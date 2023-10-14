«Брак по расчёту может быть счастливым, если расчёт правильный» – правоту этой поговорки неустанно доказывают главные герои разнообразных фильмов, которые заключают фиктивный брак в надежде на какую-то выгоду. Однако любая случайность может разрушить меркантильные планы, превратив их во что-то совсем другое!

Представляем Вам яркий фонтан лучших эмоциональных фильмов XXI века о браке по расчёту, от напряжённых триллеров, исторических драм и серьёзных трагедий до беспечных искромётных комедий, в которых судьба смеётся над наивной человеческой жадностью.

Процветающий сад

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.1 Жанр Мюзикл, боевик, драма, мелодрама, комедия Производство Индия / 2010 Режиссёр Вамси Паидипалли В ролях НТР мл., Каджал Аггарвал, Саманта, Пракаш Радж, Шрихари, Шриниваса Рао Кота, Мукеш Риши, Прагатхи, Аджай, Таникелла Бхарани

Откроем наш список единственным в нём фильмом из Индии. Брак по расчёту – традиция в этой стране, и потому тем, кто всерьёз интересуется этой темой, можно посоветовать буквально весь индийский кинематограф. Но мы не станем Вас утомлять, рассказав только об одной, очень красивой, весёлой и суматошной киноленте.

Криш – наследник огромного состояния. Но чтобы его не заставили жениться по расчёту, он притворяется, что состоит в отношениях с Бхуми, но на самом деле он просто помогает девушке также избежать нежелательного брака. Уловка двух молодых людей едва не срывается, когда семья Бхуми даёт им благословение на брак, в жизни Криша появляется его бывшая, решившая восстановить отношения, а поклонник девушки решает её похитить.

Дом и сад вокруг были построены специально для фильма недалеко от Бачупалли.

Разрисованная вуаль

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.4 Жанр Драма, мелодрама Производство США, Канада, Китай / 2006 Бюджет $34 000 000 Сборы в мире $26 522 838 Режиссёр Джон Кёрран В ролях Наоми Уоттс, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Дайана Ригг, Тоби Джонс, Катрин Эн, Ли Бинь, Бин Ву, Алан Дэвид, Мари-Лор Дикуру

Сильная американская драма в антураже 20-х годов прошлого века. Всё начинается в Лондоне 1920 года. Учёный бактериолог Уолтер Фейн (его сыграл актёр Эдвард Нортон) влюбляется в легкомысленную светскую леди Китти Гарстин и делает ей предложение. Девушка соглашается, потому что желает уйти из-под контроля матери.

После медового месяца в Венеции пара переезжает в Шанхай, где постоянно работает Фейн. Китти не собирается хранить верность нелюбимому мужу, посещая все вечеринки британского посольства и изменяя ему. А затем Фейн собирается уехать в отдалённую деревню, чтобы лечить вспышку холеры. Китти, рассорившаяся с любовником, из чистого упрямства навязывается сопровождать мужа. И там, увидев его доброту, бескорыстие и самоотверженность, наконец, начинает понимать, какое сокровище обрела.

Основой сценария фильма послужил известный одноимённый роман британского классика Уильяма Сомерсета Моэма.

Предложение

Рейтинг Кинопоиск — 7.7 / IMDB — 6.7 Жанр Мелодрама, комедия, драма Производство США / 2009 Бюджет $40 000 000 Сборы в мире $317 375 031 Режиссёр Энн Флетчер В ролях Сандра Буллок, Райан Рейнольдс, Мэри Стинберген, Крэйг Т. Нельсон, Бетти Уайт, Денис О’Хэр, Малин Акерман, Оскар Нуньес, Аасиф Мандви, Майкл Нури

Смешная и симпатичная романтическая комедия с Сандрой Буллок в главной роли. Её персонаж – канадка Маргарет Тейт, работающая в Нью-Йорке. Она руководит филиалом солидного книжного издательства, и подчинённые боятся её ледяного, жёсткого характера.

