мировая известность не приносит ожидаемого счастья и спокойствия.

Старая знакомая отца Виолетты приглашает её отдохнуть в свой дом на итальянском острове Сицилия. Во время каникул девушка обретает новых друзей и получает новый импульс для творчества.

Полнометражный фильм является спин-оффом аргентинского молодёжного сериала «Виолетта» 2012-2016 годов.

Пока я рядом

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 5.9 Жанр Драма, мелодрама, комедия Производство Италия / 2023 Режиссёр Массимо Капелли В ролях Риккардо Мария Манера, Дженни Де Нуччи, Эмануэле Туретта, Пино Квартулло, Тициана Фоски, Мирко Фрезза, Марина Сума, Марио Вуд, Жером Бурдо, Анна Канепа

Молодой красавчик Лука наслаждался жизнью до тех пор, пока при случайном посещении больницы ему не поставили смертельный диагноз. По прогнозам врачей, жить молодому парню остаётся не более года. В жизни Луки начинается нескончаемая вереница анализов, больниц и лекарств.

В одной из лечебниц парень встречает девушку по имени Джулия. Она тоже смертельно больна, и это сближает молодых людей. Между Лукой и Джулией возникает страстный роман.

Итальянская мелодрама пополнила ряд фильмов о любви подростков, мечты которых о совместном будущем разбиваются о страшный диагноз. Самые популярные из них: «Спеши любить» 2002 года, «Виноваты звёзды» 2014, «Сейчас самое время» 2012, «В метре друг от друга» 2019 и многие, многие другие.

Человек, который нарисовал Бога

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 5.5 Жанр Драма Производство Италия / 2022 Режиссёр Франко Неро В ролях Франко Неро, Стефания Рокка, Роберт Дави, Вехазит Ефрем Абрахам, Изабель Кьяммальичелла, Симона Наси, Диана Дель’Эрба, Фэй Данауэй, Диего Казале, Кевин Спейси

Абсолютно слепой художник по имени Эммануэле преподаёт графический рисунок в социальном центре. Это уже достаточно необычно. Но помимо этого, у пожилого одинокого мужчины есть один по-настоящему чудесный дар. Он может рисовать поразительно точные портреты, ориентируясь только на голос модели. Но Эммануэль не афиширует свой талант, и о его способностях знает всего несколько близких художника.

Однажды новая ученица социального центра оказывается свидетелем работы художника. Девочка снимает процесс создания портрета на телефон и выкладывает в интернет. За небольшой промежуток времени видео становится вирусным, но принесёт ли это счастье художнику?

Итальянская драма основана на реальных событиях. В Турине в 70-х годах прошлого века преподавал слепой художник, который мог слепить из пластилина портрет, слушая голос изображаемого.

Римские расставания

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 6.5 Жанр Мелодрама, комедия Производство Италия, Испания / 2022 Сборы в мире $13 100 Режиссёр Эдоардо Лео В ролях Эдоардо Лео, Марта Ньето, Клаудия Джерини, Стефано Фрези, Эстер Ортега, Анна Далтон, Энрика Гвиди, Марко Бонини, Йонис Башир, Джиджио Морра

Супруги Томмазо и Зои уже несколько лет женаты. Но любовь, которая прежде держала их вместе, постепенно угасла. Зои начала задумываться о расставании. Женщина тяготится отношениями, но не знает, как сказать об этом супругу, не раня его чувств.

Случайно она наталкивается на толкового автора, ведущего колонку о взаимоотношениях. Женщина решает обратиться к нему со своей проблемой. Но вот только Зои не знает, что статьи пишет её муж Томмазо.

Эдоардо Лео выступил в фильме не только в качестве режиссёра, но и участвовал в написании сценария, а также сыграл главную мужскую роль.

