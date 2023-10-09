Логотип Netflix давно стал знаком качества. Сервис отбирает только лучшие продукты кино со всего света для своих трансляций, и для новых пользователей есть бесплатный месяц подписки, позволяющий смотреть весь контент онлайн.

Предлагаем Вам лучшие фильмы из новинок 2023 года, которые выходят на Netflix во всём разнообразии жанров, сюжетов и визуальных эффектов.

Тайлер Рейк: Операция по спасению 2

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 7.0 Жанр Боевик, криминал Производство США / 2023 Режиссёр Сэм Харгрейв В ролях Крис Хемсворт, Голшифте Фарахани, Торнике Гогричиани, Тинатин Далакишвили, Андро Джапаридзе, Адам Бесса, Дато Бахтадзе, Торнике Бзиава, Ольга Куриленко, Идрис Эльба

В июне 2023 года на экраны вышло продолжение боевика от Netflix «Тайлер Рейк». Это многообещающее начало ещё одной франшизы о приключениях героя-одиночки, спасающего мир и своих друзей, иногда по очереди, иногда всем скопом.

После страшных ранений, полученных в перестрелке на мосту в Дакке, Рейк чудом выживает, впадает в кому, а потом уже не хочет заниматься насилием и пытается выстроить мирную жизнь. Однако спустя некоторое время ему делают предложение, от которого Рейк не может отказаться. В тюрьме сидит жестокий грузинский мафиози, который заставил там же жить свою жену и детей. Рейку предстоит спасти женщину с детьми и перевезти в безопасное место.

Фильм базируется на «Ciudad», популярном графическом романе.

Лютер: Павшее солнце

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 6.4 Жанр Триллер, детектив, боевик, криминал Производство Великобритания, США / 2023 Режиссёр Джэми Пэйн В ролях Идрис Эльба, Синтия Эриво, Энди Серкис, Дермот Краули, Томас Кумбз, Хэтти Морахэн, Лорин Аджуфо, Винсент Риган, Росс Уэйтон, Ли Дань

Ещё одно продолжение, вышедшее на Netflix – это полнометражное развитие популярного сериала «Лютер», в котором знаменитый детектив пытается остановить серийного убийцу, обладающего огромными деньгами и властью.

Чтобы Лютер не помешал его планам, Дэвид Роби собирает информацию о его нарушениях закона, и детектива сажают в тюрьму. Однако Лютер прекрасно понимает, зачем Роби нужны свободные руки – этот псих не остановится. Лютер совершает побег, связывается с людьми, которым доверяет, и продолжает охоту на маньяка.

Изначально создатель сериала Нил Кросс задумывал сделать полнометражный приквел и даже набросал сценарий.

У нас привидение!

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 6.1 Жанр Фэнтези, семейный, комедия Производство США / 2023 Бюджет $75 000 000 Режиссёр Кристофер Лэндон В ролях Энтони Маки, Дэвид Харбор, Джахи Диалло Уинстон, Тиг Нотаро, Эрика Эш, Дженнифер Кулидж, Фейт Форд, Нилс Фитч, Изабелла Руссо, Стив Култер

Отличная семейная комедия от Netflix о привидениях, которых не нужно бояться. Переехав, благодаря авантюрному папочке Фрэнку, в обветшалый дом, семейство Пресли быстро обнаруживает в нем грустного призрака, который не помнит о своём прошлом и вообще никого не способен напугать.

Младший, Кевин, записывает видео с духом, которого он называет Эрнестом, и решает выяснить историю призрака. Пока Кевин вместе с новой подругой Джой проводят серьёзное расследование, Фрэнк публикует видео в интернете и становится звездой, привлекая внимание ФБР.

Фильм снимался в Дональдсонвилле и Новом Орлеане, штат Луизиана.

Блестящая кража

Рейтинг IMDB — 7.5 Жанр Триллер, драма, криминал Производство Индия / 2023 Режиссёр Аджай Сингх В ролях Ями Гаутам, Санни Каушал, Шарад Келкар, Индранеил Сенгупта, Барун Чанда, Крунал Пандит, Аджит Сингх Палват, Сунил Палвал, Ганшьям Лалса, Робин Дас

Красивый криминальный триллер от Netflix, Индия. Страховщик Анкит Сетхи потерял алмазы, которые их владелец застраховал на большие деньги. В это же время его девушка Неха объявляет, что беременна. Пара решает пожениться, но на них нападают головорезы клиента, потерявшего деньги и требуют вернуть долг.

Не видя другого выхода, Неха и Анкит решают совершить ограбление, украв алмазы у министра, который перевозит их самолётом. Но всё начинает идти не так, как задумано. Самолёт захватывают террористы, Анкит оказывается главным заложником, а его тщательно скрываемая тайна внезапно раскрывается.

Музыку к фильму написал Вишал Мишра, который дебютировал, как композитор в комедии ужасов 2016 года «Devi».

Заставь меня поверить

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 5.6 Жанр Мелодрама, комедия Производство Турция / 2023 Режиссёр Эврен Карабийик, Мурат Сарачоглу В ролях Айча Айшин Туран, Экин Кох, Чагла Ырмак, Чары Чытанак, Кемаль Окан Озкан, Бюлент Гюльтекин, Зеррин Сюмер, Звездная Культура

Яркий летний ромком от Netflix (Турция) рассказывает историю журналистки Сахры, которая едет в прибрежный городок, где живёт её бабушка Айсель, сообщившая, что очень больна. В то же время и туда же приезжает обаятельный Дениз, который тоже тревожится за свою бабулю Семиху, вызвавшую внука из-за плохого самочувствия.

Как оказалось, обе бабушки просто разыграли внуков, чтобы те встретились. Сахра горит на работе, забыв о личной жизни. Дениз тоже одинок. В детстве они были знакомы, но недолюбливали друг друга, а теперь, благодаря коварным старушкам, решают остаться в родном городе на несколько свободных дней и присмотреться друг к другу получше.

В фильме чудесные курортные локации, а сюжет избегает возможных проблем, за что фильм отругали кинокритики, но сам он смотрится легко и радостно.

Последнее королевство: Семь королей должны умереть

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.9 Жанр Боевик, драма, история Производство Великобритания / 2023 Режиссёр Эдвард Базалгетт В ролях Марк Роули, Пекка Странг, Золтан Андраси, Ингрид Гарсия Йонсон, Агнес Борн, Элейн Кэссиди, Джеймс Норткот, Зак Сатклифф, Каван Клеркин, Александр Дреймон

Средневековая английская сага, созданная на стыке жанров фэнтези и исторического фильма 2023 года, продолжение сериала «Последнее королевство».

Вновь в центре сюжета непобедимый Утред, воспитанник Ярла. Умирает король Уэссекса, и его наследником становится старший сын Этельред, высокомерная пешка жестокого советника Ингимундра, задумавшего захватить власть. Утред поднимает бунт против нового короля, чем пытается воспользоваться конунг Дублина, напавший на Уэссекс. И теперь только доблесть Утреда спасёт королевство, если, конечно, он убедит Этельреда в предательстве Ингимундра

Главную роль, как и в сериале, в фильме сыграл Александр Дреймон.

К тебе или ко мне?

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 5.7 Жанр Мелодрама, комедия Производство США / 2023 Режиссёр Алин Брош МакКенна В ролях Риз Уизерспун, Эштон Кутчер, Зои Чао, Джесси Уильямс, Уэсли Киммел, Тиг Нотаро, Стив Зан, Рэйчел Блум, Гриффин Мэтьюз, Велла Ловелл

Очаровательный ромком, выпущенный Netflix ко Дню всех влюблённых, созданный с участием двух замечательных актёров: Риз Уизерспун в роли Дебби и Эштона Кутчера в роли Питера.

Питер и Дебби – давние приятели. Он живёт в Нью-Йорке и управляет успешным бизнесом. Она – мать-одиночка из Лос-Анджелеса, которая разрывается между работой и сыном Джеком. И вот однажды Питер предлагает подруге поменяться местами. Он присмотрит за её сыном, заодно пытаясь понять, есть ли в нём родительский инстинкт, а она спокойно расслабится в его комфортной квартире. И вскоре они понимают, что хотели бы быть немного ближе.

Работа над фильмом началась ещё в 2020 году, а съёмки проходили в Бруклине.

Пропала собака

Рейтинг Кинопоиск — 6.0 / IMDB — 6.0 Жанр Драма, семейный, биография Производство США / 2023 Режиссёр Стивен Херек В ролях Роб Лоу, Джонни Берхтольд, Кимберли Уильямс-Пэйсли, Ник Пейн, Брайан Брайтман, Холли Моррис, Кэролайн Скай, Содзи Араи, Аннабелла Дидион, Дэниел Анноне

Добрая и ностальгическая семейная картина о любимой собаке. Филдинг – робкий студент, который с трудом находит общий язык с людьми. После горького расставания с девушкой он берёт из приюта пса и называет его Гонкер. И вскоре они неразлучны.

