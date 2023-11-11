Актёр Том Холланд: фильмы, франшизы и 2 сериала

Британский актёр Томас Стэнли Холланд родился в Великобритании 1 июня 1996 года. Он начал артистическую карьеру ещё в 11 лет, сыграв главного персонажа в мюзикле лондонского театра Вест-Энда. Его дебютной ролью в кино стал образ 13-летнего Лукаса в великолепном испанском фильме-катастрофе «Невозможное», за который Холланд получил статус «самого многообещающего молодого актёра». И уже в 20 лет он получил премию «BAFTA» в номинации «Восходящая звезда».

Наибольшей известности Том Холланд достиг, сыграв человека-паука в трилогии 2017-2021 года. Предлагаем Вам познакомиться с фильмографией британского актёра, в которую входят два популярных сериала и предстоящий биографический мюзикл, где Холланд сыграет икону Голливуда XX века Фреда Астера.

Байопик о Фреде Астере

Жанр Биография Производство США / 2024 Режиссёр Пол Кинг В ролях Том Холланд, Бри Ларсон, Изабель Юппер

Предстоящий биографический мюзикл «Untitled Fred Astaire Biopic» ещё не имеет официального названия, однако производственный процесс идёт вовсю, и в 2024 году запланирован выпуск фильма. Режиссёром выступает Пол Кинг, а главную роль, знаменитого актёра, хореографа и виртуозного танцора Фреда Астера, начавшего карьеру на заре XX века, сыграет Том Холланд.

Итак, это история Астера, величайшей звезды мюзиклов Голливуда, чья театральная и кинокарьера охватывает более 70-ти лет. «Вся история “танцев в записи” начинается с Астера» – говорил знаменитый танцор Джин Келли. Фильм расскажет о начале звёздного пути Фреда Астера и о его отношениях с сестрой Адель, которая долгое время была его партнёршей по танцам.

Кстати, в детстве Том Холланд больше интересовался танцевальной карьерой, чем актёрской работой, и эту роль принял с восторгом.

Переполненная комната (сериал)

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 7.6 Жанр Биография, криминал Производство США / 2023 Режиссёр Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче, Корнел Мундруцо В ролях Том Холланд, Аманда Сайфред, Эмми Россам, Саша Лэйн, Уилл Чейз, Лиор Раз, Кристофер Эбботт, Томас Садоски, Левон Хоук, Сэм Вартоломеос

В любых списках сериалов 2023 года с самым высоким рейтингом Вы обязательно найдёте эту увлекательную историю, основанную на реальных событиях, где Том Холланд сыграл центрального персонажа Дэнни Салливана. Акива Голдсман создал сериал по книге «Мысли Билли Миллигана» американского писателя Дэниела Киза, автора знаменитого романа «Цветы для Элджернона».

Прототипом Дэнни послужил Билли Миллиган, человек, впервые в истории оправданный за сонм тяжёлых преступлений, включая изнасилования и вооружённое ограбление. Врачи доказали, что страдающий диссоциативным расстройством личности Билли (несколько личностей в одной голове) не осознавал, что творит. Вместо тюрьмы он провёл 10 лет в психиатрической лечебнице. Сериал рассказывает о преступлениях Дэнни в серии интервью со следователем Райей Гудвин, через флэшбэки.

Кстати, после этого сериала Том Холланд попытался взять творческий перерыв от работы, который просил ещё после «Человека-паука», но не смог отказать Голдсману. Судя по его новой роли в предстоящем мюзикле, Холланд снова не устоял перед интересным проектом.

Анчартед: На картах не значится

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.3 Жанр Приключения, боевик Производство Испания, США / 2022 Бюджет $120 000 000 Сборы в мире $407 141 258 Режиссёр Рубен Фляйшер В ролях Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Али, Тати Габриэль, Стивен Уоддингтон, Пинги Моли, Тирнан Джонс, Руди Панкоу, Хесус Эвита

В этом приключенческом фильме по серии компьютерных игр Том Холланд играет Нейтана Дрейка, мелкого воришку, работающего барменом. Ещё в детстве брат Сэм вскружил Нейту голову рассказами о спрятанном золоте Магеллана, а затем сгинул, изредка посылая брату скупые весточки.

