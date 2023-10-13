Фантастика – захватывающий жанр, особенно в последние годы бурного развития компьютерных технологий и, как следствие, невероятных спецэффектов на экране. И согласитесь, любую, даже самую увлекательную историю украшает любовная линия в сюжете.

Предлагаем Вам подборку лучших фильмов фантастического жанра, в котором любовь – не просто изящное украшение, а основной лейтмотив истории, определяющий поступки и судьбу главных героев. Фантастические мелодрамы – кино, сочетающее зрелищность и эмоции, дающее зрителю двойное удовольствие от просмотра.

(Не)идеальные роботы

Рейтинг Кинопоиск — 6.5 / IMDB — 5.5 Жанр Фантастика, мелодрама, комедия Производство США / 2023 Сборы в мире $203 871 Режиссёр Каспер Кристенсен, Энтони Хайнс В ролях Шейлин Вудли, Джек Уайтхолл, Пол Руст, Николас Рутерфорд, Пол Юревич, Дэвид Грант Райт, Эмануэла Постаккини, Челси Эдмундсон, Кристофер Дж. Буззел, Саманта Эшли

Симпатичный ромком, необычно сплетающий шаблонную историю с научной фантастикой. В 2032 году, когда андроиды стали обычным делом, Чарльз Кэмерон использует своего нелегального двойника, робота С2, чтобы отправлять его на свидания вместо себя и соблазнять женщин, которых можно облапошить и развести на деньги.

Однажды он флиртует с Элейн, не подозревая, что эта девушка – такая же аферистка, и у неё тоже есть робот-двойник, Е2. Вскоре обладающие искусственным интеллектом С2 и Е2 крадут личности своих владельцев и вместе сбегают. Мошенникам придётся объединиться, чтобы выследить своих двойников и вернуть себе свои жизни. И, конечно, после этого они не захотят расставаться.

Фильм создан по мотивам рассказа Р. Шекли «The Robot Who Looked Like Me»

Вечное сияние чистого разума

Рейтинг Кинопоиск — 8.0 / IMDB — 8.3 Жанр Мелодрама, фантастика, драма Производство США / 2004 Бюджет $20 000 000 Сборы в мире $72 042 875 Режиссёр Мишель Гондри В ролях Джим Керри, Кейт Уинслет, Кирстен Данст, Марк Руффало, Элайджа Вуд, Том Уилкинсон, Томас Джей Райан, Джейн Адамс, Дэвид Кросс, Джерри Роберт Бирн

Есть люди, которые обречены друг на друга. Судьба, предназначение, любовь – как ни назови, это дар, который стоит беречь. Джоэл – замкнутый, стеснительный меланхолик, который однажды влюбляется в яркую, независимую, эксцентричную Клементину. Он становится для неё великолепным слушателем и зрителем, она для него – захватывающим приключением, придающим смысл жизни.

Но они всё же слишком разные. Однажды, во время очередной бурной ссоры, Клементина импульсивно отправляется в компанию «Лакуна» и удаляет из своей памяти всё связанное с Джоэлом. Он дико страдает поначалу, а потом решается на то же самое, надеясь избавиться от боли. И что Вы думаете? Их, уже незнакомцев, снова сталкивает судьба.

Оригинальный заголовок фильма – строка из поэмы британского классика Александра Поупа: «Eternal Sunshine of the Spotless Mind…»

Господин Никто

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.7 Жанр Фантастика, мелодрама, фэнтези, драма Производство Бельгия, Германия, Канада, Франция, Великобритания, Люксембург, США / 2009 Бюджет $47 000 000 Сборы в мире $2 903 622 Режиссёр Жако ван Дормель В ролях Джаред Лето, Сара Полли, Дайан Крюгер, Фам Линь Дан, Рис Иванс, Наташа Литтл, Тоби Регбо, Джуно Темпл, Клер Стоун, Томас Бирн

Удивительная философская притча, в которой не только любовная история определяет сюжет, но она становится его значительной частью. Действие происходит в будущем, где люди уже обрели бессмертие и не знают, что такое старость. В этом мире живёт последний смертный, дряхлый 118-летний старик «господин Никто» (Джаред Лето), самое удивительное существо для всех живущих.

Он рассказывает о своей жизни, точнее, о многих её вариациях. Как могло бы быть, если бы он сделал другой выбор в ключевых точках своей судьбы. Потерянная любовь и острое сожаление на всю жизнь, или любовь сбережённая с безграничным счастьем, попытка замены настоящей любви привязанностью и трагические последствия этого. Или нет, всё было не так…

Кстати, на роль Анны пробовалась актриса Ева Грин, но не прошла кастинг, так что главную женщину в судьбе господина Никто сыграла немецкая актриса Дайан Крюгер.

Бойфренд из будущего

Рейтинг Кинопоиск — 7.9 / IMDB — 7.8 Жанр Фантастика, фэнтези, драма, мелодрама, комедия Производство Великобритания, США / 2013 Бюджет $12 000 000 Сборы в мире $87 100 449 Режиссёр Ричард Кёртис В ролях Донал Глисон, Рэйчел Макадамс, Билл Найи, Том Холландер, Марго Робби, Лидия Уилсон, Линдси Дункан, Ричард Кордери, Джош МакГуайр, Уилл Меррик

«Эффект бабочки», превращённый в качественную мелодраму. В 21 год Тим Лейк узнаёт от отца, что все мужчины в роду могут путешествовать во времени, возвращаясь в уже прожитые памятные моменты, если хорошо сосредоточатся. Отец предостерегает Тима от использования способности ради наживы, и тогда герой решает тратить свой дар исключительно ради поисков настоящей любви.

Он влюбляется то в одну девушку, то в другую, но те ему отказывают. Тим переносится в прошлое, пытаясь изменить их решение, и, наконец, добивается успеха, однако обнаруживает, что у путешествий во времени есть свои минусы, способные привести к чудовищным потерям.

Этот фильм стал неожиданным кассовым хитом в Южной Корее. Там его посмотрели более 3 млн. человек.

Исчезнувшее время: Мальчик, который вернулся

Рейтинг Кинопоиск — 7.7 / IMDB — 7.2 Жанр Мелодрама, фэнтези, детектив, драма Производство Корея Южная / 2016 Сборы в мире $3 567 233 Режиссёр Ом Тхэ-хва В ролях Щин Ын-су, Кан Дон-вон, Ли Хё-джэ, Ким Хи-вон, Квон Хэ-хё, Ким Дан-юль, Чон У-джин, Ом Тхэ-гу, Пак Чон-хван, Пак Чин-у

В этой трогательной южнокорейской фантастической мелодраме есть удивительная тайна и кропотливый поиск истины, что только добавляет фильму увлекательности. 14-летняя Су Рин после смерти матери переезжает на остров с отчимом. Здесь она находит лучшего друга, мальчика из приюта по имени Сон Мин.

Однажды подростки находят в лесу загадочную пещеру, где Сон исчезает вместе с парочкой приятелей. Поиски не дают результата. А затем в жизни Су Рин появляется парень лет 20-ти, который утверждает, что он и есть Сон Мин. Постепенно между ними завязываются настоящие чувства, но Рин желает выяснить всю правду об удивительном происшествии.

После финальных титров в фильме есть дополнительная сцена. Кстати, для известной корейской актрисы Щин Ын-су, сыгравшей Су Рин, это дебютная роль.

Жена путешественника во времени

Рейтинг Кинопоиск — 7.7 / IMDB — 7.1 Жанр Фантастика, фэнтези, драма, мелодрама, комедия Производство США / 2008 Бюджет $39 000 000 Сборы в мире $101 344 412 Режиссёр Роберт Швентке В ролях Рэйчел Макадамс, Эрик Бана, Арлисс Ховард, Рон Ливингстон, Стивен Тоболовски, Мишель Нолден, Джейн МакЛин, Хейли МакКанн, Бруклин Пру, Татум МакКанн

Фильм, ставший культовой кинофантастикой. История любви сквозь время и преграды, повествование о самоотверженности, потерях и надежде. Словом, отличная психологическая драма с романтической тропой в центре фантастического сценария.

Генри – человек с редкой генетической особенностью, которая вынуждает его спонтанно путешествовать во времени. Его жена, скульпторша Клэр, то и дело теряет возлюбленного из вида, а затем сталкивается с ним же, но в другом возрасте, каждый раз переживая новые потрясения. Но он всегда возвращается к ней. И однажды у них рождается дочь с той же самой генетической аномалией…

Фильм поставлен по одноимённой книге американки Одри Ниффенеггер. В 2022 году по мотивам фильма вышел сериал с тем же названием.

Она

Рейтинг Кинопоиск — 7.6 / IMDB — 8.0 Жанр Мелодрама, фантастика, драма Производство США / 2013 Бюджет $23 000 000 Сборы в мире $48 517 427 Режиссёр Спайк Джонс В ролях Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Пратт, Оливия Уайлд, Мэтт Летчер, Кристен Уиг, Портия Даблдэй, Лаура Кай Чен

Необычный образ актёра Хоакина Феникса – застенчивый писатель Теодор, живущий в будущем, где широко используются операционные системы с самообучающимся искусственным интеллектом. Купив себе такую, Теодор приятно удивлён эмоциональностью и живостью виртуальной помощницы, которую он назвал Саманта.

Со временем Саманта становится настоящим другом Теодора, помогает ему в сложных делах, даёт дельные советы, утешает и развлекает. Он влюбляется в неё и задумывается о том, как перенести разум Саманты в тело, которое можно обнять. Впечатлённый, влюблённый и воодушевлённый Теодор словно начинает жить сначала, радостно и свободно. Но однажды наступит прозрение…

Кинокритики США назвали картину лучшим фильмом 2013 года, а Академия киноискусства отметила сценарий наградой «Оскар».

