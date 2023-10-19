Фильмы про захват самолётов с мирными гражданами на борту — сложная тема не только для кинематографа. Где та моральная грань, которая разделяет лихо закрученный сюжет и сострадание к невинным заложникам?

Большинство этих фильмов созданы не для того, чтобы насладиться эффектными перестрелками, крутыми спецэффектами и просто хорошо проведённым временем, а для того, чтобы мы задумались. Есть ли смысл в терактах? Что получают террористы, расправляясь с простыми людьми? И сколько ещё нужно жертв, чтобы закончить эту необъявленную войну?

Нирджа

Рейтинг Кинопоиск — 7.7 / IMDB — 7.6 Жанр Биография, драма, триллер, криминал Производство Индия / 2016 Бюджет $2 900 000 Сборы в мире $17 618 280 Режиссёр Рам Мадвани В ролях Сонам Капур, Шабана Азми, Ёгендра Тикку, Абрар Захур, Джим Сарбх, Али Балдивала, Викрант Сингта, Партх Акеркар, Мадху Ананд Чандхок

5 сентября 1986 года. Гражданский Боинг, следовавший из Мумбаи в Нью-Йорк, сделал промежуточную посадку в пакистанском городе Карачи. Во время стоянки на воздушное судно проникло четверо боевиков, являвшихся членами одной из самых опасных международных террористических организаций «Абу Нидаля».

Старшая бортпроводница, 22-летняя Нирджа Бханот, предупредила экипаж о захвате, и пилоты сумели вовремя покинуть самолёт. Но 359 человек оказались в руках членов преступной группировки.

Индийский драматический фильм основан на реальных событиях. Благодаря грамотным действиям старшей бортпроводницы Нирджы Бханот было спасено большое количество заложников. К сожалению, сама девушка погибла.

Потерянный рейс

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 7.6 Жанр Боевик, триллер, драма, история Производство США, Великобритания, Франция / 2006 Бюджет $15 000 000 Сборы в мире $76 286 096 Режиссёр Пол Гринграсс В ролях Кристиан Клименсон, Шайен Джексон, Дэвид Алан Баш, Питер Хэрман, Кори Джонсон, Дэниэл Саули, Триш Гейтс, Ричард Бекинс, Майкл Дж. Рейнольдс, Халид Абдалла

Обычный внутриконтинентальный рейс 93 United Airlines, следовавший из Ньюарка в Сан-Франциско, стал последним из четырёх захваченных террористами «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года. Через несколько минут после взлёта экипаж получил сообщение об атаке смертников на Северную и Южные башни Всемирного торгового центра. Но что-либо им уже не удалось.

Четверо боевиков надели на головы красные повязки и, угрожая взорвать бомбу, завладели Боингом. Целью преступников был Капитолий или Белый дом. Но исламские фанатики не предусмотрели одного — пассажиры самолёта решили сопротивляться.

Мрачный полудокументальный фильм основывается на подлинных событиях. В ходе захвата пассажиры оказали активное сопротивление боевикам, но не смогли вернуть себе управление лайнером. В ходе борьбы Боинг разбился в поле в Пенсильвании, став единственным бортом, на котором члены преступной группировки не достигли своей цели.

Воздушный маршал

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 6.9 Жанр Детектив, триллер, боевик Производство Великобритания, Франция, США, Канада / 2014 Бюджет $50 000 000 Сборы в мире $222 809 600 Режиссёр Жауме Кольет-Серра В ролях Лиам Нисон, Джулианна Мур, Скут Макнэри, Мишель Докери, Нэйт Паркер, Кори Столл, Лупита Нионго, Омар Метуолли, Джейсон Батлер Харнер, Лайнас Роуч

На борту аэробуса, совершающего трансатлантический перелёт, находится воздушный маршал Билл Маркс. Прямо во время полёта на его телефон поступают сообщения, что каждые 20 минут в лайнере будут умирать люди. Спасти мирных граждан могут только 150 миллионов долларов.

Но оказалось, что перечислить деньги необходимо на счёт, открытый на имя… Билла Маркса. Теперь, чтобы доказать свою невиновность, маршалу необходимо найти и обезвредить злоумышленника.

