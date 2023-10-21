Болливуд выпустит ремейк сенсационной французской драмы «1+1»

Новостной веб-сайт Deadline Hollywood выпустил эксклюзивный материал о предстоящем индийском ремейке знаменитого французского фильма 2011 года «1+1» (фр. «Intouchables», в некоторых переводах «Неприкасаемые»).

Началась разработка громкого проекта знаменитых продюсеров Гунит Монги Капур и Карана Джохара, которые раньше сотрудничали в фильмах «Ланчбокс» («The Lunchbox») 2013 года и «Kill», показанном на TIFF 2023. Режиссером ремейка назначен Колин Д’Кунья (Colin D’Cunha), режиссер хитов «Sanju», «Secret Superstar» и «PK».

Ремейк французского хита – часть более обширного сотрудничества между продюсерскими компаниями Капур и Джохара, Sikhya Entertainment и Dharma Productions, о котором было объявлено весной 2023 года.

Капур и Джохар приобрели права на ремейк «Intouchables» у Gaumont уже около десяти лет назад. По словам самих продюсеров, в своей версии они стремятся сохранить магию оригинала, добавив колоритные штрихи и культурные особенности, которые вызовут отклик у индийской аудитории.

Режиссер Коллин Д’Кунья сообщил, что снимать такой фильм для него – невероятная честь и захватывающий вызов. Работа только началась!

Гунит Монга Капур

Гунит Монга впервые прославилась, когда в 2010 году на церемонии вручения «Оскара» ее короткометражный фильм «Kavi» вошел в пятерку лучших. У Капур не было средств посетить мероприятие. Она написала письмо тогдашнему президенту Индии, первой женщине, занявшей этот пост Пратибхе Девисингх Патил, которая и организовала поездку.

С тех пор Гунит Монга, которую называют «Гордость Индии», получила уже несколько «Оскаров» и не исчезает с передовиц индийских СМИ. Эта женщина разрушила все стереотипы и вывела современный кинематограф Индии на звездную высоту.

Каран Джохар

Джохар родился в семье основателя кинокомпании Dharma Productions и связал свою жизнь с кино, подобно родителям.

Каран Джохар известен тем, что производит высокобюджетные и заодно самые кассовые фильмы Болливуда. Он начинал как актер и помощник режиссера, а затем состоялся его режиссерский дебют в фильме «Всё в жизни бывает» («Kuch Kuch Hota Hai») 1998 года, и с тех пор успех во всем сопутствует Джохару. После смерти отца управляет Dharma Productions.

О фильме «1+1»

Великолепная французская трагикомедия, основанная на реальных событиях. Парализованный миллиардер Филипп (актер Франсуа Клюзе), к ужасу окружающих, нанимает в качестве своей сиделки чернокожего необразованного парня Дрисса (его сыграл Омар Си).

Но это спорное решение оказывается фантастически удачным для обоих. История их сближения и, в результате, крепкой дружбы, – невероятно трогательная и местами очень забавная.

Это удивительное кино оставляет потрясающее послевкусие доброты, радости и воодушевления. Обязательно уделите ему время, если еще не видели фильм.