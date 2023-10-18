Ежегодный фестиваль документального кино в Нью-Йорке DOC NYC представил публике шорт-лист названий фильмов, которые войдут в его программу

Как сообщает издание Deadline Hollywood, крупнейший в мире фестиваль документального кино DOC NYC опубликовал шорт-лист фильмов, которые будут представлены в его 14-м выпуске.

Шорт-лист включает в себя сильнейшие работы, которые организаторы мероприятия считают наиболее вероятными претендентами на «Оскар». Со списками фильмов можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Фестиваль 2023 года пройдет с 8 по 16 ноября в IFC Center, SVA Theater и Village East by Angelika и продолжится онлайн до 26 ноября. Все фильмы будут доступны зрителям на всей территории США.

Всего в мероприятиях DOC NYC будет представлено 114 полнометражных и 129 короткометражных фильмов от именитых и независимых режиссеров, от National Geographic, Neon, HBO и так далее.

Фильмом открытия назначен «Участник» («The Contestant») , рассказывающий о необычном социальном эксперименте. Звезда японского реалити-шоу, комик Томоаки Хамацу, больше года оставался изолированным в комнате, без одежды и еды.

Фильм «Участник» («The Contestant»)

Его задачей было выиграть 1 миллион иен, участвуя в разнообразных журнальных лотереях. И для начала добыть для себя одежду и пищу. Эта поразительная история, снятая на заре эпохи Интернета, предупреждает об этических проблемах реалити-шоу в 21 веке.

Фильм «Участник» («The Contestant»)

Что такое DOC NYC

Ежегодный международный кинофестиваль документальных фильмов в Нью-Йорке был основан в 2010 году Рафаэлой Нейхаузен, оскароносной женщиной-режиссером документального кино, и ее мужем Томом Пауэрсом.

Фото Bryan Bedder

К 2014 году фестиваль стал крупнейшим мероприятием Америки, освещающим документальное кино.

Фестиваль без труда предсказывает главные документальные хиты года. Из 35-ти фильмов, забравших «Оскара» за все время существования мероприятия, 32 были показаны на DOC NYC в качестве главных претендентов на золотую статуэтку!

Кроме того, победивший на DOC NYC короткометражный фильм обязательно включается в шорт-лист «Оскара» при условии, что фильм соответствует критериям Академии для представления к награде.

У фестиваля множество разделов.

Программа «Новые лидеры документального кино 2023», которая проводится 4-й год, покажет работы заслуженных деятелей американской документальной индустрии.

Секция «Специальная презентация» включает в себя мировые и Нью-Йоркские премьеры уникальных работ.

Секция «Winner’s Circle» («Круг победителей») состоит из фильмов, уже отмеченных крупными международными наградами на других фестивалях, а раздел «Come As You Are» («Приди таким, какой ты есть») представляет истории сильных людей, ищущих свое место в мире.

Кроме того, на сайте фестиваля можно выбрать тематику в той области, которая интересует зрителя и посмотреть соответствующий фильм онлайн в назначенный день.

Программа DOC NYC включает в себя крупные мероприятия, вечеринки и показы, на которых будут присутствовать звезды, режиссеры и создатели документальных фильмов, а также реальные люди, истории которых легли в основу некоторых фильмов-участников.