Однажды Маргарет обнаруживает, что забыла продлить визу, и это грозит ей выдворением из Штатов. Привыкшая принимать мгновенные решения, она понимает, что лучший выход – быстрый брак с американцем. Маргарет делает предложение своему помощнику Эндрю (Райан Рейндольс), предлагая заплатить за брачные услуги, и тот соглашается, но вместо денег ставит условие: начальница должна познакомиться с его семьёй, живущей на Аляске. У Маргарет нет выбора, и это путешествие навсегда изменит её жизнь.

Сценарист Питер Кьярелли сделал первые наброски ещё в 2005 году, и ещё до того, как был выбран режиссёр, главные роли получили Сандра Буллок (после гордого отказа Джулии Робертс) и Райан Рейнольдс.

Устроенные

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 7.7 Жанр Драма, мелодрама, комедия Производство США / 2007 Бюджет $120 000 Сборы в США $23 571 Режиссёр Дайан Креспо, Стефан С. Шефер В ролях Зои Листер Джонс, Френсис Бенаму, Мими Либер, Джон Ротмен, Сара Лорд, Тревор Браун, Дорис Белак, Лэйт Накли, Джейсон Либман, Марша Джин Кертц

Любопытная история о семейных традициях в разных вероисповеданиях. В центре сюжета две молодые женщины, Рахиль и Назира, учительницы и близкие подруги, живущие в Нью-Йорке.

Рахиль – ортодоксальная еврейка, родители которой пытаются устроить брак по расчёту через еврейскую систему шидух, выбирая лишь тех женихов, которые удобны семье и не слушая саму девушку. Назира – мусульманка, которой тоже подбирают пару родители. Но к её желаниям прислушиваются, и тех, кого отвергла девушка, ей не навязывают. В конце концов, обе девушки найдут свою судьбу, но это будет непросто.

Фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале в Вашингтоне и стал победителем на Бруклинском кинофестивале 2007 года.

Обыкновенная магия

Рейтинг Кинопоиск — 7.6 / IMDB — 7.5 Жанр Драма Производство Канада, США / 2005 Режиссёр Брент Шилдс В ролях Кери Рассел, Скит Ульрих, Мэр Уиннингхэм, Таня Гунади, Гвендолин Ео, Стивен Страхан, Кэти Китинг, Кен Поуг, Эрик Винтер, Джейн МакГрегор

Эта история происходит во время Второй мировой войны. Рэй Синглтон, молодой владелец фермы на юго-востоке Колорадо соглашается жениться на Оливии Данн, дочери министра, которая забеременела от военного в отпуске. Рэй скромен, религиозен, трудолюбив и к тому же давно желает обзавестись семьёй.

Оливия, Лив, прекрасно образована, независима и ничего не смыслит в сельском хозяйстве. И хотя она согласилась на брак по расчёту с Рэем, который устроил её отец, она чувствует себя крайне неловко и тайком пишет письмо отцу своего ребёнка, пытаясь понять, что для неё лучше – добродетельная надёжность или случайная страсть.

Этот фильм внесён в зал славы Hallmark.

Головой о стену

Рейтинг Кинопоиск — 7.6 / IMDB — 7.9 Жанр Драма, мелодрама Производство Германия, Турция / 2003 Сборы в мире $11 030 861 Режиссёр Фатих Акин В ролях Бироль Юнель, Гювен Кырач, Цара МакКензи, Штефан Гебельхофф, Катрин Штрибек, Франческо Фианнача, Мона Мур, Сибель Кекилли, Ральф Мисске, Филипп Балтус

Сибель – молодая турчанка из Гамбурга, которая мечтает жить независимо от отца и властного брата. После нескольких загулов и попыток самоубийства, она находит решение: брак по расчёту, который освободит её от давления семьи. Девушка выбирает 40-летнего бродягу Кахита, представив его отцу и брату, как своего жениха, благополучного менеджера крупного ресторана.

После переезда к мужу, Сибель, наконец, без оглядки погружается в желаемый образ жизни, наполненный случайным сексом и разнообразными удовольствиями. А Кахит, влюбившись в неё, ревнует и однажды убивает любовника Сибель, загремев в тюрьму. Чем же закончится их странная связь?