Федеральная служба воздушных маршалов США была образована в 1961 году. Для предотвращения инцидентов во время полётов воздушные маршалы должны инкогнито находиться на гражданских рейсах. До атак 11 сентября 2001 года в службе числилось всего 33 сотрудника. После терактов количество маршалов было увеличено, предположительно до 4 тысяч человек.

Иллюзия полёта

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 6.3 Жанр Триллер, драма, детектив Производство США / 2005 Бюджет $55 000 000 Сборы в мире $223 387 299 Режиссёр Роберт Швентке В ролях Джоди Фостер, Питер Сарсгаард, Шон Бин, Кейт Бихан, Майкл Ирби, Ассаф Коэн, Эрика Кристенсен, Шэйн Эдельман, Мэри Галлахер, Хейли Рэмм

После гибели мужа американка Кайли Прэтт вместе с 6-летней дочерью Джулией возвращается в Нью-Йорк. Во время полёта дочь Кайли пропадает. Женщина обращается к капитану лайнера, но оказывается, что по документам Джулия Прэтт на рейс не была зарегистрирована.

Воздушный маршал Джин Карсон решает не спускать с обезумевшей женщины глаз. Досконально зная обустройство аэробуса, Кайли удаётся скрыться от маршала. А в это время становится известно, что на борту заложена бомба.

Американский профсоюз бортпроводников призвал бойкотировать приключенческий триллер. Рядовые члены лётных экипажей, главной задачей которых является ответственность за безопасность пассажиров, посчитали, что кинематографисты несправедливо изобразили их грубыми и беспомощными.

Захват

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 3.8 Жанр Боевик, триллер Производство Индия / 2008 Режиссёр Кунал Шивдасани В ролях Шиней Ахуджа, Мона Эмбигаонкар, Ананья Чадха, Гананай Чадха, Ишита, Мукеш Чхабра, Уджвал Чопра, Эша Деол, Ашвин Дхар, Боми Э. Дотивала

Викрам Мадан работает простым авиационным техником в аэропорту Чандигарх. Бороться с преступниками не входит в его обязанности. Но по роковому стечению обстоятельств гражданский рейс, которым летит его малолетняя дочь, захвачен террористами. Тогда Викрам принимает решение противостоять вооружённым боевикам.

Индийский город Чандигарх называют «индийской Швейцарией» или «городом красоты». Чандигарх был построен с нуля за пять лет по проекту знаменитых архитекторов Ле Корбюзье и Пьера Жаннере. Город считается одним из самых чистых и удобных для проживания в Индии.

Могадишо

Рейтинг IMDB — 7.2 Жанр Драма, криминал Производство Германия, Франция / 2008 Бюджет €6 700 000 Режиссёр Роланд Зузо Рихтер В ролях Томас Кречман, Надя Уль, Саид Тагмауи, Херберт Кнауп, Юрген Таррах, Кристиан Беркель, Симон Ферхоэвен, Тобиаш Лихт, Корнелия Шмаус

Художественное воспроизведение одной из самых трагичных страниц истории современной Германии — Немецкой осени 1977 года. ФРГ сотрясают террористические акты, которые один за другим устраивают члены леворадикальной группировки РАФ. 13 октября 1977 года палестинские соратники РАФ решают поддержать «коллег» и захватывают немецкое воздушное судно «Ландсхут».

Драматическая кинолента основана на подлинных событиях осени 1977 года. Боевики из Народного фронта освобождения Палестины четверо с половиной суток удерживали немецкий боинг «Ландсхут». Злоумышленники требовали освободить из тюрем 10 членов РАФ и двух палестинских террористов, а также 15 миллионов долларов.

Террор — приговор выносите вы

Рейтинг IMDB — 7.3 Жанр Драма Производство Германия / 2016 Режиссёр Ларс Крауме В ролях Бургхарт Клаусснер, Мартина Гедек, Флориан Давид Фиц, Ларс Айдингер, Йёрдис Трибель, Райнер Бок

Кто и как может определить, сколько стоит человеческая жизнь? Этот вопрос стоит и перед зрителями немецкой кинокартины.

164 пассажира гражданского рейса были захвачены радикальными исламистами. Боевики-смертники планируют направить самолёт на стадион, заполненный 70 тысячами ничего неподозревающих зрителей. Военный лётчик Ларс Кох нарушает приказ начальства и сбивает гражданский самолёт, захваченный злоумышленниками.

