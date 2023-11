Тайный мир секты «Любовь победила»: HBO представляет провокационный взгляд в документальной трилогии

Одно из самых неприглядных явлений в человеческом сообществе – секты, вынуждающие своих участников сходить с ума, расставаться с имуществом и жизнью, ломать судьбы близких людей.

Совсем скоро на экраны выйдет документальный мини-сериал HBO «Любовь победила: Культ Богоматери» («Love Has Won: The Cult of Mother God»), рассказывающий о жизни и смерти Эми Карлсон, возглавлявшей религиозное движение «Любовь победила» («Love Has Won»). И это действительно жуткая история.

Сериал сняла американка, режиссёр-документалист Ханна Олсон. В проекте три эпизода, первый из которых выходит на экраны 13 ноября, а два последующих – 20-го и 27-го ноября 2023 года.

8 ноября канал HBO выпустил трейлер этого документального сериала. Об этом сообщил журнал Rolling Stone.

В сериал вошло множество документальных кадров из 2700 прямых трансляций Love Has Won, многочисленные интервью с матерью, сестрой и детьми Эми Карлсон, а также беседы с бывшими участниками секты. Некоторые из них до сих пор преданы Эми.

Эми Карлсон

Секта «Любовь победила»

Эми Карлсон родилась в Техасе в 1975 году и с детства отличалась неуёмной фантазией. В середине 2000-х начала проявлять повышенный интерес к философии Нью Эйдж, стала писать статьи на популярных форумах, а затем начала заявлять, что видит множество паранормальных явлений.

Эми Карлсон

В конце 2007 года Эми окончательно порвала со своей семьёй, бросила детей и мужа (он был уже третьим) и уехала в Колорадо. Единомышленники, сплотившиеся вокруг Эми, стали называть себя «Галактическая Федерация Света» (Galactic Federation of Light) и с 2009 года начали размещать свои проповеднические ролики на YouTube, чтобы продвигать свои убеждения и продавать сомнительные продукты на основе коллоидного серебра для якобы здорового образа жизни и повышения духовности.

Вскоре Эми провозгласила себя Божьей матерью и создала собственную секту в Колорадо. Доктрина движения «Любовь победила» включала в себя беспорядочное смешение теорий заговора, духовных практик Нью Эйдж, спиритуализма и фрагментов почти всех основных религий планеты.

Секта утверждала, что Эми Карлсон – королева затерянного континента Лемурии, что она перевоплощалась более 500 раз, в том числе в Мэрлин Монро, Жанну д’Арк, Иисуса и Клеопатру. Дональд Трамп, по словам Эми, был её отцом в прошлой жизни, и так далее.

Секта была не столько религиозным образованием, сколько бесперебойной машиной популярного интернет-контента, который выпускала огромными партиями ради наживы.

Смерть Эми Карлсон

В апреле 2021 года мумифицированный труп Эми нашли в доме её последователя Мигеля Ламбоя. Остальные члены секты поклонялись трупу, нарядив его в блестящую мишуру и нанеся яркий макияж. В доме на тот момент проживали семеро сектантов и несколько их детей.

Дом Эми Карлсон

Смерть 45-летней Эми наступила в результате злоупотребления алкоголем и теми самыми «эликсирами», которые она продавала легковерным интернет-покупателям. Кроме того, она страдала анорексией.