Этот фильм стал первым немецким кино, получившим «Золотого медведя» на фестивале в Берлине за 17 лет.

Соблазн

Рейтинг Кинопоиск — 7.5 / IMDB — 6.0 Жанр Триллер, драма, мелодрама, детектив Производство США, Мексика, Франция, Великобритания / 2001 Бюджет $42 000 000 Сборы в мире $35 402 320 Режиссёр Майкл Кристофер В ролях Антонио Бандерас, Анджелина Джоли, Томас Джейн, Джек Томпсон, Грегори Итцин, Эллисон Маки, Джоан Прингл, Корделия Ричардс, Джеймс Хейвен, Педро Армендарис мл.

Затягивающий триллер с Анджелиной Джоли и Антонио Бандерасом в главных ролях. Луис Варгас, успешный кубинский бизнесмен и экспортёр кофе, выписывает себе из Бостона жену «по почте», рассчитывая на создание семьи с приличной женщиной и рождение наследника, которому сможет передать своё дело.

Приезжает девушка Джулия, совсем не похожая на присланные фото, по которым он выбрал жену. Она куда более ослепительна и признаётся, что специально скрывала внешность, чтобы будущий муж не оценивал её только по внешности. Он признаётся ей, что тоже обманывал, выдавая себя за простого клерка, желая найти скромную девушку, а не охотницу за богатством мужа. И вскоре жизнь Варгаса превращается в череду ужасных событий, к которым прямое отношение имеет его жена.

Продюсерская компания Мишель Пфайффер приобрела права на экранизацию романа с расчётом, что сама Пфайффер сыграет главную роль. Но актриса предпочла остаться лишь продюсером.

Файлан

Рейтинг Кинопоиск — 7.5 / IMDB — 7.5 Жанр Драма, мелодрама Производство Корея Южная / 2001 Сборы в мире $49 665 Режиссёр Сон Хэ-сон В ролях Чхве Мин-сик, Сесилия Чун, Сон Бён-хо, Кон Хён-джин, Ким Джи-ён, Ким Хэ-гон, Мин Гён-джин, Чи Дэ-хан, Ким Гён-э, Чон Дэ-хун

После смерти родителей молодая Файлан иммигрирует в Корею, чтобы отыскать родственников. Она узнаёт, что те давно переехали в Канаду, и ей приходится искать способ остаться в стране и работать. Спасение приходит через брачное агентство, устраивающее выгодные браки для нуждающихся в разных услугах людей, и для такого бракосочетания не нужно даже личное присутствие жениха и невесты.

Так Файлан выходит замуж за стареющего гангстера Кан Чже, и теперь может найти работу. Постепенно все мысли девушки занимает её муж, которого она знает лишь по фотографии. Она пишет ему письма, но не решается отправить. И однажды Кан узнаёт, как много значит для своей нечаянной жены…

Этот фильм – адаптация романа «Love Letter» японского писателя Кодзиро Ивато (под псевдонимом Дзиро Асада).

Любовь приходит тихо

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 7.2 Жанр Драма, мелодрама, семейный, вестерн Производство США / 2003 Режиссёр Майкл Лэндон мл. В ролях Кэтрин Хайгл, Дэйл Мидкифф, Скай МакКоул Бартусяк, Корбин Бернсен, Тереза Расселл, Оливер Макреди, Тиффани Эмбер Найт, Адам Лоффлер, Ник Скоггин, Джеймс Вулветт

События фильма разворачиваются в XIX веке в Новом Свете, куда вместе с мужем Аароном переезжает беременная Марти. Аарон погибает, не успев выстроить дом, и Марти остаётся искать прибежище на зиму.

Она принимает предложение богатого вдовца Кларка Дэвиса, который предлагает женщине перезимовать у него в качестве фиктивной жены, присматривая за его дочерью Мисси, а весной Марти сможет уехать обратно в родные края. И для обоих этот брак – лишь взаимная выгода. Но зима долгая, а Марти и Кларк так одиноки…

Первый из серии христианских фильмов по книгам Джанет Оук, созданных для канала Hallmark.

