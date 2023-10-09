Эстетическое наслаждение от изящной лёгкости танца в исполнении невесомых танцовщиц и танцоров достигается путём их тяжелейшей работы, железного самоконтроля и полного самоотречения. Понять, что такое балет, заглянуть в души его адептов и за кулисы этого умопомрачительного действа помогает хорошее кино.

Предлагаем Вам небольшой обзор прекрасных фильмов о балете, который станет Вашим путеводителем в мир высокого вдохновения сценического танца в изложении лучших режиссёров и актёров современности. Надеемся, что эти фильмы послужат не только развлечением, но и вдохновят Вас глубже изучить замечательное классическое искусство.

Билли Эллиот

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.7 Жанр Драма, музыка Производство Великобритания, Франция / 2000 Бюджет $5 000 000 Сборы в мире $109 280 263 Режиссёр Стивен Долдри В ролях Джейми Белл, Джули Уолтерс, Гари Льюис, Джин Хейвуд, Джэми Дрэйвен, Стюарт Уэллс, Майк Эллиот, Билли Фейн, Никола Блэкуэлл, Кэрол МакГиган

Открывает наш список лучший балетный фильм для детей, который будет приятно посмотреть всей семьёй. В этом кино несколько потрясающих танцевальных сцен и много трогательных моментов. Это история взросления 11-летнего Билли Эллиота, живущего в вымышленном английском шахтёрском городке Эверингтоне в 1984 году.

Все мужчины в семье Эллиота – потомственные шахтёры, но сам мальчик не стремится под землю, а испытывает горячее влечение к бальным танцам. Он загорелся страстью к искусству после того, как отправляясь на секцию бокса, случайно попал в балетный класс. Его уникальный талант зорким глазом заметила миссис Уилкинсон, и взяла мальчика в ученики. Но Билли придётся отстаивать перед всем миром свою любовь к классическому танцу.

Фильм получил 3 номинации на «Оскар», а юный актёр Джейми Белл, выбранный из 2000 претендентов и сыгравший Билли, стал самым молодым лауреатом премии BAFTA.

Танцующие призраки

Рейтинг Кинопоиск — 7.8 / IMDB — 7.1 Жанр Драма Производство Россия / 1992 Режиссёр Юрий Коротков, Ефим Резников В ролях Анна Пономарева, Алексей Ясулович, Нина Сьянко, Галина Чайка, Ирина Метлицкая, Елена Порывкина, Екатерина Березина, Юлия Зайцева, Раду Поклитару, Кубат Боскунбаев

Продолжим довольно стареньким, но невероятно воодушевляющим российским фильмом, ставшим культовым и получившим статус лучшего фильма о балете в ту эпоху. Благодаря этому кино балетные студии страны обрели невероятную популярность.

Под потрясающий музыкальный коктейль из трёх балетов Чайковского и музыку Таривердиева перед зрителями разворачивается драма и величие балетного закулисья. Жёсткая дисциплина, строгие правила и бурлящие эмоции, спрятанные под холодной маской сценического образа.

Действие происходит в питерском хореографическом училище, где несколько девушек готовят своё выпускное выступление после 8 лет учёбы, принимая крайние меры, чтобы избежать исключения из мира высокого искусства. На Юлию Азарову, которой предстоит станцевать главную партию в «Жизели», обрушивается первая любовь, поставив девушку перед вечным выбором – мечта или личная жизнь.

Все девушки, сыгравшие выпускниц училища, уже были профессиональными балеринами, включая Анну Пономареву, сыгравшую Юлию.

Чёрный лебедь

Рейтинг Кинопоиск — 7.7 / IMDB — 8.0 Жанр Драма, триллер Производство США / 2010 Бюджет $13 000 000 Сборы в мире $329 398 046 Режиссёр Даррен Аронофски В ролях Натали Портман, Мила Кунис, Венсан Кассель, Барбара Херши, Вайнона Райдер, Себастиан Стэн, Тоби Хемингуэй, Бенжамен Мильпье, Ксения Соло, Кристина Анапау

Потрясающий фильм ужасов уникального режиссёра Даррена Аронофски – это мрачный фильм о балете, одержимости и соперничестве. Помимо великолепной кинематографии в фильме множество прекрасных сцен с балетными танцами.

