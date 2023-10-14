Джерард Батлер и продюсеры франшизы «Падение Олимпа» достигли соглашения по иску актера на 10 миллионов долларов

The Hollywood Reporter сообщает, что в четверг 12 октября 2023 года, известный голливудский актер Джерард Батлер и ответчики Nu Image и Millennium Media достигли соглашения после затяжной двухлетней судебной тяжбы по иску, поданному актером против этих компаний.

Ответчики уведомили суд, что достигли определенных договоренностей с актером и обязуются выполнить его условия в течение 45-ти дней. Детали урегулирования не разглашаются.

История конфликта

В 2021 году Джерард Батлер и его продюсерская компания G-Base Entertainment подали иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, утверждая, что продюсеры блокбастера 2013 года «Падение Олимпа» и двух его продолжений заработали миллионы долларов, из которых ни копейки не досталось главной звезде.

Батлер рассказал о грубой схеме, которая позволяет наживаться компаниям, но лишает актеров причитающейся прибыли. По условиям контракта актер должен получать часть кассовых сборов, 6% от внутреннего проката, 2% от зарубежного проката и еще 10% от чистой прибыли. Но Nu Image и Millennium Media занизили доходы.

Фильм, породивший 2 сиквела, принес продюсерам более 170 млн. долларов, но Батлеру заявили, что общий доход составил менее 100 млн. долларов. Теперь же, будем надеяться, справедливость восторжествовала.

Актер Джерард Батлер

Джерард Батлер – британский актер, яркая звезда современного кинематографа. Он родился в 1969 году в шотландском городке Пейсли. Батлер начал свою карьеру в Лондонском театре, а в кино дебютировал в 1997 году, получив роли в исторической драме Джона Мэддена «Миссис Браун» и в фильме о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда».

Актер широко известен своими яркими образами в фильмах «Призрак Оперы», «300 спартанцев», «Падение Олимпа», «Геошторм» и множеством других. А еще он знаменит своими скандальными выходками из-за проблем с алкоголем.

Фильм «Падение Олимпа»

«Падение Олимпа» – остросюжетный боевик Антуана Фукуа 2013 года, где главные роли сыграли Джерард Батлер и Аарон Экхарт.

Персонаж Батлера – Майк Бэннинг, опальный сотрудник службы охраны. Он оказывается в центре кризисной ситуации с похищением президента, и становится единственным человеком, способным спасти жизнь главы государства. Кстати, роль президента исполнил Морган Фримен.

Трейлер к фильму «Падение Олимпа»

Потрясающий успех фильма подтолкнул его производителей на создание двух сиквелов: «Падение Лондона» 2015 года и «Падение ангела» 2019 года.