Пурпурные сердца

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 6.7 Жанр Драма, мелодрама, музыка Производство США / 2022 Режиссёр Элизабет Аллен В ролях София Карсон, Николас Голицын, Чоузен Джейкобс, Джон Харлан Ким, Катрина Каннингэм, Линден Эшби, Скотт Дикерт, Энтони Ипполито, Лорен Эскандон, Сара Рич

Этот фильм – музыкальная романтическая история от Netflix, рассказывающая о Кэсси Салазар, которая работает официанткой, и по совместительству выступает вместе со своей музыкальной группой в баре, где работает.

Однажды Кэсси обслуживает группу морпехов, которых вскоре должны отправить в Ирак. У одного из них, Люка Морроу, есть долги и трудности, которые могут быть решены путём женитьбы. А Кэсси, если согласится на эту аферу, получит доступ к бесплатной медицине для солдатских жён. И они решают пожениться на год ради взаимной выгоды, чтобы потом благополучно развестись. Но, разумеется, эта история не закончится так просто.

София Карсон, сыгравшая Кэсси – профессиональная певица, которая сама написала и исполнила все композиции к фильму.

Портрет девушки в огне

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 8.1 Жанр Драма, мелодрама Производство Франция / 2019 Сборы в мире $10 019 521 Режиссёр Селин Сьямма В ролях Ноэми Мерлан, Адель Энель, Луана Байрами, Валерия Голино, Кристель Барас, Арман Буланжер, Ги Деламарш, Клеман Буассу, Мишель Клеман, Сесиль Морел

Трепетная французская драма, события которой разворачиваются в XVIII веке. Художница Марианна приезжает в поместье в Бретани, чтобы нарисовать портрет наследницы аристократической семьи Элоиз. Но ей запрещено выдавать цель приезда.

Дело в том, что Элоиз выдают замуж по расчёту за богатого итальянца, а перед обручением хотят послать жениху портрет невесты, которую он пока не видел. Однако строптивая наследница не желает связывать свою жизнь с незнакомым человеком и отказалась позировать ранее приглашённым живописцам. Марианна сближается с Элоиз, становясь ей самым близким человеком. Но что будет, когда девушка узнает настоящую цель новой подруги?

На Каннском фестивале 2019 года фильм получил приз за лучший сценарий.

Мустанг

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 7.6 Жанр Драма Производство Франция, Германия, Турция, Катар / 2015 Бюджет €1 300 000 Сборы в мире $5 274 664 Режиссёр Дениз Гамзе Эргювен В ролях Гюнеш Шенсой, Дога Зейнеп Догуслу, Туба Сунгуролу, Элит Ишчан, Илаида Акдоган, Нихал Колдаш, Айберк Пекджан, Бахар Керимоглу, Бурак Йийит, Эрол Афсин

Социальная драма, обличающая сексизм турецкого общества и договорные браки, процветающие в стране. События разворачиваются в отдалённой деревне, где пять девочек-сирот живут в доме бабушки и дяди, одержимых традициями и нравственностью консерваторов.

После того, как соседи жалуются на поведение девочек, якобы заигрывающих с мальчиками на улице, сестёр запирают в доме. Родственники ставят на окна решётки и заменяют для сестёр прогулки на усердное обучение домашним делам, чтобы подготовить их к замужеству. Бабушка тут же начинает искать перспективных женихов, а дядя становится жестоким надсмотрщиком.

Этот фильм – дебют французской женщины режиссёра с турецкими корнями Дениз Гамзе Эргювен.

