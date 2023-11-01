Развлекательный веб-сайт GamesRadar рассказывает об интервью с оператором Лоуренсом Шером, который вместе с остальной командой работает над предстоящим сиквелом «Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux»). Производство фильма было окружено большой тайной, и теперь мы можем узнать новые подробности о нём.

По словам Шера, продолжение будет куда более острым, интересным и удивит многих зрителей. «Это довольно рискованный фильм», – заявил оператор.

Что известно о «Джокере 2»

В настоящее время фильм «Joker: Folie à Deux» находится в стадии постпродакшена и будет выпущен на экраны 4 октября 2024 года компанией Warner Bros. Официальный трейлер уже доступен, однако мало что проясняет относительно сюжета.

Известно, что главную роль вновь сыграет Хоакин Феникс, а его напарницей станет Леди Гага, которая воплотит образ Харли Куинн, лечащего психиатра Артура Флека, которая проходит путь от интереса до влюблённости, а затем и до одержимости своим пациентом.

Актриса Зази Битц возвращается к своей роли. В фильме также задействованы актёры Гарри Лоути, Джейкоб Лофланд, Брендан Глисон и Кэтрин Кинер, но об их персонажах пока ничего не известно.

Впервые о разработке сиквела СМИ заявили осенью 2019 года, однако новость оказалась ложной и была только слухом. А в 2022 году режиссёр первого фильма Тодд Филлипс сообщил, что сиквел по сценарию Скотта Сильвера уже находится в разработке.

Наружные съёмки проходили в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в марте 2023 года, и, что интересно, съёмки возле здания суда Нью-Йорка некоторые люди восприняли, как арест Дональда Трампа после предъявления ему первого обвинения. Об этом подробно рассказал тогда новостной сайт Vulture.

Здание суда Нью-Йорка

Вспоминаем оригинального «Джокера»

«Джокер» 2019 года задумывался компанией Warner Bros., как один из одиночных фильмов серии, основанной на персонажах комиксов DC, но не связанных с расширенной кинематографической вселенной DC (DCEU). Причём сиквел никак не планировался.

Это история становления злодея, превращения застенчивого, психически нездорового и глубоко травмированного в детстве Артура Флека в отчаявшегося и озлобленного убийцу, которого некоторые люди начинают воспринимать, как символ социального бунта против вседозволенности богачей.

«Джокер» 2019 года – яркий, эксцентричный, кровавый, завораживающий микс глубокой психологической драмы, криминального триллера и супергеройского блокбастера, который стоит посмотреть каждому. Вот трейлер этого кино: