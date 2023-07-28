Подборки фильмов

Лучшие зарубежные мелодрамы 2023 года
26 душевных зарубежных мелодрам 2023 года
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Лучшие фильмы, в которых зло побеждает добро
30 фильмов, в которых зло побеждает добро
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Лучшие фильмы с Елизаветой Боярской
18 лучших фильмов с Елизаветой Боярской
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Лучшие фильмы с Райаном Гослингом
25 лучших фильмов с Райаном Гослингом
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Лучшие фильмы режиссера Уэса Андерсона
11 фильмов режиссёра Уэса Андерсона
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Лучшие российские военные фильмы 2023 года
20 лучших российских военных фильмов 2023 года
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Лучшие приключенческие фильмы
40 лучших приключенческих фильмов
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Список лучших спортивных комедий
30 лучших спортивных комедий
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Лучшие режиссёрские работы Джорджа Клуни
10 лучших режиссёрских работ Джорджа Клуни
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Лучшие фильмы и сериалы режиссёра Ридли Скотта
27 лучших фильмов и сериалов Ридли Скотта
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Фильмы про супергероев 2023 года
9 фильмов про супергероев 2023 года
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Лучшие фильмы с Юлией Снигирь
26 лучших фильмов и сериалов с Юлией Снигирь
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Кино – громадная индустрия развлечений, в которой принимают участие практически все государства планеты. Интересные идеи, сюжеты, биографии и книги ежегодно экранизируются и дарят зрителю массу разнообразных впечатлений и историй.

Фильмы не просто отражают действительность, они порой ее формируют, вдохновляя на свершения, помогая исправить ошибки, образовывая, развлекая и поддерживая. Представляем вам нашу обширную фильмотеку, куда входят лучшие продукты индустрии кино – бесконечного источника великолепных историй на любой вкус.