У немецкого драматического фильма есть две концовки: в одной Коха признают виновным, а в другой — оправдывают. 87% зрителей проголосовало за оправдание лётчика.

Блестящая кража

Рейтинг IMDB — 7.5 Жанр Триллер, драма, криминал Производство Индия / 2023 Режиссёр Аджай Сингх В ролях Ями Гаутам, Санни Каушал, Шарад Келкар, Индранеил Сенгупта, Барун Чанда, Крунал Пандит, Аджит Сингх Палват, Сунил Палвал, Ганшьям Лалса, Робин Дас

Влюблённые Анкита и Неха собираются пожениться. Но у парня огромные долги перед бывшим работодателем. По стечению обстоятельств рейсом, на котором Неха работает стюардессой, должен лететь перевозчик бриллиантов. Чтобы расплатиться по долгам, парочка решает обокрасть курьера.

Но всё идёт не по плану. Лайнер со 150 человеками на борту оказывается во власти террористов.

Один из новых фильмов компании Netflix про захват самолёта снят сразу в нескольких жанрах. Начавшаяся как комедия кинолента очень быстро превращается в драматический триллер.

Земля

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 5.4 Жанр Боевик, триллер, приключения Производство Индия / 2003 Режиссёр Рохит Шетти В ролях Аджай Девган, Абхишек Баччан, Бипаша Басу, Мукеш Тивари, Панкадж Дхир, Мохан Джоши, Мэниш Ханна, Амрита Арора, Рам Авана, Арун Бали

В ходе сложнейшей операции группа индийского спецназа под управлением подполковника Ранвира Сингха Ранавата арестовывает главаря террористов Бабу Захир Хана. Чтобы освободить своего лидера, боевики захватывают аэробус, следовавший из Мумбаи в Катманду.

На борту воздушного судна находится Нандини, жена офицера Мумбаи Джайдипа Рая. В сложившихся условиях индийская армия и полиция должны сотрудничать. Ранвир и Джайдип разрабатывают план освобождения заложников.

Первый случай угона самолёта произошёл в Перу в 1931 году. Повстанцы завладели американским самолётом, чтобы разбросать над Лимой листовки с призывом к революции. Но сделать им это не удалось, поскольку лётчик попросту отказался поднимать машину в воздух.

Кандагар

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.6 Жанр Боевик, драма, история Производство Россия/ 2009 Бюджет $7 000 000 Сборы в мире $15 274 292 Режиссёр Андрей Кавун В ролях Александр Балуев, Владимир Машков, Андрей Панин, Александр Голубев, Богдан Бенюк, Александр Робак, Имомберды Мингбаев, Рамиль Сабитов, Самад Мансуров, Юрий Беляев

1995 год. Российское транспортное судно ИЛ-76 перевозит груз патронов для официальных властей Афганистана. В небе над Кандагаром транспортник принудительно сажают для досмотра боевики исламистского движения Талибан.

Экипаж, состоящий из россиян, попадает в плен. Русские лётчики верят, что скоро усилиями дипломатов окажутся на свободе. Но их плен продлился 378 дней.

Один из лучших драматических российских фильмов про захват самолёта исламистами основан на записях из дневника командира экипажа Александра Шарпатова, которые он вёл, находясь в плену.

Рейс 93

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.3 Жанр Боевик, триллер, история Производство Канада, США / 2006 Режиссёр Питер Маркл В ролях Джеффри Нордлинг, Бреннан Эллиотт, Кендалл Кросс, Тай Олссон, Моннае Майчелл, Колин Глейзер, Эйприл Телек, Лаура Меннелл, Доминик Рэйнс, Гвинит Уолш

11 сентября 2001 изменило не только Америку. Этот день изменил весь мир. Рейс 93 United Airlines так и не долетел до Сан-Франциско. Боинг рухнул в 100 километрах от Питтсбурга. Отпор террористам дали обычные люди — пассажиры самолёта. Рейс 93 стал единственным из четырёх захваченных авиалайнеров, на котором смертники не смогли достигнуть своей цели.

Анализ записей бортовых самописцев показал, что пассажиры рейса практически достигли своей цели. Им удалось убить одного из исламских фанатиков и проникнуть в кабину пилотов, используя в качестве тарана развозную тележку.