Последняя любовь на Земле

Рейтинг Кинопоиск — 7.6 / IMDB — 7.0 Жанр Фантастика, драма, мелодрама Производство Великобритания, Швеция, Дания, Ирландия / 2010 Сборы в мире $933 352 Режиссёр Дэвид Маккензи В ролях Юэн Макгрегор, Ева Грин, Юэн Бремнер, Стивен Диллэйн, Дэнис Лосон, Конни Нильсен, Аластер Маккензи, Анамария Маринка, Лорен Томпани, Шабана Ахтар Бакхш

Майкл и Сьюзен встретились не в лучшие времена. Глазго, недалёкое будущее. Землю охватила загадочная эпидемия, «отключающая» по одному чувства у людей. Сначала исчезли вкус и обоняние, но перед каждой потерей чувство усиливалось, оборачиваясь после исчезновения страшной депрессией.

Сьюзен – эпидемиолог, которая пытается разобраться с болезнью и найти лечение. Майкл – повар, который пытается изобрести новые вкусы. Они наслаждаются своей любовью в атмосфере общего ужаса. Вскоре жители планеты начинают лишаться слуха, что оборачивается вспышкой насилия. Майкл и Сьюзен расстаются, не в силах выдержать депрессию. Но это ещё не конец их истории любви.

Премьера фильма прошла на фестивале «Сандэнс» в январе 2011 года. В последующем прокате фильм с треском провалился.

Переиграть судьбу

Рейтинг Кинопоиск — 7.6 / IMDB — 4.3 Жанр Фантастика, мелодрама, комедия Производство Индия / 2010 Режиссёр Випул Амрутал Шах В ролях Акшай Кумар, Айшвария Рай Баччан, Адитья Рой Капур, Ом Пури, Кирон Кхер, Раннвиджай Сингх, Неха Дхупия, Раджпал Ядав, Рандхир Капур, Судипа Сингх

Банти – молодой человек, который боится жениться на своей возлюбленной Тане, глядя на то, как разваливается брак его родителей, оставив множество горьких последствий. Однажды он знакомится с дедушкой Тани, Энтони, учёным, который разрабатывает машину времени.

Энтони расспрашивает Банти о причинах его отказа от свадьбы, а затем отправляет парня в 1975 год, когда его родители только познакомились, чтобы Банти помог им полюбить друг друга и не превратить их брак в несчастливый кошмар.

На самом деле это кино – ремейк знаменитого фильма «Назад в будущее» с упором на мелодраму. Но режиссёр Випул Амрутал Шах утверждает, что это адаптация одноимённой гуджаратской пьесы.

Я — начало

Рейтинг Кинопоиск — 7.6 / IMDB — 7.3 Жанр Фантастика, драма, мелодрама, детектив Производство США / 2014 Сборы в мире $481 234 Режиссёр Майк Кэхилл В ролях Майкл Питт, Брит Марлинг, Астрид Берже-Фрисби, Стивен Ян, Арчи Панджаби, Уильям Мапотер, Кэра Сеймур, Дориен Маклоги, Чарльз Вудс Грэй, Джон Шиумо

Иэн – молодой молекулярный биолог, который вместе со своей ассистенткой Карен проводит серьёзное научное исследование относительно возникновения зрения у животных. Однажды он знакомится с Софи, влюбляется в девушку и разыскивает её после того, как она убегает, ничего о себе не сообщив.

Их безмятежная любовь обрывается несчастным случаем, в котором Софи погибает. Эта утрата толкает Иэна на новый путь исследования, который приводит его к самым неожиданным выводам. Карен становится его женой, а ушедшая Софи – музой, которая позволяет приоткрыть тайны Вселенной и обрести надежду на то, что любовь ещё можно вернуть.

Это второй фильм режиссёра Майка Кэхилла после его дебютной научной фантастики «Другая Земля» 2011 года.

Фонтан

Рейтинг Кинопоиск — 7.5 / IMDB — 7.2 Жанр Фантастика, драма, мелодрама, детектив Производство США, Канада / 2006 Бюджет $35 000 000 Сборы в мире $15 978 422 Режиссёр Даррен Аронофски В ролях Хью Джекман, Рэйчел Вайс, Эллен Бёрстин, Марк Марголис, Стивен Макхэтти, Фернандо Эрнандез, Клифф Кёртис, Шон Патрик Томас, Донна Мерфи, Итан Сапли

Учёный-онколог Том Крео безумно любит свою жену Иззи, угасающую от рака головного мозга. Он отчаянно пытается найти лекарство, погружаясь в напряжённые исследования, проверяя десятки теорий и почти не бывая рядом с Иззи.

А она пишет книгу о круговороте жизни, в которой смерть – это только начало. События её романа разворачиваются во времена конкистадоров, и один из них ищет для королевы Испании мифическое Древо Жизни, дарующее бессмертие. Потрясающий фантастический фильм-притча о любви и надежде, которые побеждают смерть.