Но однажды Гонкеру диагностируют редкое заболевание. Чтобы не погибнуть, пёс должен ежемесячно получать лекарство. Это, конечно, не проблема, но вскоре, во время похода по горам, Гонкер убегает за лисой и исчезает. И теперь все силы Филдинга направлены на то, чтобы найти свою собаку, дать ей необходимое лекарство и вернуть друга домой.

Фильм, кстати, основан на книге Полса Тутонги, описывающей реальные события. Так что это, по сути, байопик, посвящённый собаке.

Что за люди

Рейтинг Кинопоиск — 6.0 / IMDB — 5.5 Жанр Мелодрама, комедия Производство США / 2023 Режиссёр Кенья Беррис В ролях Джона Хилл, Лорен Лондон, Эдди Мерфи, Джулия Луи-Дрейфус, Сэм Джей, Ниа Лонг, Трэвис Беннетт, Дэвид Духовны, Молли Гордон, Дион Коул

Несмотря на мощное мировое движение к равноправию, недомолвки и казусы всё ещё случаются. «You People» – романтическая комедия с мощным социальным подтекстом. Главные герои – белый еврей Эзра и чернокожая мусульманка Амира.

Они знакомятся в смешной и нелепой ситуации. Чтобы исправить неприятное впечатление, Эзра приглашает девушку на ужин, и вскоре они – не разлей вода. Однако остаётся ещё одно серьёзное препятствие к их счастью. Родители молодых людей ожидают от своих отпрысков, что те приведут домой человека с той же религией и цветом кожи. Обеим семьям предстоит долгое и поучительное путешествие к красивому хэппи-энду.

В первую неделю показа фильм дебютировал под номером один в списке 10-ти лучших англоязычных фильмов Netflix.

Сила мечты

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.8 Жанр Драма, приключения, семейный, биография, спорт Производство Австралия, США / 2023 Режиссёр Сара Спиллейн В ролях Алила Браун, Тиган Крофт, Клифф Кёртис, Джош Лоусон, Анна Пэкуин, Бриджет Уэбб, Вивьен Тернер, Крис Хиллер

В начале 2023 года на экраны вышел биографический фильм от австралийского Netflix «True Spirit». Это удивительная история реальной 16-летней девушки, в одиночку совершившей кругосветное плавание под парусом.

С раннего детства Джессика Уотсон жила у моря и ходила под парусами. Она в тонкостях изучила управление судном и чувствовала себя в воде свободно и легко. Её мечта провести почти полтора года в одиночку в океане обернулась тяжёлыми тренировками, тревогой родителей и тщательным планированием. А затем воплотилась в триумфальном и захватывающем путешествии.

Фильм основан на автобиографической книге с тем же названием самой Джессики Уотсон. Это один из лучших фильмов про морские приключения.

Убить Пок-сун

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.6 Жанр Боевик, драма, криминал Производство Корея Южная / 2023 Бюджет $16 000 000 Режиссёр Пён Сон-хён В ролях Чон До-ён, Соль Гён-гу, Ким Щи-а, Исом, Ку Гё-хван, Ли Ён, Чхве Бён-мо, Ким Ги-чхон, Пак Кван-джэ, Чан Ин-соп

Криминальная драма от Netflix из Южной Кореи – это история Пок-сун, встревоженной матери-одиночки, которая воспитывает дочь-подростка. Пок-сун старается делать всё, чтобы быть хорошей матерью и найти общий язык с дочкой Чжэ Ён, которая учится в хорошей частной школе.

Проблема в том, что главной героине всё сложнее скрывать от дочери свою работу. Пок-сун – высококлассная киллерша с безупречной репутацией, работающая на незаконную компанию. И однажды ей поручают работу, которую она не желает выполнять, поставив под удар себя и Ён.

Мировая премьера фильма прошла на 73-м Берлинском кинофестивале, а с конца марта картина была выпущена на Netflix.

