Британская актриса Кира Найтли — постоянная участница съёмок кинолент мирового масштаба. Пожалуй, каждый, кто хоть чуть-чуть интересуется кино, слышал её имя. Прежде всего, Киру Найтли знают как исполнительницу роли Элизабет Суонн в «Пиратах Карибского моря». Поверьте, выбрав на вечер один из фильмов с Кирой Найтли, Вы не пожалеете.

Бостонский душитель

Рейтинг Кинопоиск — 6.1 / IMDB — 6.5 Жанр Детектив, биография, криминал Производство США / 2022 Режиссёр Мэтт Раскин В ролях Кира Найтли, Кэрри Кун, Алессандро Нивола, Крис Купер, Рори Кокрейн, Давид Дастмалчян, Питер Герети, Роберт Джон Бёрк, Райан Уинклс, Морган Спектор

США, 1962 год. Журналистка Лоретта Маклафлин устала писать про всякую дребедень типа пылесосов и домашней утвари. Никто не воспринимает её всерьёз, а женщине так хочется признания.

Наконец Лоретта наталкивается на несколько преступлений, обстоятельства совершения которых кажутся ей похожими. Женщина начинает собственное расследование. Её статья, опубликованная в разделе криминальной хроники, произвела эффект разорвавшейся бомбы и заставила бостонскую полицию взяться за дело.

Детектив основан на реальных событиях. В 60-х годах прошлого века в Бостоне орудовал маньяк, расправившийся с тринадцатью женщинами. В 1964 году преступник был найден. Им оказался Альберт де Сальво, который был приговорён к пожизненному тюремному заключению.

Тихая ночь

Рейтинг Кинопоиск — 6.4 / IMDB — 5.7 Жанр Драма, комедия, фантастика Производство Великобритания / 2020 Сборы в мире $438 825 Режиссёр Камилль Гриффин В ролях Кира Найтли, Мэттью Гуд, Роман Гриффин Дэвис, Харди Гриффин Дэвис, Джилби Гриффин Дэвис, Труди Стайлер, Кирби Хауэлл-Батист, Люси Панч, Руфус Джонс, Давида Маккензи

Ну, конечно же, во всём виноваты эти несносные русские! На Рождество в одном прелестном загородном доме собралась весьма респектабельная компания. Но выяснилось, что этот праздник станет последним. Неизвестный ядовитый газ, выпущенный предположительно русскими, скоро мучительно убьёт каждого жителя Великобритании.

Но правительство страны позаботилось о народе. Чтобы перед смертью не испытывать муки, необходимо просто-напросто принять специальную таблетку.

Чёрная комедия с Кирой Найтли в одной из главных ролей. В 2011 году актриса уже встречала конец света в трагикомедии «Ищу друга на конец света».

Мисс Плохое поведение

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.3 Жанр Комедия, драма, история Производство Великобритания, Франция / 2020 Сборы в мире $1 928 777 Режиссёр Филиппа Лоуторп В ролях Кира Найтли, Гугу Эмбата-Ро, Джесси Бакли, Лесли Мэнвилл, Грег Кинниэр, Кили Хоуз, Рис Иванс, Филлис Логан, Джон Сэквилл, Сьюки Уотерхаус

Великобритания, 1970 год. Мать-одиночка Салли Александр поступает в колледж на исторический факультет. Девушка мечтает сделать академическую карьеру, но мужчины относятся к женщине, занимающейся наукой, несерьёзно.

Внимание Салли привлекают девушки, которые придерживаются радикальных феминистских идей. Все вместе они решают публично заявить о своей позиции не где-нибудь, а прямо в логове сексистов. Феминистки решают сорвать конкурс красоты «Мисс мира», проходящий в этом году в Лондоне.

Сюжет фильма имеет под собой реальную основу. Конкурс «Мисс мира-1970» стал одним из самых скандальных за всю его историю. Во-первых, по неизвестным причинам от ЮАР выступили две участницы. Причём одна из них была белая, а вторая — чернокожая. Во-вторых, феминистки, проникшие в зал, закидали сцену листовками и всячески препятствовали процессу выбора королевы красоты. И, наконец, победительницей стала чернокожая представительница Гренады с меньшей суммой баллов, чем набрала представительница Швеции.

Опасные секреты

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 7.3 Жанр Триллер, драма, криминал, военный, биография Производство Великобритания, США / 2019 Сборы в мире $9 473 603 Режиссёр Гэвин Худ В ролях Кира Найтли, Рэйф Файнс, Мэтт Смит, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Адам Бакри, Конлет Хилл, Индира Варма, Джереми Нортэм, Джон Хеффернан

В руки рядового аналитика британских спецслужб Кэтрин Ган попадает переписка, свидетельствующая о незаконной слежке за дипломатами стран-членов Совета Безопасности ООН. Агентство национальной безопасности США в сотрудничестве британской разведкой намерено использовать полученный компромат для грязного шантажа.