Первыми кандидатами на главные роли были Кейт Бланшетт и Брэд Питт, который покинул проект из-за конфликта с режиссёром Дарреном Аронофски. И кстати, по наброску сценария ещё до создания фильма был выпущен одноимённый графический роман.

Меняющие реальность

Рейтинг Кинопоиск — 7.4 / IMDB — 7.0 Жанр Фантастика, триллер, мелодрама Производство США / 2011 Бюджет $51 000 000 Сборы в мире $127 869 379 Режиссёр Джордж Нолфи В ролях Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Энтони Маки, Джон Слэттери, Теренс Стэмп, Майкл Келли, Энтони Руйвивар, Дэвид Бишинс, Джонни Чикко, Брайан Хейли

После публикации грязных сплетен о нём, молодой политик Дэвид Норрис теряет самое важное качество для лидера – уверенность в себе. Знакомство с нежной, отзывчивой балериной Элизой переворачивает его жизнь и даёт силы для дальнейшей борьбы.

А затем судьба, словно жестоко издеваясь над влюблёнными, постоянно их разлучает, несмотря на усилия обоих быть вместе. Дэвид упрямо пытается разобраться в этом невезении и обнаруживает тайную организацию, которая пользуется таинственными технологиями, чтобы управлять реальностью и менять судьбы людей. И союз политика и балерины в планы этих теневых манипуляторов не входит. Теперь у Дэвида есть враг, которого он намерен одолеть, чтобы остаться с любимой.

Идея фильма позаимствована из рассказа Филипа Киндреда Дика «Команда корректировки».

Главный герой

Рейтинг Кинопоиск — 7.4 / IMDB — 7.1 Жанр Фантастика, боевик, комедия, мелодрама Производство США, Канада / 2021 Бюджет $120 000 000 Сборы в мире $331 526 598 Режиссёр Шон Леви В ролях Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Лил Рел Ховери, Джо Кири, Уткарш Амбудкар, Тайка Вайтити, Ченнинг Татум, Аарон В Рид, Бритни Олдфорд, Камилль Костек

Любопытная компиляция многочисленных идей компьютерных игр и кинофантастики, собранная в один захватывающий сюжет о любви и киберпространстве. Главный герой истории – просто Парень, неигровой персонаж внутри MMORPG, простой кассир в банке, не подозревающий о том, что его мир ненастоящий.

Парень ежедневно повторяет одни и те же действия, согласно заданному алгоритму, но однажды его внимание привлекает странная девушка Милли под ником «Molotov Girl». Алгоритм рушится, и Парень начинает действовать самостоятельно, не зная, что заинтересовавшая его красотка – хакерша, которая задумала разрушить мир игры. Парню предстоит познать настоящие чувства и узнать тайну его происхождения, которая гораздо сложнее, чем предполагала Милли.

Фильм мгновенно стал кассовым хитом и продолжал удерживать лидирующие позиции несколько недель.

Время

Рейтинг Кинопоиск — 7.3 / IMDB — 6.7 Жанр Фантастика, мелодрама, боевик Производство США / 2011 Бюджет $40 000 000 Сборы в мире $173 930 596 Режиссёр Эндрю Никкол В ролях Джастин Тимберлейк, Аманда Сайфред, Киллиан Мерфи, Алекс Петтифер, Винсент Картайзер, Оливия Уайлд, Мэтт Бомер, Джонни Галэки, Коллинз Пенни, Итан Пек

Великолепный посткиберпанк, в котором рассказывается о мире странного будущего, где люди относительно бессмертны, а единственной валютой стало время. Человек может обменивать часы своей жизни, дарить, покупать на минуты и часы продукты и предметы роскоши. Последнее, конечно, доступно далеко не каждому.

Главный герой фильма – Уилл Салас, простой парень из гетто, живущий от зарплаты до зарплаты, то есть каждый день получающий время на ещё одни сутки. Ему отчаянно хотелось бы иметь больше времени, и однажды скучающий богач отдаёт ему свои 116 лет и умирает. Уилл отправляется в богатые кварталы, чтобы увидеть, как живут богачи. Он заводит роман с Сильвией, дочерью магната, и вместе с ней решает разрушить систему, обрекающую бедных на раннюю смерть от нехватки времени.

Хранители времени (одного из которых сыграл актёр Киллиан Мёрфи) ездят на модифицированных винтажных Dodge Challenger 1970 года.

Пассажиры

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 7.0 Жанр Фантастика, триллер, драма, мелодрама Производство США, Австралия / 2016 Бюджет $110 000 000 Сборы в мире $303 144 152 Режиссёр Мортен Тильдум В ролях Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Лоренс Фишбёрн, Энди Гарсиа, Винс Фостер, Кара Мишель Уайлдер, Конор Брофи, Джули Серда, Аврора Перрино

Джим Престон – один из пассажиров космического корабля, летящего к далёкой планете, чтобы её колонизировать. Все поселенцы погружены в анабиоз, но в результате технической ошибки Джима разбудили намного раньше, когда до цели осталось лететь ещё 90 лет.