Сюжет сосредоточен на юной танцовщице Нине, которую в фильме сыграла Натали Портман, забравшая вообще все награды кино за эту роль. Когда прима уходит со сцены, режиссёр ищет новую девушку на роль чёрного лебедя в классическом балете Чайковского. У него есть две кандидатуры, Нина и Лили, которые начинают соревноваться за главную роль. Огромное давление, неуверенность и бесконечная дисциплина разрушают психику Нины, сводя её с ума.

Кстати, между фильмом Аронофски и великолепным японским аниме 1998 года «Истинная грусть» («Perfect Blue») есть очевидное сходство.

Авансцена

Рейтинг Кинопоиск — 7.6 / IMDB — 6.7 Жанр Драма, мелодрама, музыка Производство США / 2000 Бюджет $29 000 000 Сборы в мире $26 385 941 Режиссёр Николас Хайтнер В ролях Аманда Шулл, Зои Салдана, Сьюзэн Мэй Прэтт, Питер Галлахер, Донна Мерфи, Итэн Стифел, Кристин Данхэм, Стивен Стаут, Марианн Планкетт, Лаура Хикс

В этом молодёжном драматическом фильме, дебютном для актрисы Зои Салданы, 12 молодых танцоров поступают в Американскую академию балета, дочернюю школу известной балетной труппы. В конце года из них будут выбраны только шестеро, кто присоединится к основному составу труппы, а остальным придётся искать другое место в жизни.

Сюжет сосредоточен на трёх девушках – Морин, Джоди и Еве (Салдана), их отношениях с пожилым режиссёром и хореографом Джонатаном Ривзом, и на амбициозном и талантливом молодом танцоре Купере Нильсоне. Все студенты усердно работают для достижения поставленной цели, конкурируют и стараются выйти на первое место в безжалостном мире соревновательного балета.

Хореографию для фильма поставила театральный режиссёр Сьюзан Строман, получив за свою блестящую работу престижную премию.

Последний танцор Мао

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 7.3 Жанр Драма, мелодрама, биография, музыка Производство Австралия / 2009 Сборы в мире $22 269 123 Режиссёр Брюс Бересфорд В ролях Цао Чи, Брюс Гринвуд, Пенн Хэкфорт-Джонс, Кристофер Кирби, Сьюзи Стин, Мадлен Исто, Аден Янг, Вэнь Бин Хуанг, Шу Гуанг Лианг, Йе Ванг

Танцевальный байопик от австралийского режиссёра Брюса Бересфорда, рассказывающий о жизни и карьере знаменитого китайско-австралийского артиста балета Ли Цуньсиня по его же автобиографической книге. Действие фильма разворачивается во время Культурной революции Мао, известной своей жестокостью.

Советники жены Мао, танцовщицы Цзян Цин, отобрали Ли в 11 лет у его семьи, перевезли в Пекин и направили учиться в балетную академию, где студенты занимались по 16 часов в день. Поначалу у мальчика ничего не получалось, пока он не встретил учителя Сяо, повлиявшего на жизнь Ли и заменившего ему отца. После семилетнего обучения Цуньсинь был выбран для обучения в Хьюстоне и сбежал на Запад, позже перебравшись в Австралию.

Этот фильм занимает 12-ю позицию в списке самых кассовых австралийских кинокартин всех времён. Кстати, сам Ли Цуньсинь сегодня является художественным руководителем балета Квинсленда и получил высокую награду Австралии за неоценимый вклад в искусство.

Король танцует

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 6.9 Жанр Драма, история, музыка Производство Франция, Германия, Бельгия / 2000 Бюджет $21 000 000 Сборы в мире $3 203 Режиссёр Жерар Корбьо В ролях Бенуа Мажимель, Борис Терраль, Чеки Карио, Колетт Эммануэль, Сесиль Буа, Клер Кейм, Йохан Лейзен, Идвиг Стефан, Эмиль Тардинг, Жак Франсуа

Действие этой французской историко-биографической драмы о жизни музыканта Жана Батиста Люлли начинается в середине XVII века. Юный «Король-солнце», Людовик XIV, увлекается танцами, во многом благодаря написанной Люлли к прославляющему монарха «Балету ночи» великолепной музыки.

После смерти Мазарини в 1661 году Людовик меняет всю государственную политику, вопреки желанию матери и представителям духовенства решив превратить Францию в страну, блистающую своей оперой и балетом. Король сам выходит на сцену, исполняя балетные па в прекрасных постановках, созданных Люлли и Мольером.

