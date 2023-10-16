Самый известный иранский режиссер Дариюш Мехрджуи найден убитым в своем доме вместе с женой

Сайт независимого кинематографа IndieWire сообщает, что известный 83-летний иранский режиссер и продюсер Дариюш Мехрджуи и его жена Вахида Мохаммадифар найдены убитыми.

Новость впервые появилась в государственном иранском СМИ IRNA, где подчеркивалось, что режиссер и его жена были обнаружены умершими от ножевых ранений 14 октября 2023 года в своем доме. Расследование дела продолжается, подробности не разглашаются.

Дариюш Мехрджуи всю жизнь боролся с цензурой иранского правительства и жестко критиковал его в своих фильмах. Впервые он появился на арене международного кинематографа с фильмом «Корова» 1969 года, ставшим мировой сенсацией.

В последнее время его жена Вахида Мохаммадифар привлекла внимание общественности своими публикациями в соцсетях, в которых делилась обеспокоенностью за безопасность семьи и сообщала об анонимных угрозах.

Иранский кинематограф

Кино Ирана – удивительное явление. Ему более ста лет, но режиссеры все еще работают под гнетом двойных санкций, наружных и внутренних. Фильмы, попадающие на международные фестивали, привозят туда контрабандой.

Переломным моментом стала «Корова», социальная натуралистичная драма Дариюша Мехрджуи, которая была строго запрещена к показу за рубежом и попала на Запад незаконно. На фильм пролился дождь наград и поощрений, он привлек внимание мировой общественности к иранскому кино.

После Иранской революции 1979 года «Корову» посмотрел новый аятолла Хомейни, который собирался запретить кинопроизводство в стране. Увидев фильм, он изменил свое решение, хотя препятствия для режиссеров, чинимые правительством, никуда не делись. Многие иранские режиссеры на себе ощутили диктаторское угнетение, оказываясь в тюрьмах, подвергаясь гонениям. Иранское кино – символ мученичества за искусство.

Однако в 2002 году в Тегеране был построен музей кино, который призван сохранять достижения местных кинематографов.

Музей кино в Тегеране

И вот теперь, после своих критических выступлений в адрес правительства в 2022 году, угасло одно из самых ярких имен в созвездии упрямых борцов за кино из Ирана.

Покойся с миром, мятежный и свободный дух Дариюш Мехрджуи.

Фильм «Корова» 1969 года

Это история сельского жителя Машта Хассана. Он женат, но детьми не обзавелся. Хассан живет очень бедно, и единственная его ценность – корова, которая дает ему определенный статус благополучия, и мужчина буквально молится на свою любимицу.

Фильм «Корова» 1969 года

Однажды Хассан по делам уезжает на один день, и в это время его беременную корову находят мертвой в сарае. Чтобы избежать ужасающей реакции Машта на новость, односельчане лгут ему, что корова сбежала. И вскоре Хассан начинает сходить с ума, тоскуя по корове. Он воображает себя ею, переселяется в хлев, начинает жевать сено. Его жена и местные жители решают насильно отвести его в городскую больницу.

У фильма множество социальных подтекстов и отсылок к реалистичным законам и традициям Ирана. Он произвел фурор на 32-м Венецианском кинофестивале, получил приз ФИПРЕССИ, получил несколько престижных международных наград на других конкурсах и фестивалях и считается первым фильмом иранской «Новой волны».