Возвращение в прах

Рейтинг IMDB — 7.8 Жанр Драма Производство Китай / 2022 Сборы в мире $16 822 692 Режиссёр Ли Жуйцзюнь В ролях У Жэньлинь, Хай-Цин, Гуангруй Ян, Дэнпин Чжао, Кайлан Ван, Цзянгуй Цзэн, Юнчжи Ву, Чжаньхун Ма, Цуйлан Ван, Цайсия Сюй

Тревожная, неспешная и задумчивая драма китайского режиссёра и сценариста Ли Жуйцзюня. Ма и Гуйин – имена двух героев фильма, мужчины и женщины, которых поженили против их воли и выбросили из семьи. Ма – четвёртый сын, обуза для своего отца. Гуйин бесплодна, к тому же инвалид. Их брак выгоден обеим семьям, позволяя отделаться от лишних ртов и позора, не испытывая угрызений совести.

Ма и Гуйин покидают родные дома, чтобы построить собственное жилище в глуши, а затем тяжело выживают среди прекрасной, но жестокой природы, поддерживая друг друга и постепенно обретая чувство общности. Их жизнь – сплошной физический труд и страдания, но даже в этом они пытаются найти своё счастье.

Картина целиком снималась на родине режиссёра, в деревне Хуацянцзы в провинции Ганьсу. Премьера состоялась в феврале 2022-го, а в сентябре фильм был удалён со всех китайских сервисов и его упоминание запрещено в социальных сетях Китая – по неизвестным причинам.

Невыносимая жестокость

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.3 Жанр Мелодрама, комедия, криминал Производство США / 2003 Бюджет $60 000 000 Сборы в мире $119 898 783 Режиссёр Джоэл Коэн, Итан Коэн В ролях Джордж Клуни, Кэтрин Зета-Джонс, Джеффри Раш, Седрик «Развлекатель», Эдвард Херрманн, Пол Адельштейн, Ричард Дженкинс, Билли Боб Торнтон, Джулия Даффи, Джонатан Хэдари

Красивая глубокомысленная комедия, в которой Кэтрин Зета-Джонс исполняет роль Мэрилин, брачной аферистки, которая выходит замуж по точному расчёту, соблазняя успешных богачей, а затем изящно обчищая их карманы при разводе. Джордж Клуни выступает в образе Майлза Месси, успешного бракоразводного адвоката, который ещё ни разу не терпел поражения.

Месси выигрывает и последнее дело, в котором ответчиком выступает очаровательная Мэрилин. Ей не удаётся в этот раз отжать у своего благоверного кругленькую сумму, и она тут же начинает искать новую жертву. Майлз с изумлением понимает, что не против сам занять место у алтаря рядом с этой соблазнительной, умной красавицей.

Это один из немногих романтических фильмов братьев-режиссёров Коэн.

Заполнить пустоту

Рейтинг Кинопоиск — 6.8 / IMDB — 6.7 Жанр Драма, мелодрама Производство Израиль / 2012 Сборы в мире $1 775 316 Режиссёр Рама Бурштейн В ролях Хадас Ярон, Иифтах Кляйн, Ирит Шелег, Хаим Шарир, Разия Израэли, Хила Фельдман, Ренана Раз, Яэль Таль, Майкл Вейгель, Идо Сэмюэл

Эмоциональная израильская драма, в которой юная женщина, покоряющаяся ортодоксальным хасидским традициям, является не более чем товаром, с лёгкостью продаваемым ради удобства семьи. Шире всего 18, и она влюблена в своего жениха и ровесника, перспективного парня из приличной семьи.

Но когда умирает Эстер, старшая сестра Ширы, а её вдовец Йохай хочет уехать с ребёнком из Израиля, родители сестёр предлагают ему в жёны Ширу, чтобы оставить внука поблизости. Девушка встаёт перед душераздирающим выбором: долг перед семьёй или первая любовь.

Фильм получил несколько «Офиров» (израильский «Оскар) и несколько наград на международных кинофестивалях.

Молчание Лорны

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 7.1 Жанр Драма Производство Бельгия, Франция, Италия, Германия / 2008 Сборы в мире $5 123 676 Режиссёр Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн В ролях Арта Доброши, Жереми Ренье, Фабрицио Ронджоне, Альбан Укай, Морган Маринн, Оливье Гурме, Антон Яковлев, Григорий Мануков, Мирей Байли, Стефани Гоб

Мрачная драма от бельгийского дуэта братьев-режиссёров Дарденнов, рассказывающая о Лорне, албанской девушке, которая иммигрировала в Бельгию и вступила в брак по расчёту с наркоманом Клоди, чтобы получить гражданство.