Убийство в Париже

Рейтинг Кинопоиск — 5.9 / IMDB — 5.7 Жанр Детектив, комедия, криминал Производство США / 2023 Режиссёр Джереми Гарелик В ролях Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Марк Стронг, Мелани Лоран, Джоди Тёрнер-Смит, Джон Кани, Куху Верма, Дэни Бун, Адиль Ахтар, Энрике Арсе

Комедийный детектив 2023 года от режиссёра Джереми Гарелика, сиквел картины «Murder Mystery» 2019 года. Роли супругов Шпиц повторили Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон. После предыдущего приключения они открыли собственное детективное агентство, впрочем, без особого успеха.

И вот однажды их приглашает на собственную свадьбу богатый раджа Викрам, с которым они познакомились на той самой яхте из первого фильма. И именно здесь в руки Ника и Одри приплывёт крупное интересное дело: раджу похищают, убив его телохранителя, а злоумышленником может оказаться любой из приглашённых гостей.

Съёмки проходили с января 2022 года на Гавайях, а завершились поздней весной того же года в Париже.

Чупа

Рейтинг Кинопоиск — 6.1 / IMDB — 5.5 Жанр Фэнтези, боевик, драма, приключения, семейный Производство США, Мексика / 2023 Режиссёр Хонас Куарон В ролях Демиан Бичир, Кристиан Слэйтер, Ивэн Уиттен, Эшли Сиарра, Николас Вердуго, Адриана Пас, Алекс Найт, Хулио Седильо, Херардо Тарасена, Майкл Кострофф

Фэнтезийно-приключенческий фильм «Chupa» открывается прологом, в котором учёный Куинн безуспешно охотится за мифической чупакаброй в Сан-Хавьере 1996 года. Он считает, что это существо сможет произвести революцию в медицине.

В то же время 13-летний Алекс летит в Мексику, в грустное путешествие, которое запланировал со своим отцом, недавно умершим от рака. Здесь парень знакомится с многочисленной роднёй, а затем узнаёт тайну дедушки – в сарае прячется детёныш чупакабры, а в окрестностях рыщет неугомонный Куинн, жаждущий заполучить образец легендарного существа.

В Мексике фильм критиковали за название, так как слово «Chupa» – сленговое обозначение фелляции на испанском языке.

Туристический путеводитель по любви

Рейтинг Кинопоиск — 6.4 / IMDB — 5.7 Жанр Мелодрама, комедия, приключения Производство США / 2023 Режиссёр Стивен К. Цутида В ролях Рэйчел Ли Кук, Скотт Ли, Бен Фельдман, Мисси Пайл, Глинн Свит, Алекса Пова, Нондумисо Тембе, Эндрю Барт Фельдман

Познакомиться с яркой вьетнамской экзотикой Вы можете вместе с увлекательной романтической комедией «A Tourist’s Guide to Love». Менеджер по туризму Аманда Райли думала, что свадьба не за горами. Но неожиданно возлюбленный Джон бросает её, чтобы попробовать построить карьеру в другом штате.

Опустошённая Аманда берётся за задание полететь во Вьетнам и изучить эту страну, чтобы её фирма могла расшириться. Местный гид Синх Тхача хочет ей показать самые красивые и запоминающиеся места своей родины, и Аманда постепенно в него влюбляется, не зная, как открыть ему настоящую цель своего путешествия.

Это первый фильм Netflix, полностью снятый во Вьетнаме.

Мать

Рейтинг Кинопоиск — 5.7 / IMDB — 5.6 Жанр Боевик, триллер Производство США / 2023 Режиссёр Ники Каро В ролях Дженнифер Лопес, Люси Паэс, Омари Хардвик, Джозеф Файнс, Гаэль Гарсиа Берналь, Пол Рэйси, Джесси Гарсиа, Ивонн Сенат, Иди Фалько, Майкл Карл Ричардс

«The Mother» – криминально-шпионский триллер от Netflix, в котором Дженнифер Лопес играет военного оперативника, действующего под псевдонимом «Мать». Она находилась в романтических отношениях и с торговцем оружием Альваресом и бывшим британским военным Ловеллом.

Узнав о своей беременности, а затем выяснив, что оба любовника имеют отношение к торговле детьми, она обращается в ФБР с просьбой стать информатором, и так получает своё прозвище. Понимая, что ребёнок не будет с ней в безопасности, женщина оставляет младенца в роддоме. Спустя 12 лет ей придётся оправдать свой псевдоним, когда её дочь-подросток Зои оказывается в смертельной опасности.

