Эстетическое наслаждение от изящной лёгкости танца в исполнении невесомых танцовщиц и танцоров достигается путём их тяжелейшей работы, железного самоконтроля и полного самоотречения. Понять, что такое балет, заглянуть в души его адептов и за кулисы этого умопомрачительного действа помогает хорошее кино.

Предлагаем Вам небольшой обзор прекрасных фильмов о балете, который станет Вашим путеводителем в мир высокого вдохновения сценического танца в изложении лучших режиссёров и актёров современности. Надеемся, что эти фильмы послужат не только развлечением, но и вдохновят Вас глубже изучить замечательное классическое искусство.

Открывает наш список лучший балетный фильм для детей, который будет приятно посмотреть всей семьёй. В этом кино несколько потрясающих танцевальных сцен и много трогательных моментов. Это история взросления 11-летнего Билли Эллиота, живущего в вымышленном английском шахтёрском городке Эверингтоне в 1984 году.

Все мужчины в семье Эллиота – потомственные шахтёры, но сам мальчик не стремится под землю, а испытывает горячее влечение к бальным танцам. Он загорелся страстью к искусству после того, как отправляясь на секцию бокса, случайно попал в балетный класс. Его уникальный талант зорким глазом заметила миссис Уилкинсон, и взяла мальчика в ученики. Но Билли придётся отстаивать перед всем миром свою любовь к классическому танцу.

Продолжим довольно стареньким, но невероятно воодушевляющим российским фильмом, ставшим культовым и получившим статус лучшего фильма о балете в ту эпоху. Благодаря этому кино балетные студии страны обрели невероятную популярность.

Под потрясающий музыкальный коктейль из трёх балетов Чайковского и музыку Таривердиева перед зрителями разворачивается драма и величие балетного закулисья. Жёсткая дисциплина, строгие правила и бурлящие эмоции, спрятанные под холодной маской сценического образа.

Действие происходит в питерском хореографическом училище, где несколько девушек готовят своё выпускное выступление после 8 лет учёбы, принимая крайние меры, чтобы избежать исключения из мира высокого искусства. На Юлию Азарову, которой предстоит станцевать главную партию в «Жизели», обрушивается первая любовь, поставив девушку перед вечным выбором – мечта или личная жизнь.

Потрясающий фильм ужасов уникального режиссёра Даррена Аронофски – это мрачный фильм о балете, одержимости и соперничестве. Помимо великолепной кинематографии в фильме множество прекрасных сцен с балетными танцами.

Сюжет сосредоточен на юной танцовщице Нине, которую в фильме сыграла Натали Портман, забравшая вообще все награды кино за эту роль. Когда прима уходит со сцены, режиссёр ищет новую девушку на роль чёрного лебедя в классическом балете Чайковского. У него есть две кандидатуры, Нина и Лили, которые начинают соревноваться за главную роль. Огромное давление, неуверенность и бесконечная дисциплина разрушают психику Нины, сводя её с ума.

В этом молодёжном драматическом фильме, дебютном для актрисы Зои Салданы, 12 молодых танцоров поступают в Американскую академию балета, дочернюю школу известной балетной труппы. В конце года из них будут выбраны только шестеро, кто присоединится к основному составу труппы, а остальным придётся искать другое место в жизни.

Сюжет сосредоточен на трёх девушках – Морин, Джоди и Еве (Салдана), их отношениях с пожилым режиссёром и хореографом Джонатаном Ривзом, и на амбициозном и талантливом молодом танцоре Купере Нильсоне. Все студенты усердно работают для достижения поставленной цели, конкурируют и стараются выйти на первое место в безжалостном мире соревновательного балета.

Танцевальный байопик от австралийского режиссёра Брюса Бересфорда, рассказывающий о жизни и карьере знаменитого китайско-австралийского артиста балета Ли Цуньсиня по его же автобиографической книге. Действие фильма разворачивается во время Культурной революции Мао, известной своей жестокостью.

Советники жены Мао, танцовщицы Цзян Цин, отобрали Ли в 11 лет у его семьи, перевезли в Пекин и направили учиться в балетную академию, где студенты занимались по 16 часов в день. Поначалу у мальчика ничего не получалось, пока он не встретил учителя Сяо, повлиявшего на жизнь Ли и заменившего ему отца. После семилетнего обучения Цуньсинь был выбран для обучения в Хьюстоне и сбежал на Запад, позже перебравшись в Австралию.

Действие этой французской историко-биографической драмы о жизни музыканта Жана Батиста Люлли начинается в середине XVII века. Юный «Король-солнце», Людовик XIV, увлекается танцами, во многом благодаря написанной Люлли к прославляющему монарха «Балету ночи» великолепной музыки.

После смерти Мазарини в 1661 году Людовик меняет всю государственную политику, вопреки желанию матери и представителям духовенства решив превратить Францию в страну, блистающую своей оперой и балетом. Король сам выходит на сцену, исполняя балетные па в прекрасных постановках, созданных Люлли и Мольером.