США и Великобритания хотят добиться большинства при принятии нужного решения по резолюции о вторжении в Ирак. Рискуя собственной карьерой, Кэтрин передаёт полученные сведения журналистам для огласки в средствах массовой информации.

Политический триллер основан на реальных событиях. В 2003 году переводчица китайского языка, работавшая в Центре правительственной связи, передала в прессу сведения о намерении США установить слежку за дипломатами ООН.

Последствия

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.3 Жанр Драма, мелодрама, военный Производство Великобритания, Германия, США / 2019 Сборы в мире $9 215 591 Режиссёр Джеймс Кент В ролях Кира Найтли, Александр Скарсгард, Джейсон Кларк, Фионн О’Ши, Кейт Филлипс, Мартин Компстон, Александр Шер, Анна Шимриг, Пандора Колин

1949 год. Немецкий Гамбург находится в британской оккупационной зоне. Временным комендантом города назначен полковник британской армии Льюис Морган. Чтобы воссоединиться с мужем, в Гамбург приезжает его жена Рейчел.

Проживать английская чета должна в доме местного архитектора Стефана Луберта, который в одиночку воспитывает дочь-подростка. Теперь две семьи, которые ещё недавно находились по разные стороны военного противостояния, должны найти точки соприкосновения.

Экранизация бестселлера Ридиана Брука «Последствия» 2013 года. Вдохновением для написания романа послужила реальная история деда писателя, который после Второй мировой войны был вынужден проживать в реквизированном немецком доме вместе с его бывшими хозяевами.

Колетт

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.7 Жанр Драма, мелодрама, биография, история Производство Великобритания, США, Венгрия / 2017 Сборы в мире $14 273 033 Режиссёр Уош Уэстмоленд В ролях Кира Найтли, Фиона Шоу, Доминик Уэст, Роберт Пью, Слоун Томпсон, Арабелла Уир, Мате Хауман, Рэй Пантаки, Эл Уивер, Вираг Барань

Конец XIX века. Дочь офицера Габриэль Колетт входит замуж за светского мота и повесу Анри Готье-Виллара, известного под псевдонимом «Вилли». Вилли зарабатывает изданием романов. Вот только пишут книги за него специально нанятые писатели, так называемые «литературные негры».

Колетт также обнаруживает у себя писательский дар и создаёт серию романов о приключениях гимназистки Клодин. Книги Колетт, изданные под именем её мужа, приносят семье славу и деньги. Но однажды, узнав о многочисленных изменах Вилли, Колетт начинает бороться за свою творческую свободу.

Биографическая кинолента о молодых годах жизни французской писательницы и актрисы мюзик-холла Сидони-Габриэль Колетт.

Щелкунчик и четыре королевства

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 5.6 Жанр Фэнтези, приключения, семейный Производство Канада, США / 2018 Бюджет $120 000 000 Сборы в мире $173 961 069 Режиссёр Лассе Халльстрём, Джо Джонстон В ролях Маккензи Фой, Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фриман, Мисти Коуплэнд, Эухенио Дербес, Ричард Э. Грант, Мэттью Макфэдиен, Сергей Полунин

В самый канун Рождества девочка по имени Клара получает подарок от своей недавно умершей матери. Это шкатулка в виде яйца без ключика. Чтобы открыть подарок, Клара обращается к своему крёстному Дроссельмейеру.

Ключ к шкатулке оказывается проходом в сказочный мир Четырёх королевств. Попав туда, девочка узнаёт, что три королевства живут в мире и согласии. А вот правительница четвёртого, матушка Имбирь, вступила в заговор с мышами и хочет завладеть всем волшебным миром.

Музыкальное фэнтези основано на сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» 1816 года, а также на балете Чайковского «Щелкунчик» 1892 года.

Франшиза «Пираты Карибского моря»

Рейтинг Кинопоиск — 8.4 / IMDB — 8.1 Жанр Фэнтези, боевик, приключения Производство США / 2003 Бюджет $140 000 000 Сборы в мире $654 264 015 Режиссёр Гор Вербински В ролях Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли, Джек Девенпорт, Кевин МакНэлли, Джонатан Прайс, Ли Аренберг, Макензи Крук, Дэвид Бэйли

Десять лет назад в руки дочери губернатора Порт-Ройала Элизабет Суонн попал загадочный золотой медальон. Она нашла его на груди парнишки Уилла Тёрнера, спасённого после кораблекрушения. Элизабет и Уилл выросли и полюбили друг друга.