В 2001 году фильм номинировался на 3 «Сезара» (французский «Оскар»).

Аврора

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 5.9 Жанр Драма Производство Украина / 2006 Сборы в мире $296 512 Режиссёр Оксана Байрак В ролях Дмитрий Харатьян, Эрик Робертс, Настасья Зюркалова, Анастасия Меськова, Виктор Степанов, Римма Зюбина, Олег Масленников, Анастасия Сердюк, Владимир Горянский, Екатерина Качан

Трогательный фильм украинского режиссёра Оксаны Байрак, посвящённый чернобыльской трагедии. В центре истории 12-летняя девочка Аврора Неделина, сирота из детского дома, мечтающая стать великой балериной. Она ежедневно тренируется, горячо поддерживаемая Тарасом Савченко, заменившим ей отца.

В день трагедии девочка получает огромную дозу облучения, и вскоре её увозят в американскую клинику, где у Авроры есть шанс на выживание. Там она встречает своего кумира – звезду мирового балета Николая Астахова.

Фильм был номинирован на «Оскар» в категории зарубежного кино.

Большой

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 6.8 Жанр Драма Производство Россия / 2016 Бюджет ₽ 372 000 000 Сборы в мире $4 029 886 Режиссёр Валерий Тодоровский В ролях Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Домогаров, Николя Ле Риш, Маргарита Симонова, Екатерина Самуйлина, Анна Исаева, Анастасия Плотникова, Анастасия Волынская, Анна Тарасенко

Эффектная российская драма с Алисой Фрейндлих о восхождении молодого таланта на сцену Большого театра. Главная героиня истории – Юлия Ольшанская (её сыграла молодая балерина Маргарита Симонова), девушка из неблагополучной семьи провинциального городка.

Свой уникальный танцевальный талант девушка использует для воровства, отвлекая прохожих, пока карманники обчищают их кошельки. Замечает девочку бывший солист балета Владимир Потоцкий (Домогаров), который даёт ей шанс и увлекает мечтой о балете. Юле предстоит трудный, наполненный работой и разочарованиями путь к славе.

По словам Симоновой, это фильм о самом страшном противнике артиста – о времени, которое слишком быстротечно в балете.

Балетные туфельки

Рейтинг Кинопоиск — 7.0 / IMDB — 6.6 Жанр Мюзикл, драма, семейный Производство Великобритания / 2007 Режиссёр Сандра Голдбахер В ролях Эмма Уотсон, Ясмин Пейдж, Люси Бойнтон, Харриет Уолтер, Джемма Джонс, Эмилия Фокс, Ричард Гриффитс, Виктория Вуд, Марк Уоррен, Люси Коху

Милая семейная драма с актрисой Эммой Уотсон (она играет Паулину), её первой ролью вне «Гарри Поттера». Мы знакомимся с Сильвией Браун, которая переезжает в дом своего дядюшки палеонтолога Мэттью после смерти её родителей.

Вскоре, по стечению обстоятельств, пожилой учёный становится опекуном ещё трёх девочек, а затем бесследно исчезает в очередном путешествии. Сильвия, чтобы удержать свежеобретённую семью на плаву и дать девочкам хорошее образование, записывает их в детскую академию сценического танца.

Фильм базируется на книге Ноэль Стрэтфилд с тем же названием.

Мой папа — Барышников

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.8 Жанр Драма, комедия Производство Россия / 2011 Сборы в мире $68 878 Режиссёр Дмитрий Поволоцкий, Марк Другой В ролях Дмитрий Выскубенко, Анна Михалкова, Владимир Капустин, Марина Полицеймако, Илья Рутберг, Людмила Титова, Анатолий Кот, Сергей Сосновский, Ксения Суркова, Лилия Ямада

Сплетение высокого искусства и семейных проблем в российской драме Дмитрия Поволоцкого. Боря Фишкин – студент столичного хореографического училища, который ничего не знает о своём отце. Все попытки выяснить у молодой легкомысленной матери, кто стал причиной его появления на свет, натыкаются на благостную ложь о тайном романе со шпионом, который всегда на задании.

