Сайт «ужасных» новостей Bloody Disgusting сообщает, что студия NEON анонсировала сиквел хита 2015 года «It Follows» (фильма ужасов, в котором проклятие передаётся половым путём) и даже поделилась названием продолжения («They Follow») и его первым постером (ну очень лаконичным!).

Сценаристом и режиссёром выступит тот же Дэвид Роберт Митчелл, а главную роль сыграет звезда первого фильма Майка Монро. Съёмки фильма начнутся в 2024 году.

NEON представит фильм на AFM (American Film Market). Как мы уже писали ранее, AFM переживает кризис из-за забастовки актёров, и новые пакеты продаж буквально спасают международный кинорынок Голливуда. Торги начинаются сегодня и пройдут до 5 ноября.

Информация о фильме «Оно» («It Follows»)

Этот хоррор уже назван «классикой современного ужаса» и получил множество хвалебных откликов за сюжет, игру главной актрисы и оригинальность. Взгляните на трейлер.

При бюджете в 1,3 млн. долларов «It Follows» собрал 23,3 млн. в международном прокате. Премьера фильма состоялась в Каннах 2014 года, а с 2015-го он распространяется компанией Radius-TWC и сейчас транслируется на Netflix.

Молодая актриса Майка Монро играет роль Джей Хайт, студентки, которая беззаботно проводит время со своим бой-френдом Хью. После того, как пара впервые занимается сексом, Джей приходит в себя привязанной к инвалидной коляске, а Хью объясняет ей, что передал во время контакта нечто потустороннее. Теперь он свободен, а её станет преследовать зловещая сущность.

Хью исчезает, а Джей придется окунуться в сверхъестественный кошмар. Единственный способ избавиться от проклятия – передать его кому-то другому.

Дэвид Роберт Митчелл

Американский режиссёр, сценарист и продюсер 1974 года рождения дебютировал с полнометражным фильмом «Миф об американской вечеринке» в 2010 году. Работа получила несколько призов независимого кинематографа.

Настоящим успехом Митчелла стал фильм ужасов «It Follows». Фильм быстро стал популярным, а британское издание The Daily Telegraph включило его в список 50-ти лучших хорроров всех времён. В октябре 2023 года Митчелл заявил о разработке сиквела.

Актриса Майка Монро

Майка Монро – яркая молодая актриса 1993 года рождения. Она профессионально занимается кайтсёрфингом, дебютировала в кино в 2012 году в фильме о гонках «Любой ценой», где сыграла роль подружки молодого гонщика Дина Уиппла в исполнении Зака Эфрона.

Последующие роли актрисы были малозаметны вплоть до выступления в «It Follows». Майка оказалась настолько талантлива в жанре ужасов, что ей пророчат большую карьеру очередной «королевы крика».