Фантом из прошлого

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 6.3 Жанр Триллер Производство Италия / 2022 Сборы в мире $148 713 Режиссёр Джанлука Манджашутти В ролях Лоренцо Рикельми, Аврора Джовинаццо, Астрид Казали, Арианна Барбета, Джулиано Берти, Габриэле Боккьо, Миколь Дамилано, Себастиано Ди Белла, Марко Ферруа, Марко Фоссати

Десять лет назад отца 8-летней девочки по имени Ирэн сбил на машине неизвестный. Девочка плохо разглядела водителя машины и никак не может вспомнить его лицо. Став взрослой, Ирэн не может отпустить прошлое и мечтает предать убийцу отца справедливому суду.

Жизнь девушки не ладится. Она вынуждена бросить любимый спорт и выполняет тяжёлую работу на заводе. Главный инженер предприятия Микеле оказывает Ирэн знаки внимания, и постепенно девушка отвечает ему взаимностью. Но Ирэн чувствует, что мужчина от неё что-то скрывает. Возможно, он женат. Или всё намного хуже?

Слоган итальянского фильма, который в оригинале называется «Человек на пути»: «Раскрой мрачную тайну».

Итальянская гонщица

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 7.2 Жанр Драма, спорт Производство Италия / 2016 Сборы в мире $2 412 312 Режиссёр Маттео Ровере В ролях Стефано Аккорси, Матильда Де Анджелис, Паоло Грациози, Лоренцо Джоиелли, Роберта Маттеи, Джулио Пуньяги, Лука Бондиоли

Талантливая гонщица Джулия Де Мартино в свои семнадцать лет уже завоевала право участвовать в престижнейшем соревновании Gran Turismo. Но отец, который тренировал девушку, внезапно умер от сердечного приступа. Джулия узнаёт, что у семейства были большие долги, и к концу сезона она может лишиться родительского дома. Выход один — выигрывать гонку.

Тогда тренировать Джулию вызывается её старший брат Лорис, который дал о себе знать после продолжительного отсутствия. Когда-то давно Лорис был прекрасным гонщиком, но всё потерял, пристрастившись к наркотикам.

Прототипом Лориса Де Мартино стал известный итальянский раллийный гонщик Карло Капоне — чемпион Европы по ралли 1984 года.

Девушка в тумане

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.8 Жанр Триллер, криминал, драма Производство Италия, Германия, Франция / 2017 Сборы в мире $4 996 317 Режиссёр Донато Карризи В ролях Тони Сервилло, Жан Рено, Алессио Бони, Лоренцо Рикельми, Галатеа Ранци, Микела Ческон, Лукреция Гидоне, Даниэла Пьяцца, Тьерри Тоскан, Екатерина Бушеми

В маленьком и сонном городке Авешот пропала 16-летняя Анна Лу. За её поиски берётся детектив Фогель, репутация которого подмочена недавним неудачным расследованием. Вскоре находится и обвиняемый. Это профессор Лорис Мартини, который преподаёт в местной школе.

Но действительно ли учитель виновен в преступлении? Или Фогель, мечтая поскорее взять реванш, выдаёт желаемое за действительное?

Мрачный детектив по собственному одноимённому роману режиссёра картины Донато Карризи стал одним из лучших итальянских фильмов последних лет с высоким рейтингом.

Лоро

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.7 Жанр Биография, драма Производство Италия, Франция / 2018 Сборы в мире $36 567 Режиссёр Паоло Соррентино В ролях Тони Сервилло, Элена София Риччи, Риккардо Скамарчо, Кася Смутняк, Эвридиче Аксэн, Фабрицио Бентивольо, Роберто Де Франческо, Дарио Кантарелли, Анна Бонаюто, Джованни Эспозито

Молодой итальянский бизнесмен Серджио Моро, сколотивший состояние весьма грязными делишками, мечтает попасть в Европарламент. Для этого мужчина решил заручиться поддержкой самого Сильвио Берлускони, имеющего огромный вес в итальянской политике.