И вот однажды к Нейту подходит некий Виктор (Марк Уолберг), который представляется искателем сокровищ и предлагает парню присоединиться к его очередной экспедиции. Так начинается череда невероятных приключений Нейта, в которой он найдёт свою любовь и почувствует вкус настоящей жизни.

Том Холланд признался, что сцена в самолёте была самой сложной для него за всю карьеру. Через несколько дней после завершения «Анчартеда» актёр приступил к съёмкам фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Трилогия «Человек-паук» Киновселенной «Марвел»

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 7.4 Жанр Фантастика, боевик, приключения Производство США / 2017 Бюджет $175 000 000 Сборы в мире $880 166 924 Режиссёр Джон Уоттс В ролях Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Зендея, Лора Хэрриер, Тони Револори, Дональд Гловер

Именно в этой трилогии Человек-паук в исполнении Тома Холланда стал частью Кинематографической вселенной Марвел, а события предыдущих фильмов франшизы (трилогия Сэма Рэйми и дилогия Марка Уэбба), как оказалось в фильме «Нет пути домой», происходят в параллельных мирах.

Том Холланд сыграл Питера Паркера в картинах: «Человек-паук: Возвращение домой», где Питер пытается жить обычной жизнью, но сталкивается со злодеем Стервятником; «Вдали от дома», где Паркер едет с одноклассниками на экскурсию в Венецию и вынужден объединиться с супергероем Мистерио, чтобы спасти город от гигантского водяного элементаля; и в фильме «Нет пути домой», в котором Мистерио раскрыл миру личность Человека-паука, и тот обратился к Стренджу, чтобы изменить реальность, и попал в мультивселенную, откуда в родной мир Паркера проникли злодеи других миров.

Том Холланд был включён в книгу рекордов Гиннеса, как самый молодой актёр, сыгравший главную роль в киновселенной Марвелл.

Поступь хаоса

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 5.7 Жанр Фантастика, фэнтези, боевик, приключения Производство США, Канада, Гонконг, Люксембург / 2021 Бюджет $125 000 000 Сборы в мире $26 508 132 Режиссёр Даг Лайман В ролях Том Холланд, Дейзи Ридли, Демиан Бичир, Дэвид Ойелоуо, Курт Саттер, Синтия Эриво, Бетани Энн Линд, Мадс Миккельсен, Ник Джонас, Рэй Маккиннон

Фантастическая драма по книге Патрика Несса рассказывает о далёкой планете, которую колонизировали земляне. Том Холланд играет роль Тодда Хьюита, живущего в городе, где всё население состоит из одних мужчин, и жители слышат мысли друг друга, называя это «шумом».

Однажды Тодд находит неподалёку от города разбитый космический корабль, а в нём – женщину. Власти города хотят заполучить её, чтобы выведать информацию о корабле и о тех местах, откуда она прилетела. Но женщина убегает, и Тодд присоединяется к ней в странствиях, которые откроют им обоим удивительную правду об этой планете.

Съёмки в этом фильме дались Холланду нелегко. Каскадёр случайно сломал ему нос во время сцены драки, актёр потерял сознание, снимая сцены под водой, и в придачу пропустил премьеру фильма со своим участием «Мстители: Финал».

По наклонной

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 6.6 Жанр Драма, криминал, биография Производство США / 2020 Бюджет $40 000 000 Режиссёр Энтони Руссо, Джо Руссо В ролях Том Холланд, Сиэра Браво, Джек Рейнор, Майкл Рисполи, Джеффри Уолберг, Форрест Гудлак, Майкл Гандольфини, Сухейл Алдаббач, Дэниэл Р. Хилл, Фионн О’Ши

Ещё одна драма, рассказывающая о пагубности наркозависимости, в которой Том Холланд исполнил роль главного героя Черри. Страдая от разбитого сердца, он ещё студентом записывается на службу в армию в качестве медика. Девушка спохватывается, и они женятся ещё до отъезда Черри. Он возвращается через 2 года с глубоким ПТСР.

Чтобы справиться с последствием военных психологических травм, Черри начинает принимать наркотики, а затем в это втягивается и его жена Эмили. Они оба начинают жить от дозы к дозе, занимаясь ограблениями и впутываясь в ужасные дела. И однажды Черри понимает, что так дальше не может продолжаться.

Фильм базируется на автобиографическом романе Нико Уокера, отставного армейского медика.