Бизнесом фиктивных браков здесь заправляет гангстер Фабио, и он уже договорился со следующим клиентом, русским парнем Андреем, который должен будет жениться на Лорне для получения всё того же гражданства. Но для того, чтобы его планы осуществились, Клод должен быстро умереть, а Лорна обязана молчать и подчиняться.

На Каннском фестивале 2008 года фильм получил приз за лучший сценарий.

Вулкан Ишканул

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 7.1 Жанр Драма Производство Гватемала, Франция / 2015 Сборы в мире $295 157 Режиссёр Хайро Бустаманте В ролях Мария Мерседес Корой, Мария Телон, Мануэль Антун, Джусто Лоренцо, Марвин Корой, Фернандо Мартинес

Серьеёзная драма от гватемальского режиссёра с индийскими корнями Хайро Бустаманте. В центре сюжета фильма – 17-летняя Мария, застенчивая юная какчикельская красавица, живущая в крайней нищете в сельском районе со своей семьёй.

Родители сговариваются о браке Марии с богатым работником плантации Игнасио. Это серьёзно поможет семье, да и самой девушке обеспечит нормальную жизнь. Но она продолжает общаться с другом детства Пепе, таким же бедняком, как она, который клянётся ей в любви и обещает увезти в США, где они смогут жить в достатке и радости. Он соблазняет девушку и уезжает в одиночку, и семья девушки сталкивается с тягостными и мрачными последствиями её легковерности.

Это дебютный фильм режиссёра Хайро Бустаманте и первое кино в истории на какчикельском языке.

Фальшивая свадьба

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 6.3 Жанр Мелодрама, комедия Производство США / 2009 Бюджет $5 000 000 Режиссёр Джил Джангер В ролях Мелисса Джоан Харт, Джоуи Лоуренс, Джейсон МакДональд, Нджема Уильямс, Рики Мьюз, Мелисса Понцио, Стив Ширрипа, Бёрджесс Дженкинс, Николь Тубиола, Рода Гриффис

Очень лёгкая и милая романтическая комедия. Дженни и Винс – двое авантюристов, привыкших жить не по средствам. Они знакомятся на свадьбе приятелей и, хотя совсем не нравятся друг другу, находят общую тему – удивление, насколько дорогие подарки получают жених и невеста.

И тогда у этой парочки рождается план, как поправить своё финансовое положение: вступить в брак, получить кучу подарков, поделить прибыль и разбежаться. И вскоре начинается подготовка к бракосочетанию, в которой активное участие принимают родственники и друзья обоих аферистов. Винс и Дженни с изумлением осознают, насколько дороги близким людям, а заодно выясняют, что даже самые крутые подарки не переплюнут стоимость самого торжества.

Успех фильма, ставшего хитом на ABC Family, побудил канал заказать сериал-ситком «Мелисса и Джоуи» с теми же ведущими актёрами.

Домик в сердце

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 6.1 Жанр Мелодрама, комедия Производство Россия, Армения / 2014 Сборы в мире $12 910 Режиссёр Грач Кешишян В ролях Мария Сёмкина, Хорен Левонян, Армен Джигарханян, Екатерина Стриженова, Александр Хачатрян, Джулия Погосова, Сергей Погосов, Эмилия Погосова, Ян Цапник, Олег Шкловский

Душевная российская мелодрама о любви, которая началась с обычной жадности. Артур – гонщик и отец-одиночка, который едва справляется с содержанием троих детей и задолжал немалые деньги за разбитый автомобиль. Он устраивается на временную работу к деловой женщине Кате Орловой.

Вскоре Катя узнаёт, что отцовский бизнес достанется ей, только если она выйдет замуж. Не имея приличного кавалера, Катя предлагает Артуру оплатить его долги в обмен на фиктивный брак. Так начинаются отношения, в которых каждый персонаж обретёт свою любовь.