Фильм начали снимать в Ванкувере ещё в октябре 2021 года, но COVID прервал процесс почти на год.

Они клонировали Тайрона

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 6.6 Жанр Фантастика, комедия, детектив Производство США / 2023 Режиссёр Джуэл Тейлор В ролях Джон Бойега, Джейми Фокс, Тейона Паррис, Кифер Сазерленд, Дэвид Алан Грир, Дж. Альфонс Николсон, Тамберла Перри, Эрик Б. Робинсон мл., Трейс Малачи, Шарифф Эрп

Великолепная научно-фантастическая сатира в захватывающем сеттинге чёрного квартала, где живут главные герои: сутенёр Слик Чарльз, гордящийся своей работой, проститутка Йо-Йо, каждый день обещающая «завязать» и, наконец, Фонтейн, тучный барыга, которого однажды убивают за наглость.

Однако на следующий день он снова появляется перед изумлёнными Йо-Йо и Сликом, ничего не помня о своей смерти. Пытаясь разобраться в этой загадке, троица выясняет, что правительство ставит эксперименты над жителями их района, и, конечно, встревают в приключения.

Фильм был продемонстрирован на двух фестивалях чёрного кино (ABFF и NBFF), а с 21 июля его начали транслировать на Netflix.

Счастье для начинающих

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 6.0 Жанр Драма, мелодрама, комедия Производство США / 2023 Режиссёр Вики Уайт В ролях Элли Кемпер, Люк Граймс, Нико Сантос, Блайт Даннер, Бен Кук, Гас Бирни, Эстебан Бенито, Александр Кох

Хелен считает себя феноменально невезучей женщиной. После неприятного развода она записывается на курс выживания для начинающих, который состоится во время похода по Аппалачской тропе.

В самом начале путешествия она ранится об камень, затем наступила на бревно, ещё и неудобная обувь натёрла ноги. Словом, она пренебрегла всеми правилами, которые инструкторы подробно объясняли новичкам. Но на счастье рядом оказался Джейк, друг брата Хелен, который был на её свадьбе. Он начинает ненавязчиво опекать Хелен, открывая ей совсем новые грани отношений.

Фильм основан на одноимённом романе американской писательницы Кэтрин Сентер.

Сердце Стоун

Рейтинг Кинопоиск — 5.7 / IMDB — 5.7 Жанр Боевик, криминал Производство США / 2023 Режиссёр Том Харпер В ролях Галь Гадот, Джейми Дорнан, Алиа Бхатт, Маттиас Швайгхёфер, Софи Оконедо, Пол Рэди, Лу Сыцзин, Б.Д. Вонг, Гленн Клоуз, Марк Иванир

В центре сюжета этого шпионского триллера – агент МИ-6 Рэйчел Стоун, которая выглядит, как неопытный оперативник. Ей поручено проникнуть в закрытое казино в туристическом городке итальянских Альп, чтобы найти торговца оружием Малвейни.

На самом деле Стоун принадлежит к сверхсекретному отряду элитных шпионов, которые защищают мир во всём мире. И если её миссия требует скрыть правду от других агентов или отвернуться от дружбы – она это сделает. Но когда загадочный хакер из Индии срывает простую операцию, Стоун придётся найти в себе человечность и понять, что для неё самое важное.

Этот фильм – голливудский дебют актрисы Болливуда Алии Бхатт.

И не подумай прийти на мою бат-мицву

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 6.0 Жанр Комедия Производство США / 2023 Режиссёр Сэмми Коэн В ролях Идина Мензел, Джеки Сэндлер, Адам Сэндлер, Сэди Сэндлер, Санни Сэндлер, Саманта Лоррэйн, Дилан Хоффман, Сара Шерман, Дэн Булла, Идо Моссери

Комедия о взрослении, которая вышла на Netflix в августе 2023 года. Стейси – очаровательная девушка, которая мечтает о предстоящей бат-мицве (ритуал совершеннолетия). Она хочет сделать этот праздник незабываемым, пригласив лучшую подругу Лидию, своего возлюбленного Энди и повеселившись от души.

Но пока праздник приближается, в жизни Стейси и её друзей происходят серьёзные перемены. Лидия и Энди сближаются, в нашей героине вспыхивает гнев, она делает нехорошие вещи и ссорится с родителями. Но однажды ей придётся понять, что её поступки ничем не лучше предательства, с которым она столкнулась.

Фильм основан на одноимённом молодёжном романе Фионы Розенблюм.