Франшиза «Мстители»

Рейтинг Кинопоиск — 8.1 / IMDB — 8.4 Жанр Фантастика, боевик, приключения Производство США / 2018 Бюджет $321 000 000 Сборы в мире $2 048 359 754 Режиссёр Энтони Руссо, Джо Руссо В ролях Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Дон Чидл, Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Чедвик Боузман, Зои Салдана

В 2016 году Том Холланд подписал с «Марвел» контракт на 6 фильмов: трилогию «Человек-паук» и три других. Два из этих оставшихся – появление Холланда в образе Питера Паркера во франшизе «Мстители», в фильмах «Война бесконечности» и «Финал».

Питер Паркер в «Мстителях» – верный помощник команды, который вместе со Старком спасает Камень времени, отбивается от злодеев и путешествует по Мультивселенной, погружая зрителей в приключения супергероев и их врагов, умения которых всё растут, а спецэффекты ширятся, и уже сам чёрт ногу сломит в сплетении событий и персонажей этой франшизы.

Возможно, третьим контрактным фильмом Холланда станет «Мстители: Династия Канга», который планируется выпустить в 2026 году.

Дьявол всегда здесь

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 7.1 Жанр Триллер, драма, криминал Производство США / 2020 Режиссёр Антонио Кампос В ролях Том Холланд, Дональд Рэй Поллок, Билл Скарсгард, Райли Кио, Джейсон Кларк, Себастиан Стэн, Хейли Беннетт, Элайза Сканлен, Миа Васиковска, Роберт Паттинсон

Южная готика с религиозным уклоном от режиссёра Антонио Кампоса и продюсера Джейка Джилленхола, в которой Том Холланд сыграл Арвина, сына главного героя Уилларда Рассела. Помимо основной истории в фильме несколько сюжетных линий, рассказывающих об окружении Рассела и его семьи.

Вернувшись с войны, Уиллард, вопреки воле матери, женится на официантке Шарлотте, которая вскоре рожает ему сына. Хелен, которую мать пророчила в жёны Уилларду, ничуть не обескуражена его выбором и выходит замуж за Роя, местного проповедника.

И пока Уиллард восстанавливает в душе веру в Бога, пошатнувшуюся после войны, молясь у собственноручно сооружённого в лесу креста, Рой постепенно сходит с ума. Спустя время Арвин, выросший под влиянием странных убеждений отца, становится жестоким человеком, способным на любое злодеяние.

Несмотря на высокие оценки игры Тома Холланда, он появляется в фильме лишь на 46-й минуте.

Паломничество

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 5.9 Жанр Боевик, драма, история Производство Ирландия, Бельгия / 2017 Бюджет €4 749 500 Сборы в мире $23 689 Режиссёр Брендан Малдауни В ролях Никос Каратанос, Акилас Каразисис, Том Холланд, Джон Бернтал, Джон Линч, Рури Конрой, Хью О’Конор, Доннча Краули, Стэнли Вебер, Питер Косгров

События этой историко-религиозной драмы разворачиваются в средневековой Ирландии. Послушник Диармуид (Том Холланд) вместе с несколькими монахами должен выполнить священную миссию: перевезти из отдалённого островного монастыря Ирландии в Рим важную реликвию – золотой сосуд с одним из камней, которыми забили святого великомученика Матиаса.

На острове бушует племенная война, и то и дело совершают набеги нормандские захватчики. Постепенно выясняются настоящие ценность и значение реликвии, а путь становится всё более опасным.

Именно на съёмочной площадке этого фильма Том Холланд записывал пробы на роль Человека-паука.

Война токов

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.5 Жанр Биография, история, драма Производство США, Россия, Великобритания / 2017 Сборы в мире $12 217 160 Режиссёр Альфонсо Гомес-Рехон В ролях Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Майкл Шеннон, Николас Холт, Кэтрин Уотерстон, Мэттью Макфэдиен, Оливер Пауэлл, Софиа Элли, Таппенс Мидлтон, Вуди Норман

Яркая историческая драма режиссёра Альфонсо Гомес-Рехона, которая вышла в прокат после доработки фильма Мартином Скорсезе. Великолепный дуэт актёров, Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон, сыграли Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза соответственно.

Эти двое развернули настоящую «Войну токов»: Эдисон убеждал мир в эффективности постоянного тока, тогда как Вестингауз доказывал преимущества тока переменного. Том Холланд сыграл роль Сэмюэля Инсулла, магната, который помог электрифицировать Соединённые Штаты.