Понимая, что остаток жизни ему придётся провести в одиночестве, в обществе бармена-андроида, Джим сначала впадает в отчаяние, а затем влюбляется в спящую пассажирку Аврору. После мучительных раздумий мужчина пробуждает возлюбленную, но лжёт ей, что она проснулась из-за той же ошибки. Между ними начинается роман, но вскоре их уединение нарушено очередным разбуженным пассажиром…

У фильма 2 номинации на «Оскар» и 5 представлений к премии «Сатурн».

Моя девушка — киборг

Рейтинг Кинопоиск — 7.2 / IMDB — 6.9 Жанр Фантастика, боевик, мелодрама, комедия Производство Япония / 2008 Бюджет $8 500 000 Режиссёр Квак Чэ-ён В ролях Харука Аясэ, Кэисукэ Коидэ, Риса Аи, Ня Даиго, Ёсикадзу Эбису, Кэнъити Эндо, Хорикэн, Масато Ибу, Кэнта Киритани, Фумиё Кохината

Очень милая и в то же время довольно мрачная в некоторых моментах японская фантастика об андроидах и путешествиях во времени с совершенно очаровательным финалом. Главный герой – 20-летний Дзиро, который влюбляется в очаровательную незнакомку в день своего рождения.

Спустя год он снова встречает эту девушку, но узнаёт, что она – робот, смоделированный им же в пожилом возрасте по образу той давней незнакомки, и посланный в прошлое, чтобы спасти молодого Дзиро от смертельной опасности. Девушка-андроид остаётся с главным героем, изучая мир, быстро обучаясь всему, помогая и ему и другим людям. Он влюбляется в свою спутницу, но она неспособна испытывать человеческие чувства…

Суррогаты

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 6.3 Жанр Фантастика, боевик, триллер Производство США / 2009 Бюджет $80 000 000 Сборы в мире $122 444 772 Режиссёр Джонатан Мостоу В ролях Брюс Уиллис, Рада Митчелл, Розамунд Пайк, Борис Коджо, Джеймс Джинти, Джеймс Кромуэлл, Винг Реймз, Джек Ноузуорти, Девин Рэтрей, Майкл Кудлиц

События фильма «Суррогаты» разворачиваются в недалёком будущем, где люди используют андроидов, как свои воплощения, отправляя их на встречи, на работу и вечеринки, практически не выходя из дому и с помощью удалённой связи ощущая всё, что чувствует электронный двойник.

Главный герой истории – Том Грир, агент ФБР, который пользуется только служебным, стандартным суррогатом. Он ведёт сложное дело об убийстве оператора через суррогата. Такого оружия ещё не было в мире, и оно, конечно, крайне опасно. Но центральную часть в жизни Тома занимает его жена, которую он не видел уже несколько лет. Она пользуется изысканным суррогатом, пряча своё настоящее лицо от всего мира после трагедии, и Тому никак не удаётся её убедить, что она, настоящая, куда привлекательнее и любимее для него, чем самые прекрасные куклы.

На момент выхода фильма технологии, которые используются в сюжете, уже проходили первичные испытания. Возможно, скоро суррогаты перестанут быть чем-то фантастическим.

Я создан для тебя

Рейтинг Кинопоиск — 6.9 / IMDB — 7.1 Жанр Фантастика, драма, мелодрама, комедия Производство Германия / 2021 Сборы в мире $1 090 661 Режиссёр Мария Шрадер В ролях Марен Эггерт, Дэн Стивенс, Сандра Хюллер, Ханс Лёв, Вольфганг Хюбш, Анника Мейер, Фалилу Сек, Юрген Таррах, Генриетта Рихтер-Роль, Моника Ошек

Любопытная и весьма ироничная немецкая романтическая комедия рассказывает об Альме, молодой учёной. Чтобы получить деньги на свои исследования, Альма соглашается принять участие в необычном социологическом эксперименте.

В течение трёх дней ей предстоит жить вместе с андроидом, сознание которого создано с учётом личности самой Альмы. Робот должен стать для неё идеальным партнёром. Девушка уверена, что сможет противостоять машинному обаянию, но быстро выясняется, что она серьёзно недооценила своё одиночество.

Фильм создан по рассказу Эммы Браславски и получил «Серебрянного медведя» на 71-м Берлинском кинофестивале.

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.4 Жанр Фантастика, драма Производство Великобритания, Венгрия, США / 2020 Сборы в мире $243 279 Режиссёр Гэвин Ротери В ролях Тео Джеймс, Стэйси Мартин, Рона Митра, Питер Фердинандо, Лия Уильямс, Тоби Джонс, Ричард Гловер, Ханс Петерсон, Хадиша Советова, Имре Чок

Футуристическая, пронизанная печалью и неподдельными эмоциями история с совершенно неожиданным финалом. В центре сюжета учёный Джордж Элмор, который работает над созданием человекоподобного робота с искусственным интеллектом. Иногда он общается с сознанием своей погибшей жены, которая, подобно многим людям тех времён, записала свой разум в компьютер.