Однако со временем Боря, всерьёз озабоченный поисками отца, начинает догадываться, что на эту значимую роль вполне подходит балетмейстер Барышников, сбежавший из СССР в Канаду. Боря – вылитая его копия, к тому же обладает танцевальными талантами, к тому же мать лично была знакома со знаменитостью.

Этот фильм – режиссёрский дебют Дмитрия Поволоцкого, который, кстати, сам был студентом в Московском хореографическом училище.

Нуреев. Белый ворон

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.6 Жанр Драма, биография Производство Великобритания, Франция, Сербия / 2019 Сборы в мире $7 622 595 Режиссёр Рэйф Файнс В ролях Олег Ивенко, Рэйф Файнс, Луис Хофман, Адель Экзаркопулос, Сергей Полунин, Оливье Рабурден, Рафаэль Персонас, Чулпан Хаматова, Зак Эйвери, Мар Содуп

Биографическая драма о знаменитом артисте балета Нурееве, созданная британским актёром Рэйфом Файнсом, занявшим режиссёрское кресло. События начинаются в 1961 году, когда Рудольф Нуреев начинает зарубежные гастроли вместе с труппой ленинградского театра.

Параллельно с этим артист вспоминает свои детство и юность, рассказ матери о том, как он родился в вагоне поезда, нищее военное детство, наполненное лишениями, свои студенческие годы в послевоенном Ленинграде.

Фильм был создан по биографии Нуреева, написанной британкой Джули Каваной, и заработал престижный международный приз в Токио.

Мания Жизели

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.3 Жанр Драма, мелодрама Производство Россия / 1995 Режиссёр Алексей Учитель В ролях Галина Тюнина, Михаил Козаков, Евгений Сидихин, Сергей Виноградов, Андрей Смирнов, Иван Охлобыстин, Александр Хван, Татьяна Москвина, Алексей Герман, Анастасия Мельникова

Российский фильм режиссёра Учителя, поклонника русского балета. В этот раз перед нами психологическая драма, посвящённая одной из величайших балерин начала XX века Ольге Спесивцевой. К слову, режиссёр фамильярно и крайне небрежно распорядился фактами из жизни примы, превратив их в фильм «по мотивам», но не более.

Современники прозвали танцовщицу «Жизелью», потому что именно эта роль вписала балерину в историю и сделала её великой. Окружённая поклонниками, восхищением и неувядающей славой, Ольга постепенно стала сходить с ума, одержимая балетом и понимающая, что её время заканчивается.

Исполнительница главной роли Галина Тюнина получила несколько российских призов за свою работу.

Школа балетного танца

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.3 Жанр Драма, мелодрама Производство Корея Южная / 2004 Бюджет $2 000 000 Режиссёр Пён Ён-джу В ролях Юн Ге-сан, Ким Мин-джон, То Джи-вон, Он Джу-ван, Ли Джун-ги, Ким Дон-ук, Кан До-хан, Глена Пак, Сон-соп Ли, Хан-хи Чжо

Очаровательная танцевальная южнокорейская драма, созданная режиссёром Пёном Ён-джу по своему же сценарию. Это история школьных друзей, которые однажды оказываются в одной балетной школе.

Мин Чжэ редко видит своего отца-пилота, с трудом учится и влюблён в соседку по дому Су Джин, но не решается к ней подойти. А девушка отчаянно скучает и мечтает сбежать из дома. И когда они вместе (совершенно случайно!) начинают посещать балетный класс, Мин и Су начинают дружить и знакомятся со многими причудливыми персонажами из своей школы.

На английском языке этот фильм выпущен под названием «Flying Boys».

Райские птицы

Рейтинг Кинопоиск — 6.4 / IMDB — 5.9 Жанр Драма Производство США / 2021 Режиссёр Сара Адина В ролях Жаклин Биссет, Диана Сильверс, Кэролайн Гудолл, Кристин Фросет, Элен Кардона, Нассим Си Ахмед, Роджер Барклай, Став Страшко, Джереми Вилер, Эва Ломби

Этот фильм – история будней студентов из общежития при балетной парижской академии. Главная героиня – Кейт Сандерс, которая начинает своё обучение с конфликта с парнем Олли, который вскоре кончает жизнь самоубийством.

Марин, сестра Олли, винит в этом Кейт, и всё усугубляется тем, что обеим девушкам предстоит жить в одной комнате. Тем временем все студенты, проходящие обучение, соревнуются за главный приз – контракт с балетной труппой. Марин вызывает Кейт на танцевальную дуэль, после которой девушки станут лучшими подругами.

