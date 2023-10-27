Продолжающаяся забастовка SAG-AFTRA, очередные переговоры которой с Альянсом продюсеров кино и ТВ проходят сегодня, в пятницу (и наполнены осторожным оптимизмом), включает в себя претензии со стороны актёров к использованию ИИ, способному создавать цифровые копии.

Теперь в этом вопросе открылся второй фронт, сообщает Hollywood Reporter.

Сегодня в Конгрессе США обсуждается закон «No Fakes», который 12 октября внесли в сенат четыре представителя от Республиканской и Демократической партий. Он призван защитить актёров, певцов и других лиц от неправомерного создания копий их голосов и изображений с помощью искусственного интеллекта.

Права, созданные для законодательства этим актом, будут распространяться не только на живых людей, но и на умерших художников через их наследников и душеприказчиков на протяжении 70-ти лет после их смерти.

Основные положения закона изложил в своем выступлении на забастовке исполнительный директор SAG-AFTRA Дункан Крэбтри-Айрленд. «Популярность и возможности ИИ привели к тому, что интернет наводнили цифровые копии артистов и певцов, созданные без согласия оригиналов и без компенсации. Для артиста его внешность или голос – источник средств к существованию. Эти люди проводят всю свою жизнь, совершенствуя творческие навыки, а ИИ обесценивает их работу», – высказался Дункан.

В чем суть нового закона

Согласно положениям закона «No Fakes», термин «Цифровая копия» определяется, как «Сгенерированное компьютером электронное подобие человека, которое кажется неотличимым от оригинала и/или воплощение его в произведении или сцене, где он никогда не выступал».

Закон позволит творческим людям лицензировать своё изображение или голос, а также предоставлять права на цифровые копии по специальному договору. Это будет соглашение, подобное тому, что сейчас требует SAG-AFTRA от AMPTP.

Нарушение закона предполагает судебное преследование с очень реальным наказанием – срок до трех лет и компенсацию от 5000 долларов США.

Словом, закон станет своеобразным сплавом «Права собственности» и «Авторского права», нарушение которых преследуется во всем мире и сегодня. Веб-сайтам и интернет-платформам придётся разрабатывать систему защиты от подделок.

Исключения из закона

No Fakes Akt предполагает внесение в закон некоторых исключений. Они будут касаться новостей, документальных, биографических, исторических произведений, рекламы, а также сатиры и пародий, но только в случае указания на использование ИИ и с минимальным или эпизодическим использованием цифровых копий.