Все андроиды Джорджа – попытка воссоздать любимую женщину. Компания, на которую работает учёный, узнаёт, что он скрывает некоторые разработки и решает прервать его эксперименты. У Джорджа остаётся совсем мало времени для того, чтобы создать совершенного робота и перезаписать в него архив с личностью возлюбленной.

Сцены с водопадом сняты в сделаны в норвежском Монафоссене.

Дивергент

Рейтинг Кинопоиск — 6.7 / IMDB — 6.6 Жанр Фантастика, детектив, боевик, мелодрама Производство США / 2014 Бюджет $85 000 000 Сборы в мире $288 885 818 Режиссёр Нил Бёргер В ролях Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Джай Кортни, Кейт Уинслет, Зои Кравиц, Майлз Теллер, Эшли Джадд, Тони Голдуин, Мэгги Кью, Рэй Стивенсон

В постапокалиптическом мире, едва пережившем большую войну, уничтожившую большую часть людей и ресурсов, общество немногочисленных выживших чётко поделено на классы. Каждый подросток проходит серию тестов, по результатам которых его приписывают к конкретной фракции, определяя его судьбу.

Беатрис – дивергент, то есть человек, которого нельзя классифицировать, обладающий нестандартным мышлением и многочисленными талантами. Таких боятся, пытаются убить и считают, что они могут разрушить общество, ввергнув людей в новую войну. Девушке предстоит найти друзей и любовь, задуматься о своём будущем и, конечно, изменить мир к лучшему.

«Дивергент» – экранизация первой книги одноимённого цикла американской писательницы Вероники Рот. В 2015 и в 2016-м годах вышло ещё два фильма, продолжающих историю главной героини.

Аватар

Рейтинг Кинопоиск — 8.0 / IMDB — 7.9 Жанр Фантастика, боевик, драма, приключения Производство США / 2009 Бюджет $237 000 000 Сборы в мире $2 923 905 528 Режиссёр Джеймс Кэмерон В ролях Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи, Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Уэс Стьюди, Лас Алонсо

Сколько бы ни ругали «Аватар» за примитивность сюжета, это потрясающе зрелищное кино, в сердцевине которого классическая романтическая история. Человек обретает любовь – и меняет мир. Так было и так будет до скончания веков.

Планета Пандора – настоящее спасение для землян, исчерпавших свои ресурсы, но она занята другой разумной расой. Учёные настаивают на мирном изучении и договорах, а вот для военных туземцы – не проблема. Скопировав паттерны земного колониализма, они хотят уничтожить народ Пандоры и захватить его земли. Вот только того, что лояльный морпех станет мессией и спасёт чужую планету, никто не мог предугадать. Но любовь – сила, которая преодолевает всё.

Уже вышел в прокат «Аватар-2», и нас ждёт ещё три фильма, в которых мы сможем исследовать беспредельно красивый мир Пандоры, созданный воображением одного человека – Джеймса Кэмерона.

Космос между нами

Рейтинг Кинопоиск — 6.6 / IMDB — 6.4 Жанр Фантастика, драма, мелодрама Производство США, Китай / 2016 Бюджет $30 000 000 Сборы в мире $16 080 475 Режиссёр Питер Челсом В ролях Бритт Робертсон, Эйса Баттерфилд, Гари Олдман, Карла Гуджино, Джанет Монтгомери, Трей Такер, Скотт Такеда, Сара Минник, Райан Джейсон Кук, Б.Д. Вонг

Нежный фильм о первой любви, события которого вполне могут стать реальностью в недалёком будущем. Гарднер Эллиот – первый и единственный родившийся на Марсе ребёнок, которому заказан путь на Землю – он может погибнуть от перегрузок и в условиях повышенной гравитации. Став подростком, он изучает планету своей матери и общается в сети.

Однажды он влюбляется в землянку Талсу, которая даже не догадывается, что её обаятельный собеседник живёт на Марсе. Любовь и желание узнать что-то о своём отце толкают Гарднера на почти безумный поступок. Он уговаривает своих опекунов на операцию, которая позволит ему ненадолго посетить Землю, а отправившись туда в якобы коротенькую экспедицию, сбегает вместе с Талсой и начинает своё удивительное путешествие по родной планете человечества.

Фильм получил престижную премию «Teen Choice Awards», вручаемую выдающимся молодёжным достижениям компанией Fox.

Помешанный на времени

Рейтинг Кинопоиск — 6.4 / IMDB — 5.8 Жанр Фантастика, драма, мелодрама, комедия Производство США / 2017 Сборы в мире $467 693 Режиссёр Эндрю Боулер В ролях Эйса Баттерфилд, Софи Тёрнер, Скайлер Гизондо, Уилл Пельтц, Обри Рейнольдс, Джиллиан Джой, Джозеф Парк, Кэйден Дж. Грегор, Кэсси Уильямс, Корал Чэмберс

Фантастический молодёжный ромком рассказывает о молодом физике по имени Стилман, которого бросила любимая девушка. Отчаяние толкает его на создание машины времени, с помощью которой он хочет исправить ситуацию и вернуть возлюбленную.