Этот фильм – киноадаптация романа А. К. Смолла «Яркие горящие звёзды» («Bright Burning Stars»).

Невинность

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 6.8 Жанр Драма, детектив Производство Франция, Бельгия, Великобритания, Япония / 2004 Режиссёр Люсиль Хадзихалилович В ролях Зои Оклер, Лиа Бридаролли, Беранжер Обрюж, Марион Котийяр, Элен де Фужроль, Ольга Пейтави-Мюллер, Алиссон Лалиё, Ана Паломо-Диаз, Астрид Омм, Жозефина Ван Вамбеке

Странная, сюрреалистичная драма, созданная совместными усилиями Японии, Франции, Британии и Бельгии, рассказывает об удивительном учебном заведении, где воспитываются совсем юные девушки, обучаясь наукам, хорошим манерам и балетным танцам, которые преподает мадемуазель Ева (Марион Котийяр).

Но самое удивительное здесь то, что все девочки прибывают в эту школу в гробах и никогда не видят внешнего мира, а заодно вокруг нет ни единой живой души мужского пола. Воспитанницы мечтают когда-то вырасти и покинуть это дивное место, чтобы покорить мир. Но возможно ли это?

Фильм создан по мотивам повести «Mine-Haha, or On the Bodily Education of Young Girls» 1903 года немецкого драматурга Франка Ведекинда.

Принцесса балета

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 5.7 Жанр Драма, комедия Производство Франция / 2022 Сборы в мире $431 710 Режиссёр Рамзи Бен Слиман В ролях Уми Бруни Гаррель, Майвенн, Аиса Маига, Стив Тьеншо, Седрик Кан, Александр Стайгер, Рихард Заммель, Натали Ришар

Ещё один фильм, созданный на родине балета, во Франции. Это очень милая история юной танцовщицы, идущей к своей мечте. Итак, в балетный интернат при Парижской опере поступает новенькая, талантливая девочка Нинэ. Если ей удастся доказать свою одарённость, она получит шанс на обучение в престижном танцевальном заведении.

Но буквально с первых минут для девочки всё становится сложным. Она – чернокожий ребёнок маргинальных родителей, у которых в роду никто не имеет представления о высоком искусстве. Кроме того, у девочки дерзкий характер и дурное воспитание. Но шаг за шагом юная танцовщица преодолевает все преграды, которыми щедро усеяна её дорога к мечте.

Исполнительница главной роли, 14-летняя Уми Бруни Гаррель – французская актриса и приёмная дочь известного актёра Луи Гарреля. Этот фильм – её экранный дебют.

Труппа

Рейтинг Кинопоиск — 5.8 / IMDB — 6.2 Жанр Драма, мелодрама, музыка Производство США, Германия, Великобритания / 2003 Бюджет $15 000 000 Сборы в мире $6 401 690 Режиссёр Роберт Олтмен В ролях Нив Кэмпбелл, Малкольм Макдауэлл, Джеймс Франко, Барбара Э. Робертсон, Уильям Дик, Сьюзи Кьюсак, Мэрилин Доддс Фрэнк, Джон Лордан, Мэриан Мейберри, Родерик Пиплз

Самая простая и одновременно сложная история о том, как команда создаёт произведение искусства. Казалось бы, бери да танцуй, но укротить компанию тщеславных, свободомыслящих, нервных и обладающих личным видением творческих людей, заставив их работать в одной упряжке – дело почти невозможное. Личная жизнь каждого танцора – отдельная история, влияющая на каждое па.

Но каждый день они собираются вместе, чтобы под руководством требовательного Альберто Антонелли работать до изнеможения для постановки эксцентричного балета. Отдельную зависть и новые конфликты вызывает увлечение Альберто перспективной Лореттой Райан, которой достаётся ведущая партия в предстоящем балете.

Нив Кэмпбелл, звезда франшизы «Крик», сыгравшая здесь главную роль, 4 месяца пахала, как проклятая, оттачивая балетные танцы для фильма.