Трогательный фильм украинского режиссёра Оксаны Байрак, посвящённый чернобыльской трагедии. В центре истории 12-летняя девочка Аврора Неделина, сирота из детского дома, мечтающая стать великой балериной. Она ежедневно тренируется, горячо поддерживаемая Тарасом Савченко, заменившим ей отца.

В день трагедии девочка получает огромную дозу облучения, и вскоре её увозят в американскую клинику, где у Авроры есть шанс на выживание. Там она встречает своего кумира – звезду мирового балета Николая Астахова.

Эффектная российская драма с Алисой Фрейндлих о восхождении молодого таланта на сцену Большого театра. Главная героиня истории – Юлия Ольшанская (её сыграла молодая балерина Маргарита Симонова), девушка из неблагополучной семьи провинциального городка.

Свой уникальный танцевальный талант девушка использует для воровства, отвлекая прохожих, пока карманники обчищают их кошельки. Замечает девочку бывший солист балета Владимир Потоцкий (Домогаров), который даёт ей шанс и увлекает мечтой о балете. Юле предстоит трудный, наполненный работой и разочарованиями путь к славе.

Милая семейная драма с актрисой Эммой Уотсон (она играет Паулину), её первой ролью вне «Гарри Поттера». Мы знакомимся с Сильвией Браун, которая переезжает в дом своего дядюшки палеонтолога Мэттью после смерти её родителей.

Вскоре, по стечению обстоятельств, пожилой учёный становится опекуном ещё трёх девочек, а затем бесследно исчезает в очередном путешествии. Сильвия, чтобы удержать свежеобретённую семью на плаву и дать девочкам хорошее образование, записывает их в детскую академию сценического танца.

Сплетение высокого искусства и семейных проблем в российской драме Дмитрия Поволоцкого. Боря Фишкин – студент столичного хореографического училища, который ничего не знает о своём отце. Все попытки выяснить у молодой легкомысленной матери, кто стал причиной его появления на свет, натыкаются на благостную ложь о тайном романе со шпионом, который всегда на задании.

Однако со временем Боря, всерьёз озабоченный поисками отца, начинает догадываться, что на эту значимую роль вполне подходит балетмейстер Барышников, сбежавший из СССР в Канаду. Боря – вылитая его копия, к тому же обладает танцевальными талантами, к тому же мать лично была знакома со знаменитостью.

Биографическая драма о знаменитом артисте балета Нурееве, созданная британским актёром Рэйфом Файнсом, занявшим режиссёрское кресло. События начинаются в 1961 году, когда Рудольф Нуреев начинает зарубежные гастроли вместе с труппой ленинградского театра.

Параллельно с этим артист вспоминает свои детство и юность, рассказ матери о том, как он родился в вагоне поезда, нищее военное детство, наполненное лишениями, свои студенческие годы в послевоенном Ленинграде.

Российский фильм режиссёра Учителя, поклонника русского балета. В этот раз перед нами психологическая драма, посвящённая одной из величайших балерин начала XX века Ольге Спесивцевой. К слову, режиссёр фамильярно и крайне небрежно распорядился фактами из жизни примы, превратив их в фильм «по мотивам», но не более.

Современники прозвали танцовщицу «Жизелью», потому что именно эта роль вписала балерину в историю и сделала её великой. Окружённая поклонниками, восхищением и неувядающей славой, Ольга постепенно стала сходить с ума, одержимая балетом и понимающая, что её время заканчивается.

Очаровательная танцевальная южнокорейская драма, созданная режиссёром Пёном Ён-джу по своему же сценарию. Это история школьных друзей, которые однажды оказываются в одной балетной школе.

Мин Чжэ редко видит своего отца-пилота, с трудом учится и влюблён в соседку по дому Су Джин, но не решается к ней подойти. А девушка отчаянно скучает и мечтает сбежать из дома. И когда они вместе (совершенно случайно!) начинают посещать балетный класс, Мин и Су начинают дружить и знакомятся со многими причудливыми персонажами из своей школы.

Этот фильм – история будней студентов из общежития при балетной парижской академии. Главная героиня – Кейт Сандерс, которая начинает своё обучение с конфликта с парнем Олли, который вскоре кончает жизнь самоубийством.

Марин, сестра Олли, винит в этом Кейт, и всё усугубляется тем, что обеим девушкам предстоит жить в одной комнате. Тем временем все студенты, проходящие обучение, соревнуются за главный приз – контракт с балетной труппой. Марин вызывает Кейт на танцевальную дуэль, после которой девушки станут лучшими подругами.

Странная, сюрреалистичная драма, созданная совместными усилиями Японии, Франции, Британии и Бельгии, рассказывает об удивительном учебном заведении, где воспитываются совсем юные девушки, обучаясь наукам, хорошим манерам и балетным танцам, которые преподает мадемуазель Ева (Марион Котийяр).

Но самое удивительное здесь то, что все девочки прибывают в эту школу в гробах и никогда не видят внешнего мира, а заодно вокруг нет ни единой живой души мужского пола. Воспитанницы мечтают когда-то вырасти и покинуть это дивное место, чтобы покорить мир. Но возможно ли это?

Фильм создан по мотивам повести «Mine-Haha, or On the Bodily Education of Young Girls» 1903 года немецкого драматурга Франка Ведекинда.