Граф

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 6.5 Жанр Ужасы, фэнтези, комедия Производство Чили / 2023 Режиссёр Пабло Ларраин В ролях Хайме Вадель, Глория Мюнхмайер, Альфредо Кастро, Паула Лухзингер, Стелла Гонет, Каталина Герра, Ампаро Ногера, Антония Сехерс, Марсиаль Тагле, Диего Муньос

Чилийская политическая чёрно-белая сатира, изящно замаскированная под фильм ужасов о вампирах. Тень Аугусто Пиночета всё ещё висит над страной, ставшей полем чудовищных экспериментов власти и жестокости. Трудно забыть печальные страницы истории, но режиссёр Пабло Ларраин уменьшает страх, высмеивая эту тень и погружая зрителя в абстрактную реальность.

Во время Французской революции сирота-вампир Клод Пинош присоединился к армии Людовика XVI, чтобы потом избежать гильотины и спустя время появиться в Чили, как Пиночет. И вот теперь он, символ фашизма – 250-летний вампир, спрятавшийся на полуразрушенной вилле, страдающий от экзистенциального кризиса и болезней, решивший умереть, так как жизнь для него потеряла всякий смысл.

На 80-м Венецианском кинофестивале фильм получил приз «За лучший сценарий».

Статистическая вероятность любви с первого взгляда

Рейтинг Кинопоиск — 7.1 / IMDB — 6.9 Жанр Драма, мелодрама Производство Великобритания, США / 2023 Режиссёр Ванесса Касвиль В ролях Хейли Лу Ричардсон, Бен Харди, Роб Делани, Катрина Нэр, Джамила Джамил, Том Тейлор, Декстер Флетчер, Сэлли Филлипс

Очень трогательная, тёплая и душевная мелодрама, поднимающая важные жизненные вопросы. Хэдли и Оливер случайно встретились в аэропорту, а затем оказались рядом в самолёте. Они беседуют, рассказывая друг другу сложности, с которыми столкнулись и чувствуют, как между ними зарождается настоящее чувство.

Однако Оливер, боящийся потерь и разочарований, всё пытается свести к статистике, и понимает, что математически невозможно найти свою единственную любовь вот так, случайно. И они разбегаются, чтобы вновь столкнуться и рискнуть, изменив свою жизнь и подарив друг другу нечто невероятное.

Сцены, которые происходят якобы в аэропорту Нью-Йорка, на самом деле были созданы в лондонском аэропорту Станстед.

Рептилии

Рейтинг IMDB — 6.9 Жанр Детектив, триллер, драма, криминал Производство США / 2023 Режиссёр Грант Сингер В ролях Бенисио Дель Торо, Джастин Тимберлейк, Эрик Богосян, Алисия Сильверстоун, Доменик Ломбардоцци, Фрэнсис Фишер, Ато Эссандо, Майкл Питт, Карл Глусман, Майк Пневски

Бенисио Дель Торо играет одну из своих самых напряжённых ролей в этом захватывающем полицейском триллере, представляющем собой исследование насилия, обмана и морали. Действие разворачивается в тихом городке Новой Англии.

Сюжет начинается с жуткого убийства агента по недвижимости Саммер, зарезанной в доме, который она собиралась продать. Том Николс пытается раскрыть это убийство, которое затягивает его в ошеломительно глубокий водоворот интриг, тайн и переосмысления собственной жизни.

Грант Тейлор Сингер – американский клипмейкер, и этот фильм – его первая полнометражная режиссёрская работа.

Честная игра

Рейтинг IMDB — 7.2 Жанр Триллер, драма, детектив Производство США / 2023 Режиссёр Хлоя Домон В ролях Фиби Дайневор, Олден Эренрайк, Эдди Марсан, Рич Соммер, Себастьян де Соуса, Брэндон Бассир, Джэми Уилкс

В октябре на Netflix выходит любовно-эротический триллер «Fair Play» – история двух взрослых людей, отношения которых разрушают карьерные амбиции. Эмили и Люк – сожители и коллеги, совсем недавно закрепившие свой союз помолвкой.

Однако вскоре в их фирме освобождается место с повышением, на которое претендуют оба. Люк заинтересован в повышении и ведёт себя правильно, чтобы создать впечатление надёжного партнера, а Эмили приходится пробивать стену в мужском мире. В результате соперничества отношения пары превращаются в нечто угрожающее.