Это первая совместная работа Камбербэтча и Холланда, которые вскоре вместе снимутся во франшизе «Мстители».

Удалённая местность

Рейтинг Кинопоиск — 5.4 / IMDB — 5.4 Жанр Триллер, драма Производство Канада, США / 2016 Режиссёр Роберт Коннолли В ролях Юэль Киннаман, Том Холланд, Перси Хайнс Уайт, Рашель Лефевр, Россиф Сазерленд, Шайло Фернандес, Шон Бенсон, Патрик Гэрроу

Психологический триллер, в котором Том Холланд сыграл роль Брэдли, старшего из двух сыновей главного героя Эллиота Бейкера. Мать и отчим Брэдли и Калеба уезжают на отдых, оставив мальчиков у их родного отца, Эллиота, сильно выпивающего вспыльчивого мужчины с проблемами контроля поведения.

Поначалу Эллиот кажется хорошим отцом. Он учит сыновей водить машину и вместе с ними едет за город, чтобы попрактиковаться в стрельбе из ружья. Когда машина ломается, отец и сыновья ищут укрытие от зимней стужи в охотничьем домике, куда вскоре подтягиваются двое охотников, Ричард и Люк. Подозрения Эллиота относительно чужаков разгораются ярким пламенем, и он начинает сходить с ума, втягивая мальчиков в чудовищную историю.

Фильм снимался в окрестностях Садбери, самого крупного города Северного Онтарио.

Затерянный город Z

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.6 Жанр Драма, приключения, биография, история Производство США / 2016 Бюджет $30 000 000 Сборы в мире $19 263 938 Режиссёр Джеймс Грэй В ролях Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, Том Холланд, Эдвард Эшли, Энгус Макфадьен, Иен Макдермид, Клайв Фрэнсис, Педро Коэльо, Мэтью Сандерлэнд

События этой приключенческой драмы начинаются в 1905 году, когда молодой британец Перси Фосетт узнаёт о затерянном в джунглях Амазонки городе, битком набитом сокровищами. Он совершает несколько экспедиций в эту глушь, пытаясь отыскать этот город, переживает множество разочарований и, в конце концов, оставляет эту идею.

Спустя много лет, в 1923 году, в душе Перси снова разгорается надежда найти сокровища, благодаря ажиотажу в кругах Географического общества. Перси планирует совершить экспедицию вместе со своим сыном Джоном (Том Холланд). И на этот раз они найдут куда больше, чем искали.

Фильм основан на одноимённом романе американского журналиста и писателя Дэвида Гранна.

Волчий зал (мини–сериал)

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 8.1 Жанр Драма, биография, история Производство Великобритания / 2015 Режиссёр Питер Козмински В ролях Марк Райлэнс, Дэмиэн Льюис, Клэр Фой, Томас Сэнгстер, Джосс Портер, Бернард Хилл, Ханна Стил, Джессика Рэйн, Ричард Диллэйн, Саския Ривз, Том Холланд

Захватывающий британский исторический сериал основан на книгах дамы Хилари Мэнтел и рассказывает о приходе к власти Томаса Кромвеля во времена царствования Генриха VIII в XVI веке. Том Холланд сыграл единственного сына Томаса, Грегори Кромвеля, и появляется всего в двух эпизодах.

Действие сериала начинается в то время, когда хозяин Кромвеля, кардинал Томас Уолси, не смог освободить короля от опостылевшего брака с Анной Болейн и готов уйти в отставку. За дело берётся Томас, для которого решение проблемы монарха станет трамплином для великолепной политической карьеры.

Решение режиссёра Питера Козмински снимать при свечах привело к тому, что актёры натыкались на предметы и постоянно боялись что-нибудь поджечь.

В сердце моря

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 6.9 Жанр Боевик, драма, приключения, биография, история Производство США, Австралия, Испания / 2015 Бюджет $100 000 000 Сборы в мире $94 320 758 Режиссёр Рон Ховард В ролях Крис Хемсворт, Бенджамин Уокер, Киллиан Мерфи, Брендан Глисон, Бен Уишоу, Мишель Фэйрли, Том Холланд, Пол Андерсон, Фрэнк Диллэйн, Джозеф Моул

Приключенческая драма о крушении судна, основанная на реальных событиях. Всё начинается в 1850 году, когда писатель Мелвилл приходит к трактирщику Никерсону и просит рассказать ему о событиях, которые произошли 30 лет назад с китобойным судном «Эссекс». На основе этого рассказа он напишет знаменитого «Моби Дика». А затем во флэшбэке разворачивается трагичная и внушительная история.