Матильда

Рейтинг Кинопоиск — 5.7 / IMDB — 5.3 Жанр Драма, история, триллер Производство Россия / 2017 Бюджет $25 000 000 Сборы в мире $9 365 944 Режиссёр Алексей Учитель В ролях Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Галина Тюнина, Виталий Коваленко

Вольная фантазия влиятельного российского режиссёра Алексея Учителя на тему отношений Николая II и французской балерины Матильды Кшесинской. Вокруг фильма развернулась бурная полемика, несколько скандалов из-за слишком вольного обращения с историей, заодно были попытки запрета кино из-за непочтительного изображения канонизированного царя.

События разворачиваются в несколько этапов, начинаясь с коронации, на которую тайком проникает Кшесинская и продолжаясь во флешбэках, рассказывающих о знакомстве и бурном романе цесаревича и свободолюбивой Матильды.

Кстати, Матильду сыграла польская актриса Михалина Ольшанска. Сначала роль была предложена Кире Найтли, которой очень понравился сценарий, но она была вынуждена отказать из-за своей беременности.

Красный воробей

Рейтинг Кинопоиск — 5.6 / IMDB — 6.6 Жанр Боевик, триллер, драма Производство США / 2018 Бюджет $69 000 000 Сборы в мире $151 572 634 Режиссёр Фрэнсис Лоуренс В ролях Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Маттиас Шонартс, Шарлотта Рэмплинг, Мэри-Луиз Паркер, Киран Хайндс, Джоэли Ричардсон, Билл Кэмп, Джереми Айронс, Текла Рютен

Наполненный довольно весёлой клюквой шпионский фильм с Дженнифер Лоуренс в роли центрального персонажа, примы-балерины Большого театра Вероники Егоровой. Однажды во время танца партнёр неловко падает на Веронику и ломает ей ногу, обрывая карьеру примы.

Вскоре Вероника узнаёт от дядюшки, офицера Внешней разведки, что этот несчастный случай был подстроен конкуренткой по цеху Соней, и жаждет отмщения, соглашаясь пройти обучение в школе «воробьёв», агентов влияния и манипулирования. И вскоре ей предстоит первая миссия, где она соглашается на перевербовку в ЦРУ.

В 2020 году эта картина попала в топ списка «Самых бредовых фильмов о России» журнала «Maxim».

Одиночество любви

Рейтинг Кинопоиск — 5.3 / IMDB — 7.0 Жанр Драма, мелодрама Производство Россия / 2005 Режиссёр Виктор Мережко В ролях Валерий Баринов, Светлана Ходченкова, Елена Мельникова, Станислав Бондаренко, Мария Гузеева, Павел Меленчук, Дарья Сагалова, Павел Ахальцев, Екатерина Мадалинская, Владимир Костин

Российская мелодрама со Светланой Ходченковой и Валерием Бариновым в главных ролях. Это история о страстях и об измене, а балет, скорее, служит лёгким антуражем для основного конфликта.

Влиятельный московский адвокат Фёдор Прадо решает финансировать балетную труппу, состоящую из молодых артистов. В его меценатстве активно участвует жена Ирина, которая младше супруга на много лет. И вот однажды у Ирины начинается роман с одним из танцовщиков группы, а затем в её жизни появляются шантажисты, которые требуют деньги за молчание о её измене.

В основе сюжета лежит новелла Стефана Цвейга «Страх».

Детектив-балерина

Жанр Комедия Производство Япония / 2016 Режиссёр Юкихико Цуцуми В ролях Юто Накадзима, Масахиро Такасима, Рэна Мацуи, Дзюн Хасэгава, Синъя Овада, Тосики Аята, Синъитиро Утида, Таканори Такэяма, Тэтта Сугимото, Хироми Нагасаку

Завершим наш список десертом, шутливым эксцентричным японским кино. Перед Вами – пилотный эпизод предполагаемого сериала, который остался нереализованным. Но эта почти часовая детективно-балетная история – прекрасное развлечение на свободный вечер.

С детства мама главного героя Усушимы Куруми прививала ему любовь к балету, и парень не сомневался в своём танцевальном будущем. Но однажды произошло событие, перевернувшее его жизнь и вынудившее стать детективом полиции. Используя свои танцевальные навыки и вспоминая прошлые жизни с помощью гипноза, этот чёрный лебедь, исполняя бризе, круазе и арабески, шокируя противника неожиданными глиссадами, дерётся, спасает жизни и распутывает почти мистическое дело 40-летней давности.