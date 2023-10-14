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Lionsgate приобрела права на прокат предстоящего фильма ужасов «Дом» от режиссера «Судной ночи» Джеймса ДеМонако

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Еженедельник Variety поделился новой информацией по поводу предстоящего фильма ужасов режиссера Джеймса ДеМонако «Дом» («The Home»). Компания Lionsgate получила права на распространение в США этого хоррора, который создается с поддержкой Miramax и появится на экранах в 2024 году. Главную роль в фильме сыграет знаменитый стендап-комик и актер Пит Дэвидсон.

Шарлотта Ко, исполнительный вице-президент Lionsgate, говорит, что фильм получился напряженным, волнующим и непредсказуемым.

Том Задра, исполнительный вице-президент Miramax, делится впечатлениями о фильме, называя его новой классикой ужасов, и сообщает, что в лице Lionsgate нашел идеального партнера, который представит киноленту американской аудитории.

Фильм ужасов "Дом"

Режиссер Джеймс ДеМонако

Американец с итальянскими корнями, сценарист, режиссер и продюсер Джеймс ДеМонако родился в октябре 1969 года. Первым его успехом был сценарий фильма Копполы «Джек» с Робином Уильямсом в главной роли.

Джеймс ДеМонако

Но триумфом карьеры ДеМонако стало создание серии фильмов «Судная ночь». Идея первого фильма родилась после того, как жена режиссера едва не погибла в автокатастрофе из-за пьяного водителя.

В 2023 году ДеМонако пообещал, что зрители увидят шестой фильм франшизы «Судная ночь».

Судная ночь

Актер Пит Дэвидсон

Пит Дэвидсон – звезда американской поп-культуры, сценарист, комик, актер, бывший бой-френд Ким Кардашьян. Он родился в 1993 году в Нью-Йорке. В 7 лет потерял отца в терактах 11 сентября 2001 года, что во многом определило его судьбу.

Актер Пит Дэвидсон

Выступать на сцене начал с 16 лет, и вскоре стал появляться в популярных телешоу. В 2016 году попал в список Forbes 30 в категории «Голливуд и развлечения».

Актер известен по фильмам «Чего хотят мужчины», «Отряд самоубийц: миссия навылет», «Трансформеры: Восхождение звероботов» и многим другим.

Актер Пит Дэвидсон

Что известно о предстоящем фильме «The Home»

Производство фильма уже завершено с поддержкой Miramax, и он выйдет в прокат где-то в начале 2024 года на платформе Lionsgate. Сценарист и режиссер – Джеймс ДеМонако, исполнитель главной роли – Пит Дэвидсон.

Дэвидсон исполняет роль Макса, молодого человека с травмирующим прошлым, сироту и бывшего приемного ребенка. Он устраивается на работу в дом престарелых, движимый личным милосердием, но вскоре начинает замечать некоторые странности. А затем начинает раскрывать зловещие тайны этого заведения, которые поставят его жизнь и рассудок под угрозу.

Фильм получил Рейтинг R за сцены насилия и жестокости.

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Татьяна Ромашина
Татьяна Ромашина

Жестокий редактор нашего сайта о кино. Тексты, написанные живыми людьми, идеальными не бывают. Но всегда нужно стремиться к совершенству!

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