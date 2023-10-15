Берлинским оркестром впервые управляет женщина-дирижер

Информационный канал Euronews сообщает, что Джоану Мальвиц, нового дирижера Берлинского оркестра, сравнивают с главной героиней из номинированного на «Оскар» фильма Тодда Филда.

В прошлом месяце Джоана Мальвиц стала первой в истории женщиной-дирижером и художественным руководителем Берлинского Коцертхауса.

С той минуты, когда было объявлено о назначении Мальвиц, в соцсетях начался настоящий бум: женщину сравнивают со злодейским образом Кейт Бланшетт, сыгравшей Лидию Тар в фильме. Сама Джоана категорически отвергает любые совпадения, хотя рекламные материалы Концертхауса очевидно подчеркивают сходство двух женщин, вымышленной и настоящей.

Рекламный ролик Концертхауса

Кто такая Джоана Мальвиц

Джоана родилась в 1986 году в Хильдесхайме, и уже в 3-летнем возрасте начала учиться играть на скрипке. Она получила образование в Высшей школе музыки Ганновера, став дирижером и пианистом.

В 2006 году она присоединилась к Гейдельбергскому оркестру в качестве репетитора. Затем она прошла еще несколько театров и оркестров, везде становясь первопроходцем на постах, которые раньше занимали исключительно мужчины.

С сентября 2023 года Джоана возглавила Берлинский Концертхаус, став не только первой женщиной, управляющей Берлинским Оркестром, но и самым молодым дирижером в истории этой труппы – Джоане Мальвиц всего 37 лет.

Официальный сайт Мальвиц: https://www.joanamallwitz.com/

Фильм «Тар» и его главная героиня

Потрясающе глубокая психологическая драма Тодда Филда рассказывает о вымышленной женщине по имени Лидия Тар. Она – первая женщина-дирижер Берлинского филармонического оркестра, властная, точная и безупречная во всем.

Лидия Тар манипулирует студентами и музыкантами, чтобы приблизить к себе любимчиков и отравить жизнь тем, кого недолюбливает. И однажды из-за ее действий совершает суицид одаренная девушка Криста, чье место в оркестре досталось русской Ольге Меткиной, к которой Лидия чувствует влечение. Это становится мучительным переживанием для Лидии, которая постепенно сходит с ума от напряжения, вызванного старанием оставаться на высоком уровне и справиться с чувством вины. Лоск постепенно осыпается с некогда высокомерной и великолепной Тар, которая все глубже погружается в депрессию и тревогу, теряя всё.

Актриса Кейт Бланшетт, сыгравшая роль Лидии Тар, получила кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале, где прошла премьера фильма, а позже – «Золотой глобус» и премию BAFTA.