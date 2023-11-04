Сайт независимого кинематографа IndieWire рассказывает о предстоящем сериале FX «American Sports Story» в жанре биографической драмы, в котором главную роль сыграет звезда последних «Голодных игр» Джош Андрес Ривера.

Джош Андрес Ривера

Актёр исполнит роль Аарона Эрнандеса, профессионального игрока в американский футбол, который сыграл три сезона в НФЛ за «Патриотов Новой Англии», а затем, в 2013 году, был арестован и осуждён за убийство полузащитника «Бостон Бандитс» Одина Ллойда, и это было не единственное обвинение, предъявленное спортсмену. Арест стал одним из самых скандальных событий в американском спорте 2000-х, в том числе из-за обстоятельств, его сопровождающих.

Аарон Эрнандес

Сериал станет уже четвертой частью медиа-франшизы «American Story», создаваемой Райаном Мёрфи и Брэдом Фэлчаком для кабельной сети FX на Hulu. Об участии Джоша Андреса Риверы стало известно только 3 ноября 2023 года, и тогда же появилась информация, что к актёрскому составу присоединились Патрик Шварценеггер и Линдси Мендес.

«American Story»

«Американская история» – франшиза-антология из нескольких сериалов. Каждый из них следует определенному жанру художественной литературы, содержит собственный сюжет, причём каждый сезон выполнен, как отдельный и завершённый мини-сериал. Особенностью сериалов является то, что некоторые их элементы основаны на реальных событиях.

Франшиза, созданная Мёрфи и Фэлчаком, насчитывает уже три весьма популярных продукта: «Американская история ужасов» (American Horror Story, 2011 год), его спин-офф «Американские истории ужасов» (American Horror Stories, 2021 год) и «Американская история преступлений» (American Crime Story, 2016-й). Франшиза «Американская история» была номинирована на 141 премию «Эмми» и получила 33 из них.

Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак

В 2015 году на экраны вышел пародийный сериал «Королевы крика» (Scream Queens) в жанре комедии ужасов с Джейми Ли Кёртис и Эммой Робертс, но он не входит в основную франшизу FX, хотя его тоже создали Мёрфи и Фэлчак.

В августе 2021 года стало известно о разработке очередного сериала франшизы по заказу FX, основанного на подкасте Boston Globe и Wondery «Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc». И только в январе 2023 года сериал «пошёл в производство», так как был окончательно утверждён сценарий. Первый сезон посвящён взлёту и падению спортсмена Аарона Эрнандеса, его карьере, семье, отношениям, преступлению и самоубийству. Съёмки были приостановлены в июле из-за забастовки SAG-AFTRA, и пока окончательная дата выхода сериала не установлена – где-то в 2024 году.