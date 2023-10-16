Истребитель X-Wing из «Звездных войн» продан на аукционе в воскресенье за рекордные 3 миллиона долларов

Американский сайт TheWrap рассказывает о торгах за реквизит со съемок «Звездных войн» , предметах из коллекции покойного художника по визуальным эффектам Грега Джина, выставленных на всемирно известном коллекционном аукционе Heritage 14- 15 октября 2023 года.

Потерянная модель истребителя X-Wing размером в 20 дюймов, созданная Джорджем Лукасом, которая использовалась в съемках культовой фантастики «Star Wars», обнаружена в коллекции покойного Грега Джина и была продана за рекордную сумму более чем в 3 млн. долларов.

Этот истребитель был продуктом творчества команды Industrial Light & Magic, получившей премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты для «Звездных войн». Модель несет на себе следы сражений!

Модель истребителя X-Wing из «Звездных войн»

В числе других предметов коллекции был полный костюм штурмовика из фильма 1977 года, проданный за 645 000 долларов.

Полный костюм штурмовика из фильма “Звёздные Войны” 1977 года

А также набор «Ноги робота Hero B-9» из сериала CBS 1965–1968 годов «Затерянные в космосе», который продан за 350 000 долларов.

Ноги робота Hero B-9

В коллекции был представлен полный шкаф одежды, включающей в себя костюмы «Звездного пути», в том числе форму, которую носил капитан Кирк из третьего сезона оригинального сериала Paramount 1960-х годов.

Одежда Спока из того же сезона, которую носил актер Леонард Нимой, продана за 150 000 долларов.

Одежда Спока, которую носил актер Леонард Нимой

Общая сумма продаж коллекции – около 13 млн. долларов и на понедельник осталось около 40 слотов.

Ссылка на коллекцию на сайте аукциона: https://entertainment.ha.com/c/search-results.zx?N=53+790+231+4294934714+2680&ic=Items-OpenAuctions-Live-SessionClosed-071713

Грег Джин (Greg Jein)

Грег Джин был американским мастером моделирования китайского происхождения. Он скончался в мае 2022 года в своей резиденции в Лос-Анджелесе в возрасте 76 лет после долгой, легендарной голливудской карьеры. Он работал в области визуальных эффектов, создавая миниатюрные модели для самых разнообразных фильмов, заодно собирая великолепную коллекцию артефактов.

Грег Джин

Среди ярких работ Грега – материнский корабль инопланетян в фильме 1977 года «Близкие контакты третьей степени», за который он получил «Оскара» в категории визуальных эффектов. Джин был главным разработчиком многих миниатюр для франшизы «Звездный путь», куда его пригласил Дуглас Трамбулл для работы над фильмом «Звёздный путь» 1979 года.

Именно Джин создал ряд моделей для фильма «Аватар» 2009 года и огромный труд вложил в «Интерстеллар» 2014 года.

Его коллекция представляет собой россыпь настоящих голливудских сокровищ. На сайте аукциона эта коллекция названа подвигом, который никогда не будет повторен, так как на планете нет больше мастеров такого уровня. О частичной распродаже стало известно вскоре после смерти Грега, уже в начале лета 2022 года, и теперь поклонники франшизы могут приобрести себе памятный и очень дорогой подарок.