Сюжет фильма почти в точности повторяет «Предложение» с Сандрой Буллок.

Принцесса де Монпансье

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 6.5 Жанр Драма, мелодрама, история Производство Франция, Германия / 2010 Сборы в мире $6 766 938 Режиссёр Бертран Тавернье В ролях Мелани Тьерри, Ламбер Вильсон, Гаспар Ульель, Грегуар Лепренс-Ренге, Рафаэль Персонас, Мишель Вюйермоз, Филипп Маньян, Флоранс Томассен, Кристин Брюше, Эвелина Мегханги

Франко-германская историческая мелодрама рассказывает о Мари Мезьер, которая без ума влюблена в молодого Анри де Гиза, но вынуждена выйти замуж за Филиппа, принца де Монпансье, ради политического союза между их отцами, маркизом де Мезьер и герцогом Монпансье.

Действие разворачивается в 1562 году, в начале Гугенотской войны. Женившись и переправив супругу в родовое имение, Филипп оставляет её на попечение графа Шабанна, поручив ему обучить молодую жену тонкостям дворцовой жизни. Шабанн влюбляется в свою подопечную. Тем временем Анри не может забыть свою любовь.

Фильм базируется на одноимённом рассказе французской писательницы XVII века мадам де Лафайет, а прототипом главной героини стала историческая личность Рене д’Анжу-Мезьер.

Сара предпочитает бегать

Рейтинг Кинопоиск — 6.1 / IMDB — 6.2 Жанр Драма, мелодрама, спорт Производство Канада / 2013 Режиссёр Хлоя Робишо В ролях Софи Десмаре, Жан-Себастьян Куршен, Женевьева Буавен-Русси, Элен Флоран, Мишлен Ланкто, Эв Дюрансо, Пьер-Люк Лафонтейн, Бенуа Гуэн, Френс Пилот, Фред-Эрик Сальвей

Спортивная драма Хлои Робишо – история для тех, кто любит созерцательное кино с небольшим количеством диалогов. Сара – юная девушка, обожающая бег. Она мечтает посвятить своему увлечению всю жизнь.

Однажды ей предлагают место в университете Макгила, где она сможет развивать спортивную карьеру. Отбросив в сторону сомнения и недовольство матери, Сара объединяется со своим другом Антуаном, который поступает туда же и предлагает девушке брак по расчёту, чтобы получать стипендию университета для молодых пар. И вскоре Саре предстоит столкнуться с множеством последствий своих решений.

Фильм был выбран в десятку лучшего кино Канады 2013 года по версии TIFF.

Третья жена

Рейтинг IMDB — 6.6 Жанр Драма Производство Вьетнам / 2018 Режиссёр Эш Мэйфейр В ролях Нгуен Фуонг Ча Ми, Хонг Тюонг Нгуен, Лонг Ле Ву, Чан Ну Йен Кхе, Майа, Ню Куинь Нгуен, Нгуен Тхань Там, Лам Тхань Ми, Май Кат Ви, Кхань Ан Танг

Красивая социально-историческая драма из Вьетнама, события которой разворачиваются в XIX веке. Главная героиня Мэй – 14-летняя девушка из небогатой семьи, которую отдают по расчёту в качестве третьей, младшей жены богатому землевладельцу из северной деревни, желающему, чтобы юная девушка родила ему сына. В то время вьетнамский мужчина имел право на «пять жён и семь наложниц», а главным качеством любой женщины считалась покорность мужчине – за иное могли просто убить.

Мэй кажется, что её ждёт благополучие в богатом доме, управляемым двумя старшими женами, Ха и Суан, но её втягивают в жестокую подковёрную войну этих женщин за внимание мужа. Войну, которая разворачивается в удушающем маленьком пространстве одного дома, наполненного ложью, лицемерием и интригами. Мэй понимает, что единственный способ избежать травли и конфликта – поскорее родить сына своему мужу и хозяину.

Фильм получил множество международных наград на кинофестивалях в Торонто, Чикаго, Калькутте и других.