Что больше всего любит Берлускони? Конечно же, вечеринки и девушек! Серджио арендует шикарную виллу по соседству с поместьем бывшего премьер-министра и в надежде привлечь внимание могущественного соседа начинает закатывать шикарные вечеринки.

Личность бывшего председателя совета министров Италии Сильвио Берлускони весьма противоречива. Только на услуги адвокатов талантливый политик и меценат потратил порядка 700 миллионов долларов. В чём Берлускони только не обвиняли: от финансирования мафией до связей с несовершеннолетними проститутками.

Доктор по вызову

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.0 Жанр Комедия Производство Италия / 2021 Сборы в мире $550 514 Режиссёр Гуидо Кьеза В ролях Франк Матано, Диего Абатантуоно, Сесилия Наполи, Джорджия Спинелли, Алессандро Бетти, Лучиано Миле, Антонио Салинес, Валентина Д’Агостино, Леонардо Сбрагиа, Пьеро Мадаро

Терапевт Пьерфранческо Май неплохо знает своё ремесло, но в последние годы стал всё чаще прикладываться к бутылке. Кроме того, о себе дали знать и застарелые болячки, что тоже не придаёт Пьерфранческо энтузиазма.

Но пожилой мужчина, как ему кажется, находит весьма остроумный выход из ситуации. Он уговаривает случайного знакомого курьера ездить на осмотры и изображать врача. А чтобы пациенты не догадались о непрофессионализме доктора, Пьерфранческо подсказывает парню, что делать через наушник.

Ремейк одноимённой французской комедии 2019 года.

Моя вторая половинка

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 5.9 Жанр Комедия Производство Италия / 2021 Режиссёр Марко Мартани В ролях Андреа Арканджели, Кристиано Каккамо, Анджела Курри, Иления Д’Авения, Стефано Фрези, Франческо Габбани, Алессандра Мастронарди, Фабио Моричи, Элиза Нардини, Натали Рапти Гомес

Андреа и Лаура вместе со времён обучения в колледже. Завтра пара должна пожениться. Но Андреа терзают сомнения: все ли он попробовал в жизни до женитьбы? И судьба даёт ему шанс оценить это.

Каждое утро Андреа просыпается в новых обстоятельствах. То он рок-звезда, то женат на богачке, то меняет женщин как перчатки. Но мужчине всегда чего-то или кого-то не хватает. Может быть, Лауры?

Съёмки мелодрамы велись в Риме, Лацио, а также в Сполето. Сполето — один из самых древних городов Умбрии. Первые свидетельства о городе зафиксированы в 241 году до н.э. В Сполето сохранились как античные, так и средневековые памятники архитектуры.

Невероятная история Острова роз

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 7.0 Жанр Драма, комедия, приключения Производство Италия / 2020 Режиссёр Сидней Сибилиа В ролях Элио Джермано, Леонардо Лиди, Матильда Де Анджелис, Том Влашиха, Фабрицио Бентивольо, Лука Дзингаретти, Андреа Пеннакки, Виолетта Дзирони, Франсуа Клюзе, Фабрицио Ронджоне

1967 год. Инженер Джорджо Роза спроектировал и соорудил в Адриатическом море платформу. Сооружение площадью 400 квадратных метров располагалось в одиннадцати километрах от Римини, за пределами территориальных вод Италии.

Роза провозгласил рукотворный остров независимой Республикой острова Роз. На территории острова располагался бар, ночной клуб, ресторан, сувенирный магазин и даже почтовое отделение. Но как к этому отнесётся правительство Италии?

Итальянское драмеди основано на реальной истории Республики острова Роз, просуществовавшей всего десять месяцев. В июне 1969 года платформа была взята под контроль официальной итальянской власти и уничтожена двумя взрывами.