Раз за разом Стилман возвращается в день своего знакомства с Дебби, пытаясь найти идеальное решение, которое заставит её остаться с ним навсегда. Но накапливаются ошибки, неприятные последствия. А ещё вскоре парень понимает, что слишком пристрастился к путешествиям во времени и не сможет прекратить, потому что жизнь никогда не станет идеальной, как бы он не старался, а Дебби от его попыток становится только несчастнее.

Фильм снимался в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в том числе в местном университете и в кампусе колледжа города.

Гостья

Рейтинг Кинопоиск — 6.4 / IMDB — 5.8 Жанр Фантастика, драма, мелодрама Производство США, Швейцария / 2013 Бюджет $40 000 000 Сборы в мире $63 327 201 Режиссёр Эндрю Никкол В ролях Сирша Ронан, Макс Айронс, Джейк Эйбел, Дайан Крюгер, Уильям Хёрт, Чандлер Кентербери, Фрэнсис Фишер, Скотт Лоуренс, Бойд Холбрук, Мустафа Харрис

Фильм об инопланетянах, поработивших Землю и захватывающих тела людей. Пришельцы называют себя «Душами», и тех, в кого вселилась «Душа», можно узнать по серебристой окантовке зрачка.

Мелани – одна из немногих, кто смог оказать сопротивление вселившейся сущности по имени Странница. Но их внутренняя борьба приводит к неожиданным последствиям – оба разума учатся понимать друг друга и мирно сосуществовать в одном теле. А затем обе находят свою любовь, которая вдохновляет их найти правильный и комфортный выход из этой странной ситуации и начать борьбу за освобождение планеты.

Этот фильм – киноадаптация одноимённой книги авторши знаменитых «Сумерек» Стефани Майер.

Параллельные миры

Рейтинг Кинопоиск — 6.4 / IMDB — 6.3 Жанр Фэнтези, мелодрама Производство Канада, Франция / 2011 Бюджет $72 000 000 Сборы в мире $8 106 475 Режиссёр Хуан Диего Соланас В ролях Кирстен Данст, Джим Стёрджесс, Тимоти Сполл, Блу Манкума, Николас Роуз, Джеймс Кидни, Власта Врана, Кейт Троттер, Холли О’Брайэн, Эллиотт Ларсон-Гилмор

Иден и Адам – двое несчастных влюблённых, живущих в антиутопии двух притянувшихся друг к другу планет. Иден из «верхнего мира», где царит изобилие и благоденствие. Адам – из мира «нижнего», представляющего собой грязную пустошь, где есть лишь тяжёлый труд, преступность и отчаяние.

Планеты буквально рядом, но люди с одной не могут долго находиться на другой. Адам бросает верёвку Иден, притягивает её к себе, и она вынуждена висеть под выступом, потому что гравитация тянет её вверх, в родной мир. Их любовь обречена и невозможна, по законам физики этих миров и по законам общества, которое строго осуждает контакт между людьми разных планет, но у любящих друг друга людей свои правила.

Режиссёр и сценарист Хуан Диего Соланас увидел идею этого фильма во сне.

Два билета на Марс

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 5.4 Жанр Фантастика, мелодрама, комедия Производство США / 2022 Режиссёр Кира Седжвик В ролях Кайл Аллен, Александра Шипп, Мадлен Брюэр, Саймон Хелберг, Кэрри Престон, Кевин Бейкон, Эндрю Полк, Арден Майрин, Алессандра Ноэль Розенфельд

Семья Макалистеров изо дня в день старается поддерживать своё благополучие. Отец Джефф управляет цветочной фермой, мать Джейн создаёт изумительные букеты, дочь Лиз выросла в настоящего специалиста по связям с общественностью для семейного бизнеса.

А вот сын Алекс не желает связывать будущее с цветами. Он планирует стать частью нового поселения на Марсе, изучая для этого красную планету и разрабатывая устройство, которое сможет поддерживать растения на Марсе. Но когда Алекс, кажется, добивается воплощения своей мечты и его выбирают в качестве участника экспедиции, он влюбляется и оказывается перед самым трудным выбором в своей жизни.

Оригинальный заголовок фильма «Space Oddity» – это название песни Дэвида Боуи 1969 года.

Спонтанность

Рейтинг Кинопоиск — 6.3 / IMDB — 6.5 Жанр Фантастика, мелодрама, комедия Производство США / 2020 Режиссёр Брайан Даффилд В ролях Кэтрин Лэнгфорд, Чарли Пламмер, Ивонн Орджи, Хэйли Лоу, Пайпер Перабо, Роб Хюбель, Крис Шилдс, Сара Уилли, Лэйн МакНил, Клайв Холлоуэй

Фантастическая чёрная комедия, в которой двое подростков пытаются построить отношения в жёстоком, абсурдном мире. Суть всей истории в одной фразе: «Не стоит откладывать любовь на будущее, которого может не быть».