Этот фильм – режиссёрский дебют Хлои Домонт, и права на него были проданы Netflix за 20 млн. долларов – серьёзная сумма для начинающего режиссёра.

Продавцы боли

Жанр Драма, криминал Производство Великобритания, США / 2023 Режиссёр Дэвид Йейтс В ролях Крис Эванс, Эмили Блант, Кэтрин О’Хара, Энди Гарсиа, Хлоя Коулмэн, Джей Дюпласс, Амит Шах, Брайан Д’Арси Джеймс, Алексис Бака, Обри Доллар

Впечатляющая криминальная драма, основанная на реальных событиях, которая выходит на Netflix в октябре 2023 года. В центре сюжета Лиза Дрейк, молодая мать-одиночка, которая мечтает о хорошей жизни для своей дочери.

Лиза с трудом находит работу в фармацевтической компании из Центральной Флориды, находящейся на грани банкротства. Благодаря своей креативности и упорству, главная героиня ставит фирму на ноги, повысив продажи в несколько раз умелой рекламой. А потом она узнаёт, что всё это время она была центром смертельно преступного заговора.

Мировая премьера картины прошла на фестивале в Торонто 2023 года.

Найад

Рейтинг IMDB — 7.7 Жанр Драма, биография, спорт Производство США / 2023 Режиссёр Джимми Чин, Элизабет Чай Васархели В ролях Аннетт Бенинг, Джоди Фостер, Рис Иванс, Люк Косгров, Джина И, Анна Харриэтт Питтман, Карли Ротенберг, Эрик Миллер, Джонни Соло

Спортивная драма, посвящённая Диане Найад, выходит на Netflix в начале ноября. События фильма разворачиваются между 2010-м и 2013-м годами, когда 64-летняя Диана решилась на невероятное – воплотить свою мечту и проплыть 177 километров от Кубы до Флориды.

Подобное никогда не совершал ни одни человек. Сама Найад пыталась сделать это 30 лет назад, и ей не удалось. И теперь, поддерживаемая тренером и собственным упрямством, она решается на ещё одну попытку. Это 60 часов движения, рядом с опасными существами, с непредсказуемыми погодными условиями и без сна. И она сделала это, став символом стойкости, отваги и упорства.

Во время съёмок в Доминиканской республике Диана Найад и её тренер Бонни Столл посетили съёмочную площадку.

Убийца

Рейтинг IMDB — 7.4 Жанр Боевик, триллер, драма, криминал, детектив, приключения Производство США / 2023 Режиссёр Дэвид Финчер В ролях Майкл Фассбендер, Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл, Арлисс Ховард, Керри О’Мэлли, Софи Шарлотт, Сала Бэйкер, Эндре Хулс

Свежий фильм режиссёра Дэвида Финчера о философствующем наёмном убийце. Майкл Фассбендер играет роль безымянного главного героя, аскета, увлекающегося йогой и размышляющего о морали.

Основная проблема главного героя – скука. Киллер ведёт бесконечные внутренние монологи, рассказывая, как справляется с работой, обличая аморальность вселенной и анализируя любимую музыку. Но, несмотря на всю его правильность и благородство, которые он в себе видит, ужасные заказчики хотят убрать его самого, и наёмному убийце придётся как-то с этим разобраться.

Фильм был показан впервые на Венецианском кинофестивале, а премьера на Netflix пройдёт 10 ноября 2023 года.

Растин

Рейтинг IMDB — 6.9 Жанр Драма, биография, история Производство США / 2023 Режиссёр Джордж С. Вольф В ролях Колман Доминго, Амл Амин, Глинн Тёрмен, Крис Рок, Гас Хэлпер, Джонни Раме, Си Си Эйч Паундер, Майкл Поттс, Одра МакДональд, Джеффри Райт

Сильный исторический фильм 2023 года, посвящённый судьбе одного из ключевых борцов за права человека Баярда Растина, который помог Лютеру Кингу организовать самую громкую мирную демонстрацию – «Марш на Вашингтон».

Он был главой Института А. Филипа Рэндольфа, способствовал интеграции белых и чёрных профсоюзов, помогал беженцам из неблагополучных стран и боролся за права меньшинств. Может, он не так популярен, как тот же Кинг, но Растин был одним из столпов борьбы, которая вела к настоящей свободе.

Фильм спродюсировала компания Барака и Мишель Обамы.