Но однажды в Порт-Ройале объявился таинственный капитан Гектор Барбаросса, который давно разыскивает магический артефакт. Барбаросса берёт в плен Элизабет вместе с медальоном. Уилл Тёрнер немедленно отправляется на поиски возлюбленной. А помочь ему вызывается сам капитан Джек Воробей, у которого Барбаросса похитил его любимую шхуну «Чёрная жемчужина».

Призрачная красота

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 6.8 Жанр Драма, мелодрама Производство США / 2016 Бюджет $36 000 000 Сборы в мире $88 616 021 Режиссёр Дэвид Фрэнкел В ролях Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кейт Уинслет, Майкл Пенья, Хелен Миррен, Наоми Харрис, Кира Найтли, Джейкоб Латимор, Энн Дауд, Лиза Колон-Зайас

После смерти дочери главу успешного нью-йоркского рекламного агентства Говарда Инлета настигает тяжелейшая депрессия. Компания, которая раньше держалась на креативности и деловых контактах Говарда, начинает терять клиентов и прибыль.

Совладельцу рекламного агентства Уиту Ярдсхэму поступает выгодное предложение продать фирму, но Говард ничего и слышать не желает о сделке. Тогда Уит задумывает признать партнёра недееспособным и лишить его права распоряжаться имуществом.

Актёрский состав фильма состоит из трёх обладателей премии «Оскар» — Уилла Смита, Кейт Уинслет и Хелен Миррен, а также двух номинантов на эту премию — Эдварда Нортона и Киры Найтли.

Эверест

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 7.1 Жанр Приключения, триллер, драма, биография Производство Великобритания, США, Исландия / 2015 Бюджет $55 000 000 Сборы в мире $203 427 584 Режиссёр Бальтасар Кормакур В ролях Джейсон Кларк, Джош Бролин, Джейк Джилленхол, Сэм Уортингтон, Джон Хоукс, Майкл Келли, Ингвар Эггерт Сигюрдссон, Кира Найтли, Эмили Уотсон, Робин Райт

Впервые самая высокая вершина мира, гора Эверест, покорилась человеку в 1953 году. С тех пор тысячи альпинистов рискуют жизнью, пытаясь покорить знаменитый восьмитысячник. Но не каждая экспедиция заканчивается успехом. Почти триста человеческих тел лежат непогребёнными на заоблачных склонах самой грандиозной горы мира.

Драматическая кинокартина посвящена одной из самых больших трагедий, развернувшихся на Эвересте. В мае 1996 года жертвами высшей точки планеты стали сразу три группы альпинистов.

Как ни странно, Эверест не является самым смертоносным горным пиком. Шанс погибнуть при восхождении на эту гору составляет 14,1%. Самой опасной горной вершиной в настоящее время является Аннапурна, известная своими непредсказуемыми погодными условиями. Риск гибели альпинистов на Аннапурна превышает 29%.

Джек Райан: Теория хаоса

Рейтинг Кинопоиск — 5.6 / IMDB — 6.2 Жанр Боевик, триллер, драма Производство США, Россия / 2013 Бюджет $60 000 000 Сборы в мире $135 503 748 Режиссёр Кеннет Брана В ролях Крис Пайн, Кира Найтли, Кеннет Брана, Кевин Костнер, Алек Утгофф, Джемма Чан, Петер Андерссон, Елена Великанова, Нонсо Анози, Колм Фиор

Мало кто знает, что финансовый аналитик Джек Райан на самом деле агент ЦРУ. По заданию спецслужб Райан занимается вычислением финансовых операций, с помощью которых оплачивается террористическая деятельность.

Однажды Джек обнаруживает, что русский миллионер Виктор Черевин собирается обрушить курс доллара и ввергнуть экономику США в хаос. Для выяснения всех обстоятельств спецагент направляется в Москву, где сразу же оказывается мишенью киллера.

Пятый и последний фильм о специальном агенте Джеке Райане, герое серии романов американского писателя Тома Клэнси.

Детка

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.4 Жанр Мелодрама Производство США / 2014 Сборы в мире $2 379 154 Режиссёр Линн Шелтон В ролях Кира Найтли, Хлоя Грейс Морец, Сэм Рокуэлл, Элли Кемпер, Марк Веббер, Кейтлин Дивер, Гретхен Мол, Джефф Гарлин, Сара Коутс, Луис Хобсон

Неожиданно для себя 28-летняя Меган получает предложение руки и сердца от своего бойфренда, с которым встречается со школьных времён. Девушка обескуражена и понимает, что совершенно не готова к взрослой самостоятельной жизни.