События начинаются со взрыва. Без каких-то причин в ошмётки разлетается старшеклассница Кейтилин. Пока полиция выясняет причины инцидента, школьница Мара заявляет, что такое может произойти снова с кем угодно. И вскоре к ней подходит однокурсник Дилан, который признаётся, что давно влюблён в девушку, и что на фоне жутких событий он решил не откладывать признание. Подростки решают сбежать вместе и жить одним днём, не теряя ни минуты своей жизни.

Этот фильм – режиссёрский дебют сценариста Брайана Даффилда, который написал сюжет знаменитого хоррора «Няня».

Равные

Рейтинг Кинопоиск — 6.2 / IMDB — 6.0 Жанр Фантастика, мелодрама Производство США, Индонезия / 2015 Бюджет $16 000 000 Сборы в мире $2 084 628 Режиссёр Дрейк Доримус В ролях Николас Холт, Кристен Стюарт, Гай Пирс, Джеки Уивер, Тоби Хасс, Дэвид Селби, Кейт Лин Шейл, Ребекка Хэзлвуд, Тео Ю, Аврора Перрино

Любовная антиутопия Дрейка Доримуса рассказывает о мире будущего, в котором после опустошительной войны выжили единицы, построившие общество «равных», в котором запрещены любые эмоции. Проявление их считается опасной болезнью, и поэтому главный герой, Сайлас, обнаруживший в себе чувства к девушке по имени Ниа, понимает, что «заболел» и скрывает свой недуг от окружающих.

Вскоре выясняется, что Ниа тоже больна. Сайлас пытается избавиться от нежданной любви, уволившись и уехав, но Ниа находит его, и чувства вспыхивают с новой силой. Парочка решает бежать в другой анклав, их поддерживают единомышленники, тайное общество, не считающее эмоции болезнью, но за влюблёнными начинается настоящая охота.

Тем временем учёные изобретают надёжное средство против эмоций – имплантат ENI, который вводят пойманному Сайласу. Однако он всё ещё помнит свои чувства и пытается одолеть охватившее его безразличие.

Фильм очень похож на когда-то культовую фантастическую киноленту 1971 года Джорджа Лукаса «THX 1138».

Солярис

Рейтинг Кинопоиск — 6.1 / IMDB — 6.2 Жанр Фантастика, драма, мелодрама, детектив Производство США / 2002 Бюджет $47 000 000 Сборы в мире $30 002 758 Режиссёр Стивен Содерберг В ролях Джордж Клуни, Наташа Макэлхоун, Виола Дэвис, Джереми Дэвис, Ульрих Тукур, Джон Чо, Морган Руслер, Шэйн Скелтон, Донна Кимболл, Майкл Инсайн

Ещё одна экранизация великой мечты Лема о космической экспансии – адаптация, которой фантаст остался недоволен. Он раскритиковал Содерберга за то, что из всех сюжетных линий книги режиссёр выбрал лишь любовную, которая не является основной. В итоге мы можем насладиться отличной фантастической мелодрамой, не углубляясь в вопросы покорения космоса.

Психолог Крис Кельвин прилетает на орбитальную станцию далёкого Соляриса, где что-то произошло с учёными, исследующими живой океан планеты. Выясняется, что к ним во плоти приходят «гости» – давно потерянные или мёртвые близкие люди, и это сводит астронавтов с ума.

Однако они научились избавляться от «гостей», порой самыми жестокими способами. Но когда Крису является его погибшая жена Рея, он не в состоянии отказаться от неё, своей потерянной и воскресшей любви.

Фильм получил «взрослую» категорию всего лишь из-за одной обнажённой сцены с Джорджем Клуни. Да и то, в ней был задействован дублёр.

Орбита 9

Рейтинг Кинопоиск — 5.8 / IMDB — 5.9 Жанр Фантастика, триллер, драма Производство Испания, Колумбия / 2016 Бюджет €4 000 000 Сборы в мире $297 682 Режиссёр Хатем Храиче В ролях Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Андрес Парра, Белен Руэда, Кристина Лилли, Джон Алекс Кастильо, Фернандо Кампо, Сара Дерай, Пачи Сантамария, Ина Хуаристи

Полёт, которого не было – это история девушки по имени Элена, которая, сколько себя помнит, путешествует в одиночестве к далёкой планете на космическом корабле. И вот однажды на корабль прилетает техник Алекс, который влюбляется в девушку и открывает ей правду: её полёт – всего лишь симуляция, эксперимент для будущего освоения космоса.

Алекс освобождает девушку из бункера, который имитировал космический корабль, и прячет Элену у себя дома. Последствия благородного поступка юноши будут не самыми удачными для обоих, но главное – им удастся сохранить свою любовь.