Артур. Идеальный миллионер

Рейтинг Кинопоиск — 5.8 / IMDB — 5.7 Жанр Мелодрама, комедия Производство США / 2011 Бюджет $40 000 000 Сборы в мире $45 735 397 Режиссёр Джейсон Уайнер В ролях Расселл Брэнд, Хелен Миррен, Грета Гервиг, Дженнифер Гарнер, Джеральдин Джеймс, Луис Гусман, Ник Нолти, Кристина Калф, Мерфи Гайер, Хосе Рамон Росарио

Артур – богатый плейбой, наследник огромного состояния, который привык швыряться деньгами и ничуть не переживает, когда выставляет себя дураком. Его матери Вивьен это надоело, и она выставила отпрыску условие: Артур женится на богатой наследнице Сьюзан Джонсон и остепенится, иначе будет лишён всех денег.

Разумеется, Артур соглашается, он не представляет себе жизни без привычных удовольствий. Но внезапно он влюбляется в Наоми, простую девушку, мечтающую стать писательницей. Хобсон, нянька Артура и его доверенное лицо, поначалу думает, что Наоми – расчётливая охотница за богатством, но, узнав девушку поближе, понимает, что ошибалась. Тем временем у Артура не хватает смелости отказаться от привычных удовольствий и договорной помолвки со Сьюзан.

В этом ремейке множество отсылок на оригинальный фильм «Артур» 1981 года.

Брак по случайности

Рейтинг Кинопоиск — 5.6 / IMDB — 5.2 Жанр Комедия, мелодрама Производство Корея Южная / 2019 Режиссёр Пак Хо-чхан, Пак Су-джин В ролях Ким Дон-ук, Ко Сон-хи, Хван Бо-ра, Ким И-сон, Ким Сон-ён, Ю Сын-мок, Ли Джун-хёк, Лим Е-джин, Ём Джон-а, Хан Сон-чхон

Семейство Сон-сока, безалаберного богатого бездельника и ловеласа, управляет авиакомпанией. Но чтобы унаследовать её, он обязан остепениться и жениться на приличной девушке. У Хэ Чжу ситуация похожая – её мать и братья требуют, чтобы она, наконец, вышла замуж за перспективного парня и помогла семье.

Встретившись на свидании вслепую, Сон и Хэ решают заключить фиктивный брак на три года, чтобы отвязаться от родственничков и получить желаемое. Для Сона это богатое наследство, а для Хэ – хорошее денежное вознаграждение и долгожданная независимость. Однако родственники вмешиваются и начинают готовиться к бракосочетанию с неожиданным размахом, поставив под угрозу обман двух корыстолюбцев.

Фильм вышел в Южной Корее 19 февраля 2019 года, а затем собрал в мире всего около 500 тысяч долларов.

Русская невеста

Рейтинг Кинопоиск — 5.4 / IMDB — 5.2 Жанр Триллер, ужасы Производство США / 2018 Бюджет $7 000 000 Сборы в мире $5 595 Режиссёр Майкл С. Ойеда В ролях Корбин Бернсен, Оксана Орлан, Кристина Пименова, Лиза Гудман, Майкл Роберт Брэндон, Элисон Корман, Ефим Сомен, Грегори О’Галлахе, Кинэн Джонстон, Джон Пол Брандт

Устав от бедной жизни и долгих отношений с жестоким мужем-наркоманом, Нина ищет для себя лучшую жизнь через сайты знакомств в интернете. К радости Нины ею заинтересовывается американский миллионер Карл Фредерик, и вскоре героиня вместе со своей 11-летней дочерью Дашей летят к новой жизни.

С порога Карл очаровывает Нину. Интеллигентный, умный мужчина окружает настрадавшуюся Нину заботой и роскошью. Но затем начинаются странные происшествия и несчастные случаи, в которых Нина едва не погибает. Она начинает задаваться вопросами и копаться в прошлом своего нового мужа, а затем с ужасом выясняет, что ей вряд ли удастся выжить в его доме.