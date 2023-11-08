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Большое интервью Ридли Скотта в преддверии выхода исторической драмы «Наполеон»

Автор Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

В преддверии выхода на экраны его эпической и масштабной исторической драмы «Наполеон» 85-летний английский режиссёр Ридли Скотт дал развёрнутое и очень интересное интервью Майклу Шульману, сотруднику журнала The New Yorker.

Ридли Скотт

Темой разговора стало не только создание «Наполеона» в подробностях, которые обычно закрыты от зрителя, но и размышления о том, почему один из самых великих режиссёров современности, получавший разнообразные призы кино, был номинирован на «Оскар» 4 раза, но ещё не получил ни одной золотой статуэтки.

Ридли Скотт – создатель массы знаменитых и культовых фильмов, таких, как «Чужой», «Тельма и Луиза», «Гладиатор», «Чёрный ястреб», «Совокупность лжи», «Марсианин» и других впечатляющих кинопроектов. Однако заветная награда, несмотря на высокие оценки и номинации, всё время достаётся кому-то другому.

Ридли Скотт не огорчается отсутствием «Оскара» и звания «лучший режиссёр». Напротив, он не снижает темп, занимаясь новыми проектами, и уверенно говорит, что получит награду в своё время.

Единственное, что его озадачило – «Золотой глобус» космической драме «Марсианин» 2016 года, полученный в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Фильм совершенно не вписывается в эти жанры.

«Марсианин» 2016

В этом году звёздный режиссёр вступает в напряжённую конкуренцию со своим «Наполеоном» против настоящих тяжеловесов, Мартина Скорсезе с фильмом «Убийцы цветочной луны» и Кристофера Нолана с его байопиком «Оппенгеймер». Нет сомнений, что все фильмы будут представлены к «Оскару», но кто победит, покажет только время.

«Наполеон», «Убийцы цветочной луны», «Оппенгеймер»

Кроме того, в интервью Ридли Скотт показал изображения раскадровки «Наполеона», резко высказался в адрес людей, критикующих исторические неточности фильма, и рассказал, как зарождалась идея картины, и на чем он фокусировал внимание, создавая эту эпопею.

Фото Ридли Скотт для The New Yorker
Фото Ридли Скотт для The New Yorker

Также режиссёр коснулся своего будущего проекта «Гладиатор 2», выход которого запланирован на 22 ноября 2024 года. В интервью вплетены мысли и мнения близких к Ридли Скотту людей, удивительно живо дополняющие его рассказ.

Что известно о фильме «Наполеон»

Судя по интервью самого режиссёра, фильм будет сосредоточен не только на деяниях Наполеона, но и на его отношениях с Жозефиной, женщиной, которая полюбила завоевателя, не имея представления о его личности и амбициях. Хоакин Феникс играет Наполеона, а роль его жены досталась Ванессе Кирби.

Наполеон

Мощных эпических батальных сцен в фильме целых шесть! Ридли Скотт постарался охватить всю жизнь Наполеона Бонапарта, обрисовав его приход к власти и глубоко погружаясь в личную жизнь императора. Наполеон, мановением руки убивающий тысячи людей, считал зазорным для себя вступать в соперничество с любовником своей жены…

22 ноября 2023 года фильм будет выпущен в США и Британии компанией Sony Pictures Releasing, а вскоре четырёхчасовая режиссёрская версия будет транслироваться на Apple TV+.

У фильма два официальных трейлера.

Большое интервью Ридли Скотта в преддверии выхода исторической драмы «Наполеон»
NAPOLEON – Official Trailer (HD)
Большое интервью Ридли Скотта в преддверии выхода исторической драмы «Наполеон»
NAPOLEON – Official Trailer #2 (HD)
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Татьяна Ромашина
Татьяна Ромашина

Жестокий редактор нашего сайта о кино. Тексты, написанные живыми людьми, идеальными не бывают. Но всегда нужно стремиться к совершенству!

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