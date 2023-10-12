Джада Пинкетт-Смит готова обсуждать пощечину Уилла Смита на церемонии вручения «Оскара» 2022 года и открывает тайны своего брака

Американская актриса, певица и авторша книги «Worthy» наконец-то нарушила свое молчание относительно инцидента с ее мужем на «Оскаре-2022» и дала обширное и шокирующее интервью журналу People, заодно представив свою книгу.

Напомним о происшествии

Во время церемонии представления номинантов в категории «Лучший документальный фильм» на «Оскаре» ведущий, режиссер, продюсер и комик Крис Рок, имел неосторожность мило пошутить относительно бритой головы Джады Пинкетт-Смит. Судя по всему, он не знал о ее болезни, вызывающей облысение (алопеция), и, конечно, его шутка была нетактичной, вызвав неудовольствие актрисы.

Уилл Смит, муж Джады, решил вступиться за честь жены, вышел на сцену и влепил Року звучную пощечину с грубым выкриком о том, чтобы Рок не произносил имя его жены «его гребаным ртом». А затем вернулся на место. Спустя 40 минут Смит еще раз вернулся на сцену, чтобы получить свою статуэтку за роль в фильме «Король Ричард».

Это событие вызвало огромный общественный резонанс, и, несмотря на то, что Уилл Смит позже публично извинился перед Крисом Роком, а также перед своей семьей, американское общество до сих пор пылает противоречивыми мнениями о голливудской звезде.

Видео инцидента

Интервью Джады Пинкетт-Смит

Итак, 18 месяцев все ждали от актрисы комментариев по поводу того инцидента. И наконец, в фотостудии Лос-Анджелеса она рассказывает людям историю своей жизни, давая поклонникам куда больше информации, чем они могли надеяться.

О той пощечине она говорит откровенно. Джада подумала, что это было неловкой шуткой ее мужа, и она не верила, что он что-то сделает, в гневе рванувшись на сцену.

Джада Пинкетт-Смит сказала, что была удивлена выходкой Уилла Смита еще и потому, что до той церемонии они уже 6 лет были тайно разведены и появлялись вместе исключительно на мероприятиях, не имея общей жизни.

Актриса рассказала, что уже к 2016 году они с Уиллом дошли до стадии понимания, насколько они разные люди, «застрявшие в фантазиях по поводу того, каким должен быть партнер». Но она также добавила, что однажды дала Уиллу Смиту обещание, что у них не будет причин разводиться, и потому публично звездная пара не признавалась в своих проблемах, хотя жила отдельно.

Книга «Worthy»

Книга, которая имеет все основания стать бестселлером – это мемуары Джады «Worthy», которые выходят в продажу 17 октября.

Джада окунается в воспоминания о своем тягостном прошлом, где она торговала наркотиками на улицах Балтимора, чтобы выжить. Рассказывает о родителях, страдающих зависимостью. О тяжелой работе, которая привела ее к высотам Голливуда.

Большое место в книге уделено отношениям с Уиллом Смитом. Актриса откровенно рассказывает их путь от бесконечной любви и доверия до выгорания и опустошения. Разумеется, там много размышлений и о той самой знаковой пощечине, которая изменила мир Джады и Уилла.

Источник: https://people.com/jada-pinkett-smith-breaks-silence-marriage-oscars-slap-more-exclusive-8349700