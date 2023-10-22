Полвека кошмаров: Франшиза «Изгоняющий дьявола» снова в деле

После недавнего выхода на экраны фильма «Изгоняющий дьявола: Верующий» («The Exorcist: Believer»), созданного Дэвидом Гордоном Грином, новостное издание TheWrap окидывает взглядом все фильмы франшизы.

Это полувековая история, которая началась с культового кино «Изгоняющий дьявола» («The Exorcist») 1973-го и продолжилась (но не завершилась!) новинкой 2023 года, где звезда первой киноленты Эллен Берстен вернулась к своей роли.

Этот цикл станет чудесным и пугающим развлечением для Хэллоуина.

1. Изгоняющий дьявола (1973)

Безусловный шедевр жанра ужасов от Warner Bros., где Эллен Берстин играет мать, чья дочь одержима мерзким духом, ведущим их обоих по ужасающему пути вины и искупления.

Оригинальный романист и сценарист Уильям Питер Блатти и режиссер Уильям Фридкин (скончался в августе 2023 года) создали ужас, который произвел настоящий фурор. С тех пор никому не удалось повторить эффект «Экзорциста», несмотря на все старания.

2. Изгоняющий дьявола II: Еретик (1977)

На фоне успеха первого фильма Warner Bros. дважды обращалась к знаменитому британцу Джону Бурману для съемок продолжения. И оба раза он отказался. Фильм все же был выпущен, но провалился в прокате. По сюжету, демон, изгнанный из Риган МакНил, вновь возвращается. Чтобы спасти девочку, объединяются священник, врач и загадочный африканец, знакомый с этим демоном.

3. Изгоняющий дьявола III (1990)

В 80-х годах Уильям Фридкин начал работу над продолжением, в котором решил игнорировать события второго «Экзорциста». Но потом он покинул проект, и его писатель Уильям Питер Блатти по мотивам сценария написал книгу «Легион», которая стала бестселлером.

Блатти «додавил» студию до съемок проекта, однако многочисленные правки продюсеров, настаивающих на тесной связи сюжета с оригиналом, привели к появлению довольно сомнительной истории о демоническом легионе, захватывающем своих жертв в людском мире.

4. The Exorcist: версия, которую вы не видели (2000)

В 2000 году состоялась попытка переиздания оригинала с новыми спецэффектами и добавленными сценами «The Exorcist: The Version You’ve Never Seen». Версия получилась забавной, не слишком пугающей и совсем не популярной.

5. Изгоняющий дьявола: Начало (2004)

В 2004 году после нескольких скандалов и переписываний была выпущена своеобразная предыстория «Изгоняющего дьявола», фильм «Exorcist: The Beginning» с атмосферой «Мумии» из-за египетских мотивов и с актером Скарсгардом, прекрасно сыгравшим священника Меррина, который ушел из церкви и отправился на раскопки, где нашел прекрасный древний храм с дьяволом внутри.

6. Изгоняющий дьявола: Приквел (2005)

«Dominion: Prequel to the Exorcist» – это кинотеатральная версия предыдущего фильма, в котором были пересняты многие сцены.

7. Изгоняющий дьявола: Верующий (2023)

Прямое продолжение оригинала 1973 года, фильм об обеспокоенном отце, который ищет свою дочь, пропавшую в лесу. Она возвращается вместе с другом, и оба они одержимы демонами. «Синхронная одержимость» – основная идея фильма.

Дэвид Гордон Грин возвращает звезду первого фильма Эллен Берстин, которая станет помогать главному герою в спасении его дочери.

Фильм вышел в кинотеатрах 6 октября в Финляндии, а позже будет транслироваться в других странах. И, кстати, это первая часть предполагаемой трилогии.