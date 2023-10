«Дьявол под судом» от Netflix – реальная история одержимости

17 октября 2023 года на Netflix состоялась премьера документального фильма «Дьявол под судом» («The Devil on Trial»), режиссером и сценаристом которого стал Крис Холт.

Трейлер фильма «Дьявол под судом» («The Devil on Trial»)

За всю историю судебно-правовой системы Соединенных Штатов, несмотря на байки и слухи, был лишь единственный случай, когда рассматривалось дело об убийстве, в котором фигурировала одержимость демонами – суд над Арне Шайенном Джонсоном.

Эта трагедия, которая началась с одержимости Дэвида Глатцеля, легла в основу множества фильмов, сериалов и книг, однако впервые зрители узнают истинную подоплеку событий.

Документальная реконструкция Криса Холта включает в себя рассказы реальных участников и свидетелей истории, архивные снимки, видеозаписи и аудиозаписи предполагаемой одержимости, воссоздание сцены обряда экзорцизма, а заодно повествует обо всех событиях, которые привели к убийству, о судебном процессе и его последствиях.

Фильм уже можно посмотреть на Netflix.

Настоящая история одержимости Дэвида Глатцеля

Все началось в 1980-м году. 11-летний Дэвид Глатцель, отпрыск богобоязненного и приличного семейства, начинает вести себя странно, вызывающе и неадекватно. Он становится агрессивным, падает в обмороки, постоянно изрыгает богохульства. Семья полагает, что он одержим демонами и желает провести обряд экзорцизма.

Случай Глатцеля привлек внимание известных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен. Именно они собирали доказательства одержимости Дэвида для разрешения на экзорцизм. Кстати, эти события легли в основу одного из фильмов, посвященных известной парочке демонологов, «The Conjuring: The Devil Made Me Do It», известного, как «Заклятье-3».

Вся семья Глатцелей присутствовала на ритуале, включая братьев Дэвида Алана и Карла и его сестру Дебби, которая привела сюда же своего 19-летнего бой-френда Арне Шайенна Джонсона. И вот здесь случилась странность, которая привела к трагедии.

Во время экзорцизма, Арне вместе со всеми приказывал дьяволу покинуть тело мальчика, и по его словам, просил нечистого занять его тело, освободив Дэвида, хотя Лоррен Уоррен предупреждала, что подобные призывы могут иметь ужасные последствия.

Несколько месяцев спустя Арне жестоко и беспричинно расправился со своим домовладельцем, 40-летним Аланом Боно. Это было первое убийство в истории Брукфилда, Коннектикут.

Впоследствии на суде Арне утверждал, что сделал это под влиянием демонических сил, вселившихся в него во время памятного экзорцизма над Дэвидом. Этой же теории придерживалась защита Арне Шайенна Джонсона (кстати, документальный фильм включает в себя рассказ и самого Арне).

Присяжные заседали трое суток и в результате приговорили убийцу к 20-ти годам тюрьмы, из которых он отсидел всего пять. Арне по-прежнему убежден, что был под влиянием дьявола.

Погрузитесь в душераздирающую историю, в правдоподобности которой сомневается весь мир, кроме тех, кто был свидетелем тех пугающих событий.