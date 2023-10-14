Lionsgate приобрела права на прокат предстоящего фильма ужасов «Дом» от режиссера «Судной ночи» Джеймса ДеМонако

Еженедельник Variety поделился новой информацией по поводу предстоящего фильма ужасов режиссера Джеймса ДеМонако «Дом» («The Home»). Компания Lionsgate получила права на распространение в США этого хоррора, который создается с поддержкой Miramax и появится на экранах в 2024 году. Главную роль в фильме сыграет знаменитый стендап-комик и актер Пит Дэвидсон.

Шарлотта Ко, исполнительный вице-президент Lionsgate, говорит, что фильм получился напряженным, волнующим и непредсказуемым.

Том Задра, исполнительный вице-президент Miramax, делится впечатлениями о фильме, называя его новой классикой ужасов, и сообщает, что в лице Lionsgate нашел идеального партнера, который представит киноленту американской аудитории.

Режиссер Джеймс ДеМонако

Американец с итальянскими корнями, сценарист, режиссер и продюсер Джеймс ДеМонако родился в октябре 1969 года. Первым его успехом был сценарий фильма Копполы «Джек» с Робином Уильямсом в главной роли.

Но триумфом карьеры ДеМонако стало создание серии фильмов «Судная ночь». Идея первого фильма родилась после того, как жена режиссера едва не погибла в автокатастрофе из-за пьяного водителя.

В 2023 году ДеМонако пообещал, что зрители увидят шестой фильм франшизы «Судная ночь».

Актер Пит Дэвидсон

Пит Дэвидсон – звезда американской поп-культуры, сценарист, комик, актер, бывший бой-френд Ким Кардашьян. Он родился в 1993 году в Нью-Йорке. В 7 лет потерял отца в терактах 11 сентября 2001 года, что во многом определило его судьбу.

Выступать на сцене начал с 16 лет, и вскоре стал появляться в популярных телешоу. В 2016 году попал в список Forbes 30 в категории «Голливуд и развлечения».

Актер известен по фильмам «Чего хотят мужчины», «Отряд самоубийц: миссия навылет», «Трансформеры: Восхождение звероботов» и многим другим.

Что известно о предстоящем фильме «The Home»

Производство фильма уже завершено с поддержкой Miramax, и он выйдет в прокат где-то в начале 2024 года на платформе Lionsgate. Сценарист и режиссер – Джеймс ДеМонако, исполнитель главной роли – Пит Дэвидсон.

Дэвидсон исполняет роль Макса, молодого человека с травмирующим прошлым, сироту и бывшего приемного ребенка. Он устраивается на работу в дом престарелых, движимый личным милосердием, но вскоре начинает замечать некоторые странности. А затем начинает раскрывать зловещие тайны этого заведения, которые поставят его жизнь и рассудок под угрозу.

Фильм получил Рейтинг R за сцены насилия и жестокости.