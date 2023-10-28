Китайский блокбастер и пакистанская драма бросают вызов на «Оскаре» 2024: Новые претенденты на заветную статуэтку

В настоящее время постепенно формируются списки зарубежных фильмов, которые будут номинироваться на «Оскар» на церемонии, которая пройдёт 10 марта 2024 года.

Беатрис Верховен, заместитель редактора журнала The Hollywood Reporter, в своём эксклюзивном материале вечером в пятницу сообщила о том, что китайский фильм «Блуждающая Земля 2» и пакистанское кино «В огне» были добавлены в потоковую службу Academy Screening Room. Это означает, что обе картины официально будут представлять свои страны на церемонии вручения «Оскара»-2024.

С 1979 года Китай выдвигал на премию Академии более 20-ти фильмов, и только два из них были номинированы, но не получили награду. Режиссёром обеих картин был Чжан Имоу.

«Блуждающая Земля 2» («The Wandering Earth 2») вышла в прокат в январе 2023 года и является приквелом хита 2019 года «Блуждающая Земля», ставшим пятым по прибылям за всё время в Китае.

Сценарист и режиссёр фильма Заррар Кан дебютировал со своим фильмом «В огне» («In Flames») на кинофестивале в Торонто в 2023 году. Пакистан подавал заявку на «Оскар» 11 раз, и даже однажды вошел в шорт-лист с фильмом «Страна радости» в 2022 году, однако до номинации не добрался.

Пожелаем удачи участникам!

Подробнее о фильме «Блуждающая Земля 2»

После оглушительного успеха фильма «Блуждающая Земля», рассказывающего о том, как на нашей планете были построены огромные двигатели, уносящие Землю к новому Солнцу взамен угасающего, созданного по роману знаменитого фантаста Лю Цысиня, на церемонии вручения награды «Золотой петух» режиссёр картины Франт Куо сообщил о разработке приквела.

Действие происходит за несколько лет до событий первого фильма. Солнце угасает, и колыбель человечества сталкивается с многочисленными катастрофами. И тогда все народы Земли объединяют разум, силы и ресурсы, чтобы построить мощные двигатели, способные унести планету от надвигающегося Апокалипсиса. Фильм имел огромный коммерческий успех в Китае и за рубежом.

Блуждающая Земля 2 – Трейлер

Информация о фильме «В огне»

Фильм «В огне» заявлен в жанре ужасов, однако это, скорее, социальная драма, раскрывающая тяжёлое положение женщин в Пакистане. В центре сюжета мать и дочь, которые только что лишились главы семьи и остались беспомощными перед традициями агрессивного патриархата.

Теперь они целиком и полностью зависят от своего появившегося ниоткуда дяди, который предлагает женщинам свое покровительство. И если мать Фариха счастлива обрести такую возможность, дочь Мариам не так доверчива, к тому же видит призраков, замечает реальные и придуманные опасности и тихонько теряет рассудок.

На данный момент фильм имеет 100-процентный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes, а его распространением занимается американская компания XYZ Films.