День Благодарения Macy’s и новый мультфильм Netflix «Лео»

Журнал The Hollywood Reporter рассказывает о предстоящем праздновании Дня Благодарения Macy’s, в котором в небо поднимется изображение ящерицы Леонардо, персонажа из нового анимированного фильма с Адамом Сэндлером «Лео», который выйдет на Netflix в следующем месяце.

В пятницу Netflix объявил, что представит на параде Macy’s воздушный шар в виде ящерицы, которую озвучивает Сэндлер. Для покраски шара потребуется около 50-ти галлонов краски, а новость приурочена к Национальному дню рептилий в субботу, 21 октября.

К ящерице присоединится еще один персонаж, Монки Д. Луффи, главный герой сериала One Piece, отмечающего в следующем году свое 25-летие и недавно адаптированный для шоу с живыми актерами Netflix с тем же названием, получившим не меньшую популярность, чем оригинальный мультсериал.

Что такое День Благодарения Macy’s

Яркий, карнавальный парад в День Благодарения в Нью-Йорке – одно из старейших мероприятий, которое проводится розничной сетью Macy’s с 1924 года ежегодно в четвертый четверг ноября. Парад транслируется каналом NBC с 1952 года.

Это яркое зрелище, шествие по маршруту около 4 километров с платформами, гигантскими воздушными шарами в виде известных персонажей, марширующими оркестрами, чирлидерами, театральными представлениями и включает в себя обязательное появление Санта-Клауса. В событии принимают участие многие известные студии.

В 2023 году парад приходится на 23 ноября.Он начинается с западной стороны Центрального парка и направляется в сторону магазина Macy’s на 34-й улице.

Что известно о предстоящем мультфильме «Лео»

Главный герой предстоящей американо-австралийской анимации – Леонардо, 75-летняя рептилия, живущая в террариуме начальной школы Флориды. Он наслаждается жизнью, наблюдает за учениками и уморительно философствует. А еще он скрывает важный секрет – то, что умеет говорить по-человечески. Озвучивает персонажа Адам Сэндлер, который заодно написал сценарий мультфильма.

Узнав, что ему осталось жить всего год, Лео решает попытаться сбежать из школы, чтобы увидеть мир. Он подбивает на эту авантюру и своего друга, ворчливую черепаху Сквиртла. Секрет Лео случайно раскрывает одна любознательная девочка, и с этого момента жизнь Лео кардинально меняется.

Музыкальная анимационная комедия «Лео» появится на Netflix и в некоторых кинотеатрах 21 ноября, за два дня до парада. Критики предсказывают мультфильму огромный успех, и многие с нетерпением ждут его появления.