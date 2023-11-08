Большое интервью Ридли Скотта в преддверии выхода исторической драмы «Наполеон»

В преддверии выхода на экраны его эпической и масштабной исторической драмы «Наполеон» 85-летний английский режиссёр Ридли Скотт дал развёрнутое и очень интересное интервью Майклу Шульману, сотруднику журнала The New Yorker.

Темой разговора стало не только создание «Наполеона» в подробностях, которые обычно закрыты от зрителя, но и размышления о том, почему один из самых великих режиссёров современности, получавший разнообразные призы кино, был номинирован на «Оскар» 4 раза, но ещё не получил ни одной золотой статуэтки.

Ридли Скотт – создатель массы знаменитых и культовых фильмов, таких, как «Чужой», «Тельма и Луиза», «Гладиатор», «Чёрный ястреб», «Совокупность лжи», «Марсианин» и других впечатляющих кинопроектов. Однако заветная награда, несмотря на высокие оценки и номинации, всё время достаётся кому-то другому.

Ридли Скотт не огорчается отсутствием «Оскара» и звания «лучший режиссёр». Напротив, он не снижает темп, занимаясь новыми проектами, и уверенно говорит, что получит награду в своё время.

Единственное, что его озадачило – «Золотой глобус» космической драме «Марсианин» 2016 года, полученный в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Фильм совершенно не вписывается в эти жанры.

В этом году звёздный режиссёр вступает в напряжённую конкуренцию со своим «Наполеоном» против настоящих тяжеловесов, Мартина Скорсезе с фильмом «Убийцы цветочной луны» и Кристофера Нолана с его байопиком «Оппенгеймер». Нет сомнений, что все фильмы будут представлены к «Оскару», но кто победит, покажет только время.

Кроме того, в интервью Ридли Скотт показал изображения раскадровки «Наполеона», резко высказался в адрес людей, критикующих исторические неточности фильма, и рассказал, как зарождалась идея картины, и на чем он фокусировал внимание, создавая эту эпопею.

Фото Ридли Скотт для The New Yorker

Также режиссёр коснулся своего будущего проекта «Гладиатор 2», выход которого запланирован на 22 ноября 2024 года. В интервью вплетены мысли и мнения близких к Ридли Скотту людей, удивительно живо дополняющие его рассказ.

Что известно о фильме «Наполеон»

Судя по интервью самого режиссёра, фильм будет сосредоточен не только на деяниях Наполеона, но и на его отношениях с Жозефиной, женщиной, которая полюбила завоевателя, не имея представления о его личности и амбициях. Хоакин Феникс играет Наполеона, а роль его жены досталась Ванессе Кирби.

Мощных эпических батальных сцен в фильме целых шесть! Ридли Скотт постарался охватить всю жизнь Наполеона Бонапарта, обрисовав его приход к власти и глубоко погружаясь в личную жизнь императора. Наполеон, мановением руки убивающий тысячи людей, считал зазорным для себя вступать в соперничество с любовником своей жены…

22 ноября 2023 года фильм будет выпущен в США и Британии компанией Sony Pictures Releasing, а вскоре четырёхчасовая режиссёрская версия будет транслироваться на Apple TV+.

У фильма два официальных трейлера.

NAPOLEON – Official Trailer (HD)