Май, декабрь

Рейтинг IMDB — 7.2 Жанр Драма Производство США / 2023 Сборы в мире $6 561 Режиссёр Тодд Хейнс В ролях Натали Портман, Джулианна Мур, Чарльз Мелтон, Пайпер Курда, Кори Майкл Смит, Д.У. Моффетт, Дрю Шейд, Андреа Франкл

Драма о жизненных ошибках с Натали Портман и Джулианной Мур, созданная по рассказу Сами Берча и Алекса Механика. Грейси Атертон-Ю живёт вместе со своим молодым мужем Джо вдали от людей, в уютном уединённом доме. Когда-то давно она соблазнила Джо, своего ученика, и их история прогремела на всю страну.

И вот однажды ей предлагают снять фильм о её любовной истории. Грейс соглашается принять актрису Элизабет, которая воплотит её образ в кино, и та приезжает в гости к супругам на несколько дней. И это событие становится началом невообразимых перемен в жизни Грейс.

Премьера кинофильма состоялась на 76-м Каннском фестивале. На Netflix он выходит 1 декабря 2023 года.

Маэстро

Жанр Биография, музыка, драма, мелодрама Производство США / 2023 Режиссёр Брэдли Купер В ролях Брэдли Купер, Кэри Маллиган, Майя Хоук, Мэтт Бомер, Сара Силверман, Майкл Юри, Мириам Шор, Джош Хэмилтон, Алекса Суинтон, Брайан Клагман

Знаковый дебют Брэдли Купера в режиссёрском кресле – красивый музыкальный байопик «Maestro», выходящий на Netflix 20 декабря. Леонард Бернштейн был первым великим американским дирижёром. Актёр Купер играет его, пытаясь раскрыть невероятную личность с профессиональной и личной точки зрения.

События начинаются в 1943 году. Ещё молодого Леонарда приглашают в оркестр Карнеги-Холла в Нью-Йорке, где из-за болезни дирижёра срочно нужна замена. Вскоре на вечеринке он знакомится с актрисой Фелицией Монтеалегре. Любовь к женщине и страсть к музыке параллельно развиваются в жизни Леонардо, образуя мощную поддерживающую, судьбоносную для него связь.

Продюсерами фильма выступили Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг.

Наёмный убийца

Рейтинг IMDB — 7.9 Жанр Боевик, комедия Производство США / 2023 Режиссёр Ричард Линклейтер В ролях Глен Пауэлл, Адриа Архона, Ретта, Остин Амелио, Молли Бернард, Майк Маркофф, Джо-Энн Робинсон, Ричи Монтгомери, Натали Дж. Аларкон, Моргана Шоу

«Hit Man» Ричарда Линклейтера – один из главных боевиков 2023 года. Престрелки, погони, смертельная опасность, юмор, и, конечно же, любовь – сюжет напряжённый, а фильм смотрится на одном дыхании.

Основанный на статье о реальном полицейском Скипа Холландсворта «Hit Man», сценарий повествует о Гэри Джонсоне, профессоре, ставшим агентом под прикрытием. Он изображает надёжного киллера, арестовывая тех, кто пытается его нанять. Но однажды он влюбляется в клиентку и задумывается о том, чтобы оправдать своё звание наёмного убийцы, чтобы избавить возлюбленную от ужасного супруга.

Netflix приобрел права на показ на TIFF за 20 млн. долларов, что стало крупнейшей сделкой кинофестиваля.

Мятежная луна

Жанр Фантастика, боевик, драма, приключения Производство США, Венгрия, Швеция, Дания, Великобритания / 2023 Режиссёр Зак Снайдер В ролях София Бутелла, Чарли Ханнэм, Джена Мэлоун, Энтони Хопкинс, Кэри Элвес, Эд Скрейн, Михил Хёйсман, Кори Столл, Джимон Хонсу, Клеопатра Коулмэн

Великолепная фантастика Зака Снайдера выходит на Netflix в декабре 2023 года. «Rebel Moon — Part One: A Child of Fire» – это первая часть задуманной дилогии, вторая увидит свет весной 2024 года.

Эта история разворачивается в обитаемой вселенной будущего. Народы разных планет угнетены коррумпированным правительством Материнского мира, контролирующего весь Империум. Кора, героиня с луны Вельдт, собирает со всех концов галактики армию из людей, способных противостоять обученным профессионалам регента Балисария, диктатора Материнского мира.