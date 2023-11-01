Развлекательный веб-сайт GamesRadar рассказывает об интервью с оператором Лоуренсом Шером, который вместе с остальной командой работает над предстоящим сиквелом «Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux»). Производство фильма было окружено большой тайной, и теперь мы можем узнать новые подробности о нём.
По словам Шера, продолжение будет куда более острым, интересным и удивит многих зрителей. «Это довольно рискованный фильм», – заявил оператор.
Что известно о «Джокере 2»
В настоящее время фильм «Joker: Folie à Deux» находится в стадии постпродакшена и будет выпущен на экраны 4 октября 2024 года компанией Warner Bros. Официальный трейлер уже доступен, однако мало что проясняет относительно сюжета.
Известно, что главную роль вновь сыграет Хоакин Феникс, а его напарницей станет Леди Гага, которая воплотит образ Харли Куинн, лечащего психиатра Артура Флека, которая проходит путь от интереса до влюблённости, а затем и до одержимости своим пациентом.
Актриса Зази Битц возвращается к своей роли. В фильме также задействованы актёры Гарри Лоути, Джейкоб Лофланд, Брендан Глисон и Кэтрин Кинер, но об их персонажах пока ничего не известно.
Впервые о разработке сиквела СМИ заявили осенью 2019 года, однако новость оказалась ложной и была только слухом. А в 2022 году режиссёр первого фильма Тодд Филлипс сообщил, что сиквел по сценарию Скотта Сильвера уже находится в разработке.
Наружные съёмки проходили в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в марте 2023 года, и, что интересно, съёмки возле здания суда Нью-Йорка некоторые люди восприняли, как арест Дональда Трампа после предъявления ему первого обвинения. Об этом подробно рассказал тогда новостной сайт Vulture.
Вспоминаем оригинального «Джокера»
«Джокер» 2019 года задумывался компанией Warner Bros., как один из одиночных фильмов серии, основанной на персонажах комиксов DC, но не связанных с расширенной кинематографической вселенной DC (DCEU). Причём сиквел никак не планировался.
Это история становления злодея, превращения застенчивого, психически нездорового и глубоко травмированного в детстве Артура Флека в отчаявшегося и озлобленного убийцу, которого некоторые люди начинают воспринимать, как символ социального бунта против вседозволенности богачей.
«Джокер» 2019 года – яркий, эксцентричный, кровавый, завораживающий микс глубокой психологической драмы, криминального триллера и супергеройского блокбастера, который стоит посмотреть каждому. Вот трейлер этого кино: