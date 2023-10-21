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День Благодарения Macy’s и новый мультфильм Netflix «Лео»

Автор Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Журнал The Hollywood Reporter рассказывает о предстоящем праздновании Дня Благодарения Macy’s, в котором в небо поднимется изображение ящерицы Леонардо, персонажа из нового анимированного фильма с Адамом Сэндлером «Лео», который выйдет на Netflix в следующем месяце.

В пятницу Netflix объявил, что представит на параде Macy’s воздушный шар в виде ящерицы, которую озвучивает Сэндлер. Для покраски шара потребуется около 50-ти галлонов краски, а новость приурочена к Национальному дню рептилий в субботу, 21 октября.

Кадр из фильма «Лео»

К ящерице присоединится еще один персонаж, Монки Д. Луффи, главный герой сериала One Piece, отмечающего в следующем году свое 25-летие и недавно адаптированный для шоу с живыми актерами Netflix с тем же названием, получившим не меньшую популярность, чем оригинальный мультсериал.

Кадр из фильма «Лео»

Что такое День Благодарения Macy’s

Яркий, карнавальный парад в День Благодарения в Нью-Йорке – одно из старейших мероприятий, которое проводится розничной сетью Macy’s с 1924 года ежегодно в четвертый четверг ноября. Парад транслируется каналом NBC с 1952 года.

День Благодарения Macy’s

Это яркое зрелище, шествие по маршруту около 4 километров с платформами, гигантскими воздушными шарами в виде известных персонажей, марширующими оркестрами, чирлидерами, театральными представлениями и включает в себя обязательное появление Санта-Клауса. В событии принимают участие многие известные студии.

В 2023 году парад приходится на 23 ноября.Он начинается с западной стороны Центрального парка и направляется в сторону магазина Macy’s на 34-й улице.

Что известно о предстоящем мультфильме «Лео»

Главный герой предстоящей американо-австралийской анимации – Леонардо, 75-летняя рептилия, живущая в террариуме начальной школы Флориды. Он наслаждается жизнью, наблюдает за учениками и уморительно философствует. А еще он скрывает важный секрет – то, что умеет говорить по-человечески. Озвучивает персонажа Адам Сэндлер, который заодно написал сценарий мультфильма.

Кадр из фильма «Лео»

Узнав, что ему осталось жить всего год, Лео решает попытаться сбежать из школы, чтобы увидеть мир. Он подбивает на эту авантюру и своего друга, ворчливую черепаху Сквиртла. Секрет Лео случайно раскрывает одна любознательная девочка, и с этого момента жизнь Лео кардинально меняется.

Кадр из фильма «Лео»

Музыкальная анимационная комедия «Лео» появится на Netflix и в некоторых кинотеатрах 21 ноября, за два дня до парада. Критики предсказывают мультфильму огромный успех, и многие с нетерпением ждут его появления. 

День Благодарения Macy’s и новый мультфильм Netflix «Лео»
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Татьяна Ромашина
Татьяна Ромашина

Жестокий редактор нашего сайта о кино. Тексты, написанные живыми людьми, идеальными не бывают. Но всегда нужно стремиться к совершенству!

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