Окей! Мадам

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.6 Жанр Комедия, боевик Производство Корея Южная / 2020 Бюджет $7 500 000 Сборы в мире $9 927 566 Режиссёр Ли Чхоль-ха В ролях Ом Джон-хва, Пак Сон-ун, Ли Сан-юн, Пэ Джон-нам, Ли Сон-бин, Чон Су-бин, Ю Ха-джун, Пак Чи-иль, Чхве Джин-хо, Ким Бом-нэ

Продавщица булочек Ми-ён и её муж Сок Хван еле-еле сводят концы с концами. Супругам не хватает денег на элементарные вещи, не говоря уже об отдыхе и путешествиях. Но однажды Ми-ён наконец-то повезло: она выиграла поездку на Гаваи.

Радостное семейство в предвкушении прекрасного отпуска занимает свои места в аэробусе. Но случается непредвиденное. Воздушное судно захватывают преступники. Но Ми-ён готова на всё, лишь бы её долгожданный отдых состоялся.

С 2016 года некоторые авиакомпании разрешают бортпроводникам использовать электрошокеры для воздействия на особо агрессивных пассажиров. В России в конце 2021 года президентом России Путиным В.В. был подписан закон, разрешающий применять к авиадебоширам спецсредства.

Штурм

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 6.1 Жанр Боевик, триллер, история Производство Франция / 2010 Сборы в мире $4 342 738 Режиссёр Жюльен Леклерк В ролях Венсан Эльбаз, Грегори Деранжер, Мелани Бернье, Аймен Саиди, Чемс-Эддин Дамани, Мохид Обид, Джанис Бузяни, Мари Гийяр, Натюрель Ле Рюйэ, Филипп Бас

1994 год. Алжир, истерзанный гражданской войной. Четверо вооружённых членов Вооружённой исламской группы захватили регулярный рейс AF8969, который должен следовать из Алжира в Париж. После расстрела трёх человек самолёту разрешают взлёт.

Но оказывается, что горючего на борту хватит только до Марселя. После дозаправки французские власти начинают подозревать, что террористы направят лайнер на какой-то объект. Этого допустить нельзя. Начинается штурм.

Драматическая кинолента основана на реальных событиях, произошедших 24 декабря 1994 года. Злоумышленники собирались взорвать самолёт над Эйфелевой башней. В ходе штурма все четверо смертников были убиты.

Кроваво-красное небо

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 6.1 Жанр Ужасы, триллер, боевик Производство Германия, США / 2021 Бюджет €15 000 000 Сборы в мире $401 834 Режиссёр Петер Торварт В ролях Пери Баумайстер, Карл Антон Кох, Александр Шер, Каис Сетти, Гордон Браун, Доминик Пёрселл, Грэм Мактавиш, Кай Иво Баулиц, Роланд Мёллер, Чиди Аджуфо

Молодая женщина по имени Надя вместе с сыном Элиасом летит в Нью-Йорк, чтобы излечиться от редкой болезни. Во время полёта группа преступников, в состав которой входит второй пилот, угоняет лайнер.

Но в этот раз злоумышленникам не повезло. Они не подозревали, что Надя — настоящий вампир. Именно для того, чтобы избавиться от этой напасти, Надя и летит через Атлантику.

Жуткий немецкий хоррор от Netflix о захвате самолёта и вампирах на его борту. После успеха триллера у подписчиков кинематографисты задумались о съёмках сиквела.

7500

Рейтинг Кинопоиск — 6.1 / IMDB — 6.3 Жанр Боевик, триллер, драма Производство Германия, Австрия, США / 2019 Режиссёр Патрик Воллрат В ролях Джозеф Гордон-Левитт, Омид Мемар, Эйлин Тетцель, Карло Кицлингер, Муратан Муслу, Орели Тепо, Пол Воллин, Хишам Себиай, Корнел Нуссбаум, Пассажир Харики

Во время обычного рейса аэробуса А319, следовавшего из Берлина в Париж, группа исламистских террористов пытается установить контроль над воздушным судном. Командир экипажа, немецкий лётчик Михаэль, смертельно ранен. Но второму пилоту, американцу Тобиасу, удаётся забаррикадироваться в кабине.

Наземные службы безопасности запрещают Тобиасу открывать дверь, а злоумышленники, в свою очередь, угрожают убивать заложников по одному в случае отказа.

