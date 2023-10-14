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Джерард Батлер и продюсеры франшизы «Падение Олимпа» достигли соглашения по иску актера на 10 миллионов долларов

Джерард Батлер
Автор Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

The Hollywood Reporter сообщает, что в четверг 12 октября 2023 года, известный голливудский актер Джерард Батлер и ответчики Nu Image и Millennium Media достигли соглашения после затяжной двухлетней судебной тяжбы по иску, поданному актером против этих компаний.

Ответчики уведомили суд, что достигли определенных договоренностей с актером и обязуются выполнить его условия в течение 45-ти дней. Детали урегулирования не разглашаются.

Джерард Батлер

История конфликта

В 2021 году Джерард Батлер и его продюсерская компания G-Base Entertainment подали иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, утверждая, что продюсеры блокбастера 2013 года «Падение Олимпа» и двух его продолжений заработали миллионы долларов, из которых ни копейки не досталось главной звезде.

Батлер рассказал о грубой схеме, которая позволяет наживаться компаниям, но лишает актеров причитающейся прибыли. По условиям контракта актер должен получать часть кассовых сборов, 6% от внутреннего проката, 2%  от зарубежного проката и еще 10% от чистой прибыли. Но Nu Image и Millennium Media занизили доходы.

Фильм, породивший 2 сиквела, принес продюсерам более 170 млн. долларов, но Батлеру заявили, что общий доход составил менее 100 млн. долларов. Теперь же, будем надеяться, справедливость восторжествовала.

Кадр из фильма «Падение Олимпа»

Актер Джерард Батлер

Джерард Батлер – британский актер, яркая звезда современного кинематографа. Он родился в 1969 году в шотландском городке Пейсли. Батлер начал свою карьеру в Лондонском театре, а в кино дебютировал в 1997 году, получив роли в исторической драме Джона Мэддена «Миссис Браун» и в фильме о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда».

Актер широко известен своими яркими образами в фильмах «Призрак Оперы», «300 спартанцев», «Падение Олимпа», «Геошторм» и множеством других. А еще он знаменит своими скандальными выходками из-за проблем с алкоголем.

Фильм «Падение Олимпа»

«Падение Олимпа» – остросюжетный боевик Антуана Фукуа 2013 года, где главные роли сыграли Джерард Батлер и Аарон Экхарт.

Постер фильма «Падение Олимпа»

Персонаж Батлера – Майк Бэннинг, опальный сотрудник службы охраны. Он оказывается в центре кризисной ситуации с похищением президента, и становится единственным человеком, способным спасти жизнь главы государства. Кстати, роль президента исполнил Морган Фримен.

Джерард Батлер и продюсеры франшизы «Падение Олимпа» достигли соглашения по иску актера на 10 миллионов долларов
Трейлер к фильму «Падение Олимпа»

Потрясающий успех фильма подтолкнул его производителей на создание двух сиквелов: «Падение Лондона» 2015 года и «Падение ангела» 2019 года.

«Падение Лондона» 2015 года и «Падение ангела» 2019 года
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Татьяна Ромашина
Татьяна Ромашина

Жестокий редактор нашего сайта о кино. Тексты, написанные живыми людьми, идеальными не бывают. Но всегда нужно стремиться к совершенству!

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