Гвинет Пэлтроу: Королева моды и победитель «Модного Оскара» на церемонии CFDA Fashion Awards 2023

Журнал Vogue сообщает, что актриса и предприниматель Гвинет Пэлтроу, благодаря деятельности своего бренда Goop, получит награду за инновации, предоставленную Amazon Fashion на предстоящей церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards, которая пройдёт в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке 6 ноября 2023 года. Этот приз называют «Модным Оскаром».

У Пэлтроу есть и другой повод для радости. Её компания этой осенью отметила 15-летие! Новость о награждении актрисы появилась через неделю после того, как она запустила массовый бренд под названием Goop.clean.goop на Amazon и через Target. К тому же в этом году с 11 ноября Goop возвращает свой популярный оздоровительный саммит в Калифорнии.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу наиболее известна, как актриса, исполнительница роли Пеппер Поттс в Кинематографической вселенной Марвел.

Однако своего «Оскара» и массу других наград Пэлтроу получила за роль Виолы де Лессепс в биографической драме «Влюбленный Шекспир» 1998 года.

Гвинет не только актриса. Она ещё и певица, писательница и успешная бизнесвумен.

Что такое Goop

Goop была основана в Лондоне в 2008 году и специализируется на первоклассных продуктах в области моды, здорового питания, секторах красоты, моды и здоровья. В 2018 году компания обвинялась в недобросовестной рекламе и распространении лженауки, так как широко продавала биодобавки, расписывая их уникальную пользу, которой не было.

Деятельность Goop – не только торговля, но еще и сопутствующий контент, практические советы и обучающие материалы для широкой аудитории, а также обширная благотворительная деятельность. Плюс к этому Goop разрабатывает собственные линейки одежды и давно стала популярным модным брендом.

Немного о CFDA

CFDA – The Council of Fashion Designers of America, Inc., – организация модельеров Америки, основанная в 1962 году. В неё входят более 450-ти дизайнерских компаний и отдельных мастеров моды и аксессуаров. У организации есть свой сайт.

CFDA занимается продвижением лучших брендов моды, развитием образования в области дизайна в школах, колледжах и университетах, поддерживает молодых художников, предоставляя им финансовые и образовательные возможности. Словом, задает модные тенденции всего Запада и растит себе смену.

С 1980 года CFDA ежегодно вручает несколько премий Fashion Awards за выдающиеся достижения в области дизайна одежды. Кстати, иконой моды 2023 года объявлена теннисистка Серена Уильямс.