Чтобы оповестить наземные службы о событиях, происходящих на борту, разработаны специальные коды. Так, код 7700 означает поломку оборудования, а код 7500 — захват или попытку захвата воздушного судна.

Порфирио

Рейтинг IMDB — 6.5 Жанр Драма, комедия Производство Колумбия, Аргентина, Уругвай, Испания / 2011 Режиссёр Алехандро Ландес В ролях Порфирио Рамирес, Ярлинссон Рамирес, Йор Джасблиди Сантос

Пятнадцать лет назад простой колумбиец Порфирио Рамирес стал случайным свидетелем перестрелки между полицейскими и бандитами, в результате чего стал инвалидом. Все эти годы мужчина безуспешно пытался получить помощь от государства. Чтобы привлечь к себе внимание, Рамирес вместе с сыном угнал самолёт и потребовал встречи с президентом Колумбии Альваро Велесом.

Главную роль в драматической киноленте играет сам угонщик-инвалид Порфирио Рамирес. После того как Рамирес сдался властям, он был приговорён к восьми годам домашнего ареста, но так и не получил от государства никакой компенсации.

Клёш

Рейтинг IMDB — 6.1 Жанр Биография, триллер Производство Великобритания, Индия / 2021 Сборы в мире $702 388 Режиссёр Ранджит Тивари В ролях Хума Куреши, Акшай Кумар, Зейн Хан Дуррани, Ваани Капур, Лара Датта, Ади Чух, Адиль Хуссэйн, Кави Раз, Дензиль Смит, Таз Сингх

80-е годы прошлого столетия, Индия. В стране происходит целый ряд угонов самолётов, инициированных пакистанскими сепаратистами.

В Амритсаре приземляется очередной лайнер, захваченный террористами. Это уже седьмая атака. К делу подключается лучший правительственный агент по кличке Беллботтом. Теперь именно от его действий зависит судьба двухсот заложников на борту воздушного судна.

Первый захват самолёта в СССР осуществили отец и сын Бразинскасы. 15 октября 1970 года 45-летний Пранас Бразинскас и 13-летний Альгирдас Бразинскас угнали советский АН-24, следовавший из Батуми в Сухуми. В ходе атаки была убита стюардесса, члены экипажа тяжело ранены. Угонщики направили самолёт в Турцию, где были арестованы и приговорены к незначительным срокам заключения. В дальнейшем Бразинскасы проживали в США.

IB 71

Рейтинг IMDB — 7.2 Жанр Боевик, триллер Производство Индия / 2023 Сборы в мире $26 330 Режиссёр Санкалп Редди, Ли Уитэйкер В ролях Анупам Кхер, Видьют Джамвал, Далип Тахил, Нисар Кхан, Вишал Джетха, Биджай Ананд, Мир Сарвар, Сахидур Рахаман

Эта история объединяет три нации и 30 агентов, а описывает события 10 дней и одну сверхсекретную операцию во время индо-пакистанской войны 1971 года. Индийское разведывательное бюро получает важную информацию о готовящейся атаке на страну со стороны Пакистана при поддержке Китая. Аналитики приходят к выводу, что единственный шанс предотвратить нападение — это закрыть для Пакистана воздушное пространство Индии.

Но как это сделать? Агент ИБ Джев Джамвал предлагает организовать фиктивный угон авиалайнера, а использовать для этого «вслепую» двух членов экстремистской группировки, борющихся за освобождение Кашмира.

Создатели одного из новых индийский шпионских фильмов о захвате самолёта утверждают, что он основан на реальных событиях. Вооружённый конфликт между Индией и Пакистаном начался с момента обретения странами независимости и продолжается до сих пор. Основным камнем преткновения между сторонами является спорная территория Кашмир.

Заложники

Рейтинг Кинопоиск — 5.9 / IMDB — 6.1 Жанр Драма, триллер, биография, история Производство Грузия, Польша, Россия / 2017 Сборы в мире $363 259 Режиссёр Резо Гигинеишвили В ролях Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Гига Датиашвили, Гиорги Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гиорги Хурцилава, Вахтанг Чачанидзе, Екатерина Калатозишвили, Бека Лемонджава, Мераб Нинидзе

Ноябрь 1983 года. Группа молодых людей, представителей «золотой» молодёжи Грузии, решает угнать самолёт, чтобы воочию оценить прелести западной цивилизации. Захват назначен на следующий день после свадьбы Анны и Нико.

