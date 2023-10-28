Арнольд Шварценеггер откровенно рассказал о своём соперничестве с Сильвестром Сталлоне

Deadline Hollywood рассказывает об откровениях Арнольда Шварценеггера, выступившего в шоу Грэма Нортона в пятничном вечернем выпуске на канале BBC One. Звезда «Терминатора» откровенно и весело рассказал о своём соперничестве, а затем дружбе с Сильвестром Сталлоне.

Вместе со Шварценеггером гостями передачи стали: обладательница «Оскара» дама Джуди Денч, комик Джек Уайтхолл, реставратор мебели и телеведущий Джей Блэйдс и иконы поп-рока Duran Duran.

Небольшой эпизод шоу можно посмотреть в ролике.

Начало звездного конфликта

Все началось на заре карьеры обоих актёров. Им приходилось соперничать в схожих по жанру и сюжету фильмах, и они оба постоянно пытались превзойти друг друга в эффектных выступлениях.

Апофеозом стала церемония вручения «Золотого глобуса» 1977 года, когда оба сидели за одним столом. Сталлоне проиграл в 5 из 6 номинаций, а Шварценеггер получил награду «Новая звезда». И они серьёзно повздорили прямо на церемонии.

С тех пор всё покатилось по наклонной. Оба старались набить больше плохих парней в своём кино, взять пушку побольше, накачать мускулы покрепче. Арнольд пустил сплетню о том, что Сталлоне использует дублеров в своих трюковых сценах, злодей Иван Драго в фильме Сталлоне «Рокки IV» имел очень узнаваемый акцент, оба изо всех сил старались чем-то уязвить друг друга, энергично критиковали соперника в прессе, пока это не переросло в настоящую ненависть.

Бизнес сближает

Вражда закончилась в 1991 году, когда продюсер Роберт Эрл основал сеть ресторанов Planet Hollywood, в которую первыми вложились Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис. Соперникам пришлось тесно сотрудничать, вместе путешествовать по разным странам, чтобы продвигать компанию, и они с удивлением обнаружили, что могут найти общий язык и у них есть все основания для дружбы.

Общий бизнес изменил ситуацию, и вскоре оба актёра поучаствовали во франшизе «Неудержимые», и, кстати, вместе лечили схожие травмы плеча после напряжённых съёмок 2012 года. А затем Шварценеггер присоединился к съёмкам боевика Сталлоне «План побега» 2013 года.

Фото из личного архива Шварценеггера

Сейчас, когда актёры оглядываются на свое соперничество, оба смеются над этим и понимают, что вражда культивировала их эгоизм, и это было глупо. Однако есть и другая сторона: соперничество заставляло их фанатично самосовершенствоваться и становиться лучше. Сегодня они оба – крупнейшие суперзвёзды