Интервью с Гульнарой Ивановой, купившей у Стивена Кинга права на экранизацию за 1 доллар

Русская служба BBC побеседовала с Гульнарой Ивановой, независимым режиссером из Узбекистана, которая хочет представлять свою страну на мировом уровне. Она известна тем, что купила у Стивена Кинга права на экранизацию его рассказа в рамках программы писателя «The Dollar Baby» и сняла по нему короткометражку «Касание», получившую приз на фестивале Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер».

Полное интервью смотрите по ссылке на оригинальный материал – https://www.bbc.com/russian/articles/c9wlex2wy3wo?ocid=wsrussian.social.in-app-messaging.telegram..russiantelegram_.edit

Гульнара Иванова

Гульнара Иванова рассказала о своем детстве, о том, как училась во ВГИКЕ Ташкента и о своих мечтах. В 2020 году, по совету своего мастера, она написала Стивену Кингу, и, к ее изумлению, была выбрана в качестве правообладателя на его рассказ 1981 года «Человек, который не пожимал рук» о молодом загадочном парне, который был проклят и все живое, к чему он прикасался, погибало.

Гульнаре очень хотелось снять именно эту историю, в которой смешались разные культуры, проклятие и мистика. Девушка понимала, что может вплести в канву событий узбекский народный колорит, в котором сглазы и проклятия занимают не последнее место. Процессу съемки сильно мешал ковидный карантин, очень жесткий в Ташкенте.

Гульнара Иванова уже 4 года работает в сфере кино Узбекистана. Она мечтает выйти на международный уровень с кинематографом своей страны, но постоянно сталкивается с предубеждениями окружающих, традиционно уверенных, что женщине в кино делать нечего. Разве что идти в актрисы – подобные советы Гульнара получает систематически.

Ссылка на Фейсбук Гульнары Ивановой (запрещен в России) – https://www.facebook.com/gulyonka/videos

Программа «The Dollar Baby»

Этот проект Стивен Кинг запустил еще в 1970-х годах, откликнувшись на просьбы многих студентов кинематографических университетов, которые просили дать им возможность снимать истории Кинга.

Программа очень популярна и позволяет малоизвестным режиссерам и студентам приобрести годичные права на экранизацию одного из многочисленных рассказов мастера ужасов, а затем прославиться, работая со знаменитым писателем. Таким образом, для кино адаптировано уже несколько сотен рассказов. Благодаря этой программе, например, Фрэнк Дарабонт, режиссер «Побега из Шоушенка», «Сияния» и «Зеленой мили», начал свою карьеру.

Стивен Кинг тщательно отбирает тех, с кем заключает контракт на экранизацию, и по соглашению он же решает, может фильм пойти в прокат или нет. Кроме того, если кино добивается кассового успеха, часть дохода причитается писателю. Справедливо.

С 2004 года в разных странах, в том числе и в России, проходит кинофестиваль ужасов Dollar Baby Film, на котором демонстрируются работы, созданные известными, независимыми и начинающими режиссерами по рассказам Стивена Кинга.