Чтобы пронести оружие на борт, парочка приглашает на свадьбу случайную знакомую — сотрудницу аэропорта. Девушка организовывает молодожёнам проход на ТУ-136 без досмотра. Взяв стюардессу в заложники, злоумышленники приступают к активным действиям. Но не слишком ли высокую цену они назначили за мнимую свободу?

Драматический фильм производства Грузии основан на реальных событиях. Двое преступников из семи были убиты во время штурма, один умер во время следствия, а ещё трое казнены. Единственная женщина, участвовавшая в преступлении, была приговорена к 14 годам заключения. Идейным вдохновителем угона судна был признан священнослужитель Теймураз Чихладзе, который также получил смертельный приговор.

Все старые ножи

Рейтинг Кинопоиск — 5.8 / IMDB — 6.1 Жанр Триллер, мелодрама Производство США / 2022 Режиссёр Янус Мец В ролях Крис Пайн, Тандиве Ньютон, Гоксин Эрдемли, Касия Мадера, Лоренс Фишбёрн, Джонатан Прайс, Ахд Камель, Джонджо О’Нил, Абдул Альшариф, Дэвид Доусон

В одном из ресторанчиков на берегу океана в Калифорнии состоялась встреча двух бывших любовников и агентов ЦРУ — Генри Пелхэма и Селии Харрисон. В ходе беседы заходит речь о провале Венской резидентуры ЦРУ при освобождении авиалайнера, захваченного террористами в 2012 году.

Преступники, у которых был свой осведомитель в ЦРУ, предвидели все действия спецназа и успели уничтожить всех заложников. Теперь, через восемь лет после трагедии, Пэлхем пытается вычислить предателя.

Шпионский триллер основан на одноимённом романе Олена Штайнхауэра.

Змеиный полёт

Рейтинг Кинопоиск — 5.7 / IMDB — 5.5 Жанр Боевик, триллер, криминал, приключения Производство США, Германия / 2006 Бюджет $33 000 000 Сборы в мире $62 022 014 Режиссёр Дэвид Р. Эллис В ролях Сэмюэл Л. Джексон, Джулианна Маргулис, Нэйтан Филлипс, Рейчел Блэнчард, Флекс Александр, Кенан Томпсон, Кит Даллас, Лин Шэй, Брюс Джеймс, Санни Мабри

Триллер описывает захват самолёта весьма необычными преступниками. Под охраной двух агентов ФБР из Гонолулу в Лос-Анджелес переправляется особо важный свидетель, показания которого помогут засадить за решётку одного из влиятельных членов якудзы.

Узнав об этом, японские мафиози грузят на борт множество контейнеров с цветами, в которых находится также большое количество ядовитых змей. По истечении половины полёта змеям удаётся выбраться из грузового отсека и начать уничтожать пассажиров обречённого рейса.

Две трети змей, показанных в фильме, были созданы с помощью компьютерной графики. Остальная треть была неядовитой. Тем не менее исполнитель роли агента ФБР, бесстрашно расправляющегося с ползучими гадами, Сэмюэл Л.Джексон оговорил в своём контракте, что змеи должны находиться от него на расстоянии минимум восьми метров.

Операция «Шаровая молния»

Рейтинг Кинопоиск — 5.7 / IMDB — 5.9 Жанр Боевик, триллер, драма, история Производство Великобритания, США, Франция, Мальта / 2017 Сборы в мире $8 771 432 Режиссёр Жозе Падилья В ролях Даниэль Брюль, Розамунд Пайк, Эдди Марсан, Лиор Ашкенази, Дени Меноше, Бен Шнетцер, Анхель Бунани, Марк Иванир, Нонсо Анози, Хуан Пабло Раба

1976 год. Немецкие леворадикальные террористы совместно с бойцами Народного фронта освобождения Палестины угоняют аэробус, летевший из Тель-Авива в Париж. По приказу захватчиков лайнер приземляется в Уганде. Освободив всех заложников, которые не были евреями, преступники требуют освободить 53 палестинца, отбывающих заключение.

Израильские власти пытаются договориться о содействии с лидером Уганды, генералом Иди Аменом, который несколько лет назад прекратил дипломатические связи между странами. Договориться не удаётся. Тогда израильские военные проводят одну из самых дерзких спасательных миссий.