Субурра: Город мафии

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 7.4 Жанр Триллер, драма, криминал Производство Италия, Франция / 2015 Бюджет €7 000 000 Сборы в мире $5 217 330 Режиссёр Стефано Соллима В ролях Пьерфранческо Фавино, Элио Джермано, Клаудио Амендола, Алессандро Борги, Грета Скарано, Джулия Гориетти, Антонелло Фассари, Жан-Юг Англад, Алессандро Бернардини, Мишель Бевилакуа

Член итальянского парламента Филиппо Малгради отвечает за разработку законопроекта об изменении классификации некоторых административных районов. На самом деле продажный политик представляет интересы мафиози по кличке «Самурай», который желает превратить итальянский город Остия в свободную игровую зону.

Однажды Малгради проводит ночь с двумя проститутками, одна из которых утром умирает. Филиппо бежит с места происшествия. Но сутенёр по кличке «Кинжал» решает шантажировать политика и требует за молчание долю в проекте «итальянского Лас-Вегаса».

Эта криминальная драма — экранизация одноимённого романа Джанкарло де Катальдо и Карло Бонини, основанного на реальных событиях.

Кто эти люди?

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.4 Жанр Комедия Производство Италия / 2015 Сборы в мире $16 897 Режиссёр Фабио Бонифаччи, Франческо Миччике В ролях Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Ивано Марескотти, Катринель Марлон, Бор Лиза, Маурицио Касагранде, Антонио Катания, Кристиан Джинепро, Джампьеро Джудика, Пиппо Лоруссо

Менеджеру Давиду почти под сорок, а его единственной мечтой является повышение по службе. И скоро мужчине выпадает шанс: ему поручают подготовку весьма ответственного и важного проекта.

Но за день до решающей презентации Давид случайно знакомится с обаятельным мужчиной по имени Марчелло. Новый знакомый предлагает Давиду выпить за знакомство и прокатиться к двум его очаровательным знакомым. Наутро мужчина оказывается и без денег, и без работы. Осознав, что стал жертвой мошенника, Давид отправляется на поиски обидчика.

Авантюрная комедия удостоилась на родине нескольких кинематографических наград. Это премии «Давида ди Донателло» и «Алмаз итальянского кино» за режиссуру, а также награда «Золотая плёнка» за лучшую мужскую роль.

Папа за маму

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.1 Жанр Комедия, семейный Производство Италия / 2019 Сборы в мире $8 343 322 Режиссёр Алессандро Дженовези В ролях Фабио Де Луиджи, Валентина Лодовини, Анджелика Элли, Бьянка Усай, Маттео Кастелуччи, Диана Дель Буфало, Никколо Сенни, Антонио Катания, Джулия Аполлони, Джорджия Кардачи

У женатого Карло трое детей: новорожденная Бьянка, младший школьник Тито и подросток Камилла. Но мужчина постоянно на работе и совсем не помогает жене Джулии управляться с этой оравой.

Замученная домашними хлопотами Джулия решает устроить себе десятидневный отпуск. А как же Карло? Ему предстоит совмещать заботу о детях с рабочими обязанностями. Справится ли он?

Оригинальное название искромётной итальянской комедии — «Десять дней без мамы». У киноленты есть сиквел — «Десять дней без Санты» 2021 года.

Бессмертный

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.8 Жанр Драма, криминал Производство Италия, Германия / 2019 Сборы в мире $6 667 823 Режиссёр Марко Д’Аморе В ролях Марко Д’Аморе, Джузеппе Айелло, Сальваторе Д’Онофрио, Марианна Робустелли, Дженнаро Ди Коландреа, Нелло Маския, Алексей Гуськов, Сальваторе Эспозито

Чиро Ди Марцио недаром дали кличку «Бессмертный». В детстве он чудом уцелел во время страшного землетрясения, а теперь сумел выжить после покушения.

Один из мафиозных боссов, симпатизирующий Чиро, сохранил его «воскрешение» из мёртвых в тайне и отправил Бессмертного в далёкую и холодную Латвию. В Риге Чиро начинает работать на русскую мафию и оказывается в самом центре противостояния между латвийской и русской преступными группировками.