1820 год. В Массачусетсе 14-летний Никерсон (Том Холланд) устраивается юнгой на новенький корабль «Эссекс», оснащённый для охоты на китов. Столкнувшись с отсутствием добычи, команда, после трёх месяцев бесплодного плавания, решает пойти в Тихий океан, где, по слухам множество китов, но и множество опасностей.

Все актёры усиленно худели для съёмок сцен финальной части истории, однако Тому Холланду этого сделать не позволили из-за его юного возраста (17 лет).

Как я теперь люблю

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.4 Жанр Мелодрама, фантастика, приключения, драма Производство Великобритания, Канада / 2013 Сборы в мире $925 762 Режиссёр Кевин Макдональд В ролях Сирша Ронан, Харли Бёрд, Джордж Маккэй, Том Холланд, Дэнни МакЭвой, Анна Чэнселлор, Кори Джонсон, Стелла Гонет, Дес МакАлир, Даррен Морфитт

Очень жёсткий фильм о взрослении, основанный на романе американки Мэг Розофф. Том Холланд играет юного Айзека, живущего недалеко от Лондона вместе с братом Эдмондом (Эдди), сестрой Пайпер, мамой и папой.

Однажды к ним в гости из США приезжает 15-летняя родственница Дейзи (актриса Сирша Ронан), которая влюбляется в Эдди. А затем начинается Третья мировая, на Лондон падает ядерная бомба, и вскоре несчастным подросткам остаются лишь попытки выжить и не растерять своих родных.

Судьба Айзека в фильме изменена в худшую сторону, относительно книги.

Лок

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 7.1 Жанр Драма Производство Великобритания, США / 2013 Бюджет $2 000 000 Сборы в мире $5 090 608 Режиссёр Стивен Найт В ролях Том Харди, Оливия Колман, Рут Уилсон, Эндрю Скотт, Бен Дэниелс, Том Холланд, Билл Милнер, Дэниэл Уэбб, Элис Лоу, Сайлас Карсон

«Лок» – впечатляющий бенефис известного актёра Тома Харди, остальные исполнители – лишь голоса в телефоне главного героя Айвена Лока. Он работает прорабом на важной стройке, и завтра у него тяжёлый день. А пока Лок едет в своей машине, возвращаясь домой, где хочет посмотреть с сыновьями футбольный матч.

Неожиданный звонок от недавней случайной любовницы, сообщающей о своих преждевременных родах, переворачивает жизнь Лока и меняет его маршрут. Теперь он едет в Лондон, пытаясь по телефону решить множество проблем, которые вот-вот разрушат его жизнь. Том Холланд сыграл Эдди, сына Айвена.

Том Харди и Том Холланд – важные актёры во Вселенной Марвел. Харди – исполнитель роли Венома, Холланд – Питера Паркера.

Невозможное

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.5 Жанр Драма Производство Испания, Таиланд, США / 2012 Бюджет $45 000 000 Сборы в мире $198 087 212 Режиссёр Хуан Антонио Байона В ролях Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор, Том Холланд, Сэмюэл Джослин, Окли Пендергаст, Марта Этура, Шенке Мёринг, Джеральдин Чаплин, Плой Хиндачоте, Жомжаои Сэ-Лим

Сильный фильм-катастрофа о семье и выживании, в котором 15-летний Том Холланд сыграл свою дебютную роль на большом экране. Фильм заработал несколько важных наград и номинировался на «Оскар», что сразу привлекло внимание к юному актёру.

В основу сюжета положены реальные драматические события 2004 года – кошмарное цунами в Таиланде, унёсшее жизни 200 тысяч человек. Наоми Уотс и Юэн Макгрегор играют супругов Марию и Генри, которые приехали на отдых вместе с тремя сыновьями, включая 13-летнего Лукаса (Холланд). Безжалостный катаклизм разбрасывает семью по побережью, и это – история их борьбы со стихией и поисков друг друга.

За эту работу Том Холланд был номинирован на премию «Сатурн», как лучший молодой актёр.

Остальные фильмы с участием Тома Холланда