В панике Меган сбегает из дома и знакомится с 16-летней девушкой по имени Анника. Подросток приглашает Меган пожить у себя дома, чему не слишком рад её одинокий, но симпатичный отец.

Слоган киноленты: «Я девочка, я не хочу ничего решать!» — это перефразированное высказывание журналистки из Екатеринбурга Аси Бакеркиной. В оригинале фраза звучит так: «Я девочка, я не хочу ничего решать! Я хочу платье!».

Игра в имитацию

Рейтинг Кинопоиск — 7.6 / IMDB — 8.0 Жанр Биография, военный, драма, история Производство Великобритания, США / 2014 Бюджет $14 000 000 Сборы в мире $233 555 708 Режиссёр Мортен Тильдум В ролях Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли, Мэттью Гуд, Рори Киннер, Аллен Лич, Мэттью Бирд, Чарльз Дэнс, Марк Стронг, Джеймс Норткот, Том Гудман-Хилл

История жизни и трагической смерти гениального английского математика и криптографа Алана Тьюринга. В годы Второй мировой войны Тьюринг возглавлял группу учёных, которые работали над взломом немецкой шифровальной машины «Энигма».

Считалось, что код «Энигмы» расшифровать невозможно. Но Тьюринг и его команда сумели совершить чудо. Но теперь перед группой встала новая проблема. Нацисты не должны узнать, что союзники перехватывают и читают секретные сообщения.

Вклад Тьюринга в победу над фашизмом трудно переоценить. Данные, расшифрованные командой математика, помогли союзникам сократить войну минимум на два года. При этом в Великобритании Алан Тьюринг считается самой известной жертвой гомофобии. В 1954 году учёный покончил жизнь самоубийством после принудительной химической кастрации.

Хоть раз в жизни

Рейтинг Кинопоиск — 7.4 / IMDB — 7.4 Жанр Драма, мелодрама, комедия, музыка Производство США / 2013 Бюджет $8 000 000 Сборы в мире $63 464 861 Режиссёр Джон Карни В ролях Кира Найтли, Марк Руффало, Адам Левин, Джеймс Корден, Хейли Стайнфелд, Ясин Бей, Кэтрин Кинер, Эндрю Селлон, Карен Питтман, Пол Ромеро

Управляющий музыкальным лейблом Дэн Маллиган не нашёл общего языка с владельцем компании и был уволен. С тех пор мужчина находится в творческом кризисе. Музыкальный материал, которым располагает Дэн, ему не нравится, а личная жизнь окончательно зашла в тупик.

Ден видит только один выход из создавшейся ситуации — напиться. Но в одном из баров он случайно слышит выступление девушки по имени Грета. Опытным чутьём профессионала Дэн понимает, что наткнулся на настоящий талант.

Бывшего бойфренда Греты в исполнении Киры Найтли сыграл Адам Левин — вокалист и гитарист поп-рок-группы Maroon 5. Всего в мелодраме звучит шестнадцать музыкальных треков, большинство которых исполнили Кира Найтли и Адам Левин.

Ищу друга на конец света

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.7 Жанр Фантастика, комедия, мелодрама, приключения, драма Производство США / 2011 Бюджет $10 000 000 Сборы в мире $11 681 781 Режиссёр Лорин Скафария В ролях Стив Карелл, Кира Найтли, Адам Броди, Дерек Люк, Уильям Петерсен, Роб Кордри, Мартин Шин, Тонита Кастро, Мелани Лински, Пэттон Освальт

Огромный астероид мчится к Земле, и через три недели всё живое на планете будет уничтожено. Перед гибелью все ведут себя по-разному. Одни не хотят замечать неизбежного, другие пускаются во все тяжкие.

Страховой агент Додж перед смертью решил навестить свою первую школьную любовь Оливию и признаться ей в чувствах. Помочь ему в этом он просит соседку по имени Пенни. Вынужденные попутчики отправляются на автомобиле девушки в своё последнее путешествие.

За всё время своего существования человечество уже несколько раз переживало «конец света». Самыми громкими и обсуждаемыми из них стали: Миллениум 31 декабря 1999 года и конец календаря Майя 12 декабря 2012 года.

Анна Каренина

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.6 Жанр Драма, мелодрама Производство Великобритания, США / 2012 Сборы в мире $69 987 859 Режиссёр Джо Райт В ролях Кира Найтли, Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон, Келли Макдоналд, Мэттью Макфэдиен, Донал Глисон, Рут Уилсон, Алисия Викандер, Оливия Уильямс, Эмили Уотсон

Замужняя светская дама Анна Каренина отправляется из Петербурга в Москву навестить брата Стиву Облонского. На вокзале женщина случайно встречает блистательного офицера, графа Алексея Вронского. Молодой мужчина с первого взгляда влюбляется в Анну, которая отвечает ему взаимностью.

Постепенно тайный роман перерастает в явный. Анна открыто начинает жить с любовником, тем самым отрекаясь от сына и мужа. Сможет ли она стать по-настоящему счастливой?

Один из самых зрелищных фильмов с Кирой Найтли. Голливудская экранизация бессмертного романа Льва Толстого стала обладателем премии «Оскар» 2013 года в номинации «Лучшие костюмы». Дизайн платьев, в которых щеголяли герои картины, были разработаны ведущими модными домами мира Dior и Balenciaga, а украшения предоставила легендарная Chanel.

Опасный метод

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.4 Жанр Триллер, драма, мелодрама, биография Производство Великобритания, Германия, Канада, США / 2011 Бюджет €15 000 000 Сборы в мире $30 519 436 Режиссёр Дэвид Кроненберг В ролях Кира Найтли, Вигго Мортенсен, Майкл Фассбендер, Венсан Кассель, Сара Гадон, Андре Хеннике, Арндт Шверинг-Зонрай, Миньон Реме, Марайке Каррьер, Франциска Арндт

Начало XX века. Швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг на основе учения Зигмунда Фрейда разработал свой уникальный метод психоанализа. На лечение к доктору-новатору поступает пациентка из богатой русско-еврейской семьи Сабина Шпильрейн, страдающая «психотической истерией».

Нестандартные методы Юнга срабатывают, и заболевание девушки отступает. Неожиданно между красивой и умной пациенткой и её лечащим врачом возникает страстный роман, который продолжался семь долгих лет.

Драматическая кинолента основана на реальных событиях. Пациентка Карла Юнга Сабина Шпильрейн стала одной из первых женщин-психоаналитиков. Жизнь женщины закончилась трагически. Вместе с двумя дочерьми она была расстреляна фашистами в Ростове-на-Дону летом 1942 года. Карл Юнг прожил 85 лет и умер после непродолжительной болезни в 1961 году.

Прошлой ночью в Нью-Йорке

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 6.5 Жанр Мелодрама Производство США, Франция / 2009 Сборы в мире $7 743 937 Режиссёр Мэсси Таджедин В ролях Кира Найтли, Сэм Уортингтон, Гийом Кане, Ева Мендес, Гриффин Данн, Энсон Маунт, Дэниэл Эрик Голд, Скотт Эдсит, Стефани Романов, Стефен Мэйлер

Молодожёны Майкл и Джоанна любят друг друга. Но на одной из вечеринок Джоанна замечает, что её мужу оказывает знаки внимания сексапильная коллега Лаура. Женщина подозревает, что у мужа роман, но вынужденно отпускает его в командировку в сопровождении соперницы.

Вечером Джоанна случайно встречает бывшего возлюбленного Алекса и, не раздумывая, соглашается с ним поужинать. Смогут ли в таких обстоятельствах супруги сохранить верность друг другу?

Режиссёрский дебют бывшей танцовщицы иранского происхождения Мэсси Таджедин, которая выступила в фильме ещё и как сценарист. Таджедин написала сценарий к фантастическому триллеру «Пиджак» 2004 года, где одну из ролей также сыграла актриса Кира Найтли.

Телохранитель

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.2 Жанр Драма, криминал Производство США, Великобритания / 2010 Бюджет $25 000 000 Сборы в мире $8 307 227 Режиссёр Уильям Монахэн В ролях Колин Фаррелл, Кира Найтли, Рэй Уинстон, Дэвид Тьюлис, Анна Фрил, Бен Чаплин, Эдди Марсан, Санджив Бхаскар, Стивен Грэм, Офелия Ловибонд

Отсидев три года за нанесение тяжких телесных повреждений, Гарри Митчелл выходит на свободу. Бывшие дружки молодого человека предлагают ему продолжить криминальную карьеру, но Гарри отныне хочет жить честно.

Он принимает предложение стать личным телохранителем юной кинозвезды Шарлотты, которую преследуют папарацци. Но босс преступной группировки не готов так просто отпустить Гарри.

Папарацци — жаргонное название фоторепортёров, которые ведут съёмку знаменитостей без их согласия. Впервые термин прозвучал в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь» 1960 года. По сюжету фамилию Папараццо носил самый докучливый и пронырливый фотограф.

Не отпускай меня

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 7.1 Жанр Фантастика, триллер, драма, мелодрама Производство Великобритания / 2010 Бюджет $15 000 000 Сборы в мире $9 455 232 Режиссёр Марк Романек В ролях Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд, Кира Найтли, Иззи Мейкл-Смолл, Чарли Роу, Элла Пернелл, Шарлотта Рэмплинг, Салли Хокинс, Андреа Райзборо, Донал Глисон

Воспитанники школы-интерната Хейлшем с самого детства воспитываются в полной изоляции. Всё это время за здоровьем школьников тщательно следят врачи, а воспитатели поощряют их заниматься творчеством.

Дети, которые находятся в заведении с самого рождения, не видят в этом ничего особенного. Повзрослев, воспитанники переводятся в так называемые Коттеджи, где им предстоит узнать жестокую правду о цели своего существования и роли в обществе.

В основе фильма-антиутопии лежит одноимённый роман обладателя Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро.

Герцогиня

Рейтинг Кинопоиск — 7.5 / IMDB — 6.9 Жанр Триллер, драма, мелодрама, биография, история Производство Великобритания, Италия, Франция, США / 2008 Бюджет £ 13 500 000 Сборы в мире $43 306 325 Режиссёр Сол Дибб В ролях Кира Найтли, Рэйф Файнс, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Шарлотта Рэмплинг, Саймон Макберни, Эйдан МакАрдл, Джон Шрэпнел, Алистэр Петри, Патрик Годфри

В день своего семнадцатилетия блистательная и благородная леди Джорджиана Спенсер была обвенчана с Уильямом Кавендишем, герцогом Девонширским. Но мечтам девушки о счастливой семейной жизни не было суждено сбыться. Её муж оказался равнодушен к юной супруге. К тому же Джорджиана не может выполнить свою основную функцию — произвести на свет наследника древнего рода Кавендишей.

Разочарованный супруг сближается с подругой Джорджианы — леди Элизабет Фостер. Герцогиня протестует, но её супруг принимает решение… жить втроём.

Историческая драма основана на событиях из жизни Джорджианы Кавендиш, герцогини Девонширской. Герцогиня была законодательницей мод и дружила с французской королевой Марией-Антуанеттой. Кроме этого, Джорджиана Кавендиш задолго до возникновения феминизма была активным политическим деятелем и поддерживала партию вигов.

Запретная любовь

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.1 Жанр Драма, мелодрама, военный, биография Производство Великобритания / 2008 Сборы в мире $4 300 963 Режиссёр Джон Мэйбери В ролях Кира Найтли, Сиенна Миллер, Киллиан Мёрфи, Мэттью Риз, Аластер Маккензи, Камилла Разерфорд, Саймон Армстронг, Бен Бэтт, Джеффри Биверс, Рэйчел Белл

История любви и страсти, предательства и прощения на фоне событий бурного ХХ века. Во время Второй мировой войны валлийский поэт Дилан Томас встречает свою первую любовь — молодую женщину по имени Вера. Несмотря на то что Дилан женат, старое чувство быстро вспыхивает вновь.

Соперничая за мужчину, Вера сближается с его женой Кейтлин, и вскоре троица становится неразлучной. Всё ещё больше запутывается, когда Вера принимает предложение выйти замуж за офицера британской армии Уильяма Киллика.

В основу драматической киноленты легли факты из жизни валлийского поэта, писателя и публициста Дилана Томаса.

Шёлк

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 5.8 Жанр Драма, мелодрама Производство Канада, Франция, Италия, Великобритания, Япония, США / 2007 Бюджет $20 000 000 Сборы в мире $7 817 616 Режиссёр Франсуа Жирар В ролях Майкл Питт, Кира Найтли, Кодзи Якусё, Альфред Молина, Сэи Асина, Тони Фогель, Тони Берторелли, Кеннет Уэлш, Марта Барнс, Майкл Голдинг

XIX век. Французский Прованс переживает бум шелководства. Счастливо женатый на красавице Элен бывший военный Эрве Жанкур принимает предложение отправиться в далёкую Японию за качественными яйцами тутового шелкопряда.

После изнурительного многомесячного путешествия Эрве попадает в таинственную страну Восходящего солнца. Там француза очаровывает безымянная и безмолвная наложница местного барона. Вернувшись домой, Эрве испытывает угрызения совести, но его сердцем уже полностью завладела прекрасная и далёкая иностранка.

Натуральный шёлк изготовляется из нитей, добываемых из кокона бабочки под названием «тутовый шелкопряд». Насекомое было одомашнено в Китае около пяти тысяч лет назад.

Искупление

Рейтинг Кинопоиск — 8.0 / IMDB — 7.8 Жанр Драма, мелодрама, детектив, военный Производство Великобритания, Франция, США / 2007 Бюджет £ 20 000 000 Сборы в мире $129 266 061 Режиссёр Джо Райт В ролях Кира Найтли, Джеймс МакЭвой, Сирша Ронан, Харриет Уолтер, Ромола Гарай, Бренда Блетин, Патрик Кеннеди, Бенедикт Камбербэтч, Джуно Темпл, Дэниэл Мейс

1935 год. Юная англичанка Брайони Таллис живёт вместе с семьёй в богатом загородном доме и мечтает стать всемирно известной писательницей. В старшую сестру девочки Сесилию с детства влюблён сын прислуги Робби, и девушка отвечает ему взаимностью.

Летом в поместье Таллисов происходит преступление. Испытывая зависть и ревность к счастью сестры, Брайони обвиняет в его совершении ни в чём не повинного Робби.

Зелёное шёлковое платье, в котором появляется героиня Киры Найтли в одной из кульминационных сцен, признано самым красивым платьем в истории кино. Так как ткань была очень тонкой и легко рвалась, было изготовлено несколько экземпляров наряда. После съёмок все реплики знаменитого платья были проданы на благотворительном аукционе.

Пиджак

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 7.1 Жанр Триллер, фантастика, детектив, драма Производство США, Германия / 2004 Бюджет $29 000 000 Сборы в мире $21 126 225 Режиссёр Джон Мэйбери В ролях Эдриан Броуди, Кира Найтли, Крис Кристофферсон, Дженнифер Джейсон Ли, Келли Линч, Брэд Ренфро, Дэниэл Крэйг, Стивен Макинтош, Брендан Койл, МакКензи Филлипс

Американский военный Джек Старкс никак не может вернуться к нормальной жизни после ранения в голову. Однажды его обвиняют в убийстве полицейского, но мужчина не помнит обстоятельств преступления. Вместо тюрьмы Джек попадает в психиатрическую лечебницу, где для его лечения применяют весьма жестокие методы.

В результате Джек приобретает способность перемещаться во времени. Попав на пятнадцать лет вперёд, мужчина узнаёт, что через несколько дней погибнет.

Сюжет психологического триллера заимствован кинематографистами из романа американского писателя Джека Лондона «Смирительная рубашка» 1915 года.

Гордость и предубеждение

Рейтинг Кинопоиск — 8.1 / IMDB — 7.8 Жанр Драма, мелодрама Производство Великобритания, Франция, США / 2005 Бюджет $28 000 000 Сборы в мире $120 191 768 Режиссёр Джо Райт В ролях Кира Найтли, Мэттью Макфэдиен, Розамунд Пайк, Саймон Вудс, Дональд Сазерленд, Бренда Блетин, Джена Мэлоун, Кэри Маллиган, Талула Райли, Том Холландер

Какой могла быть судьба бесприданницы в Англии в самом конце XVIII века? При определённом везении можно было удачно выйти замуж. Но, скорее всего, пришлось бы доживать свой век жалкой нахлебницей или приживалкой.

Именно так должна была сложиться жизнь Элизабет Беннет, второй из пяти дочерей небогатого дворянина. Но всё меняется, когда по соседству с семейством Беннетов селится богатый холостяк мистер Бингли.

Один из самых известных фильмов с Кирой Найтли в главной роли. Экранизация одноимённого культового романа английской писательницы Джейн Остин.

Домино

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 5.9 Жанр Боевик, триллер, драма, криминал, биография Производство США, Великобритания, Франция / 2005 Бюджет $50 000 000 Сборы в мире $22 944 502 Режиссёр Тони Скотт В ролях Кира Найтли, Микки Рурк, Эдгар Рамирес, Делрой Линдо, Мена Сувари, Люси Лью, Кристофер Уокен, Том Уэйтс, Риз Аббаси, Моник

Домино Харви, дочь известного голливудского актёра и фотомодели, выбрала нетипичную для рафинированной девушки профессию. Она стала охотницей за головами. Девушка присоединяется к паре настоящих профессионалов: бывшему музыканту Эди и уголовнику Чоко. Вместе с ними Домино ловит беглых преступников всех мастей до тех пор, пока деятельность охотников за головами не привлекает внимание ФБР.

Прототипом главной героини стала Домино Харви, дочь актера Лоуренса Харви и фотомодели Паулины Стоун. В киноленте Харви исполнила небольшую роль. Она появляется в последней сцене на фоне взрыва машины. Но до премьеры девушка не дожила, скончавшись от передозировки наркотиками.

Король Артур

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 6.3 Жанр Боевик, драма, приключения, военный, история Производство Ирландия, Великобритания, США / 2004 Бюджет $120 000 000 Сборы в мире $203 567 857 Режиссёр Антуан Фукуа В ролях Клайв Оуэн, Кира Найтли, Мадс Миккельсен, Рэй Уинстон, Стеллан Скарсгард, Тиль Швайгер, Йоан Гриффит, Джоэл Эдгертон, Хью Дэнси, Рэй Стивенсон

467 год до н.э. Британия была частью Римской империи на протяжении нескольких столетий. Но из-за постоянных набегов варваров настало время римлянам покидать негостеприимный остров. Группа сарматских воинов под предводительством римлянина Артура готовится вернуться домой.

Но перед этим воинам необходимо выполнить последнее задание: эвакуировать с севера знатную семью папского посланника Мария. В ходе спасательной миссии Артур обнаруживает разведчицу пиктов— красавицу Гвиневру, замурованную Марием в склеп. Гвиневра, которая наслышана о справедливости и отваге Артура, пытается убедить своего спасителя занять сторону пиктов.

Сцены сражений в киноленте были настолько напряжёнными и интенсивными, что оператор главной камеры, находящийся в самом центре съёмок, был вынужден носить мотоциклетный защитный шлем.

Играй, как Бекхэм

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.7 Жанр Драма, мелодрама, комедия, спорт Производство Великобритания, Германия, США / 2002 Бюджет £ 3 500 159 Сборы в мире $76 580 371 Режиссёр Гуриндер Чадха В ролях Парминдер К. Награ, Кира Найтли, Джонатан Риз Майерс, Анупам Кхер, Арчи Панджаби, Шезней Льюис, Фрэнк Харпер, Джульет Стивенсон, Шахин Кхан, Амит Чана

Джесаминда Бранда — 18-летняя дочь выходцев из индийского Пенджаба, обосновавшихся в пригороде Лондона. Больше всего на свете она любит гонять мяч с мальчишками. Несомненный талант девушки замечает Джулс Пакстон, член местной женской любительской футбольной команды «Хаунслоу Харриерс».

Футболистка приглашает талантливую самоучку присоединиться к команде. Но архаичные родители запрещают Джесс играть в футбол. Они подыскивают для дочери мужа и мечтают отправить её обратно в Индию. Как же поступит Джесс? Подчинится воле родителей или осуществит свою мечту?

Спортивная мелодрама была не только исключительно успешна в прокате, но и неожиданно для её создателей вошла в историю. В 2010 году кинокартина с Кирой Найтли в одной из главных ролей стала первым западным фильмом, показанным в Северной Корее.

Дочь Робин Гуда: Принцесса воров

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 5.8 Жанр Боевик, мелодрама, приключения, семейный Производство США / 2001 Режиссёр Питер Хьюит В ролях Ханна Крессвелл, Дэвид Баррасс, Малкольм Макдауэлл, Кира Найтли, Дель Синнотт, Стюарт Уилсон, Криспин Леттс, Роджер Эштон-Гриффитс, Джонатан Хайд, Адам Райан

Какой могла вырасти дочь благородного разбойника Робин Гуда? Конечно же, такой же неуправляемой и требующей справедливости во всём, как её отец. После смерти короля Ричарда на британский трон претендуют двое: мстительный и жестокий брат короля принц Джон и незаконнорожденный сын Ричарда принц Филип.

Робин Гуд отправляется навстречу принцу Филипу, чтобы сопроводить его в Лондон. Дочь Робин Гуда, Гвин, просит отца взять её с собой, но получает отказ. Принц Джон пленяет Робин Гуда, и принц Филип остаётся без защиты. Но молодому человеку повезло. Блуждая в лесу, он встретил Гвин, которая вызывается помочь симпатичному парню.

Робин Гуд— герой средневековых английских баллад, разбойник, который грабил богатых и отдавал награбленное бедным. Начиная с XII века, благородный разбойник наряду с королём Артуром является одним из самых любимых английских персонажей в различных художественных произведениях.

Яма

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 6.2 Жанр Триллер, драма, детектив Производство Великобритания, Франция, Канада / 2001 Бюджет £ 4 158 370 Сборы в мире $7 644 361 Режиссёр Ник Хэмм В ролях Тора Бёрч, Десмонд Хэррингтон, Дэниэл Броклбэнк, Лоуренс Фокс, Кира Найтли, Эмбет Дэвидц, Стивен Уоддингтон, Эмма Гриффитс Малин, Джемма Пауэлл, Джемма Крэвен

Четверо старшеклассников элитной школы решили провести вечеринку в подземном бункере, заброшенном со времён Второй мировой войны. Через восемнадцать дней на поверхность удалось выбраться только одному из участников тусовки — девушке по имени Лиз.

Поскольку выжившая девушка находится в шоке, к делу подключается полицейский психолог. Он пытается выяснить, что произошло в бункере. Но у Лиз несколько версий. Какая же из них окажется правдой?

Психологический триллер является переломным в кинематографической карьере Киры Найтли. Именно после него актрису заметили и стали приглашать в серьёзные проекты.

Остальные фильмы с участием Киры Найтли