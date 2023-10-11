Камеримаж-2023 откроется фильмом «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса

10 октября стало известно, что уникальный польский фестиваль кинооператорского искусства откроется нашумевшей лентой Йоргоса Латинмоса «Бедные-несчастные».

Сайт фестиваля: https://camerimage.pl/

Что такое Камеримаж

С 1993 года каждую осень в Польше проводится Camerimage, уникальный международный фестиваль, сосредоточенный на работе кинооператоров. Ежегодно на этом красивом празднике кино встречаются именитые мастера кадра и новички этой профессии.

Главный приз кинофестиваля – Золотая лягушка.

Первые семь мероприятий проводились в городе Торунь, затем, в 2000-20009-м – в Лодзи, с 2010 года фестиваль проходил в Быдгоще и вернулся в Торунь в 2023 году.

В рамках мероприятия проводятся конкурсы лучших художественных, документальных и дебютных фильмов, а также конкурсы музыкальных видеоклипов, трейлеров к сериалам (с 2015 года) и студенческих работ.

Отдельные секции кинофестиваля – конкурс фильмов 3D и свежего польского кино.

Фестиваль стал прекрасной площадкой для громких презентаций и новинок в операторской работе, а также способом представить свои технические новинки для таких компаний, как Panavision, ARRI, Kodak.

Условия для участников фестиваля – создание фильма или музыкального видео после 1 января

Кстати, российский оператор Михаил Кричман, – трехкратный лауреат Камеримажа, забравший в разное время две серебряных и одну Золотую лягушку.

Михаил Кричман

Заявки на участие подаются до 14 октября.

Camerimage 2023

До начала фестиваля осталось меньше месяца! В субботу, 11 ноября пройдет церемония открытия мероприятия, за которой последует показ отобранного организаторами самого уникального кино года. И, по их мнению, в этом сезоне таковым стал фильм «Poor Things» Йоргоса Лантимоса с участием Эммы Стоун и Уиллема Дефо, уже названный главным событием мирового кинематографа 2023 года.

Это невероятная история несчастной женщины, покончившей с собой из-за жестокого мужа, и воскрешенной гениальным ученым, который пересадил ей мозг младенца. Получив новое имя и воспитанная своим спасителем и опекуном Годвином Бакстером, главная героиня Белла Бакстер, лишенная предрассудков викторианской эпохи, отстаивает свое право на свободу мышления и поступков.

У нас есть подробный обзор на киноленту «Бедные-несчастные».

Официальный постер Energa CAMERIMAGE 2023

Откроет фестиваль сам Йоргос Лантимос, недавно получивший «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, а представит его публике Робби Райан, обладатель премии «Золотая лягушка».

Латинмос и Райан уже сотрудничали в создании фильма «Фаворитка», который боролся за главную награду основного конкурса Камеримажа и получил приз зрительских симпатий.