Интервью Мэттью Вона: Новый фильм «Аргайл» и мнение о «Звездных войнах»

Знаменитый режиссер фильмов «Люди Икс: Первый класс», «Kingsman» и «Пипец» Мэттью Вон заявил в недавнем интервью Джошу Горовицу, что хотел бы начать перезагрузку культовых «Звездных войн» с переработанными персонажами.

Интервью Мэттью Вона

«Почему эти персонажи настолько святы, что никто не смеет трогать их архаичные образы? Если вы хотите заслужить интерес нового поколения, сделайте фильм для них с современными персонажами и новыми актерами», – сказал режиссер. Он считает, что «Звездным войнам» не хватает нового эпического фильма и хотел бы взяться за его создание, сменив актеров, играющих Люка Скайуотера, Хана Соло и Дарта Вейдера.

Смелые мечты Мэттью Вона, скорее всего, так и останутся мечтами. Компания «Lucasfilm» сосредоточена на расширении вселенной Джорджа Лукаса за пределы саги о Люке Скайуокере, и не планирует снимать новые фильмы о нем самом.

К тому же следующим для Вона точно будет не новый фильм известной франшизы. Он завершает работу над своим новым проектом «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом в главной роли.

В интервью Вон не только раскрыл свои планы и обсудил подробности своего нового фильма, но и затронул множество других тем – от «Джеймса Бонда» до личных привязанностей и увлечений.

Что известно о новом фильме Мэттью Вона «Argylle»

Еще в июне 2021 года стало известно, что Меттью Вон начнет разрабатывать фильм по мотивам одноименного романа Элли Конвей на собственной киностудии Marv Films.

Сценарий написал Джейсон Фукс, британская певица Дуа Липа создала заглавную песню для фильма и сыграла в нем небольшую роль.

Актерский ансамбль впечатляет: Сэмюэл Л. Джексон, Сэм Рокуэлл, Кэтрин О’Хара, Джон Сина и другие. Главную роль играет «Ведьмак» Генри Кавилл.

Съемки проходили в Греции и США, а также на студиях в Гринфорде, Парк-Роял и Бовингдоне.

Центральный персонаж по имени Аргайл – персонаж шпионских бестселлеров писательницы Элли Конвей. Ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда ее выслеживают беспощадные агенты секретной организации после того, как сюжет последней книги об Аргайле слишком достоверно описывает реальные секретные операции настоящих шпионов.

Оказывается, что она сама – супершпионка, которая из-за амнезии забыла все, что знала и умела в своем бурном прошлом. Вообразив, что к ней возвращается память, которая непременно позволит овладеть бывшими отточенными навыками, Элли встает на путь мести могущественной организации, на которую раньше работала.

Тизер фильма «Argylle»

Трейлер фильма «Argylle»

Премьера фильма состоится 2 февраля 2024 года в некоторых кинотеатрах США, а затем он выйдет в прокат на сервисе Apple TV+, который приобрел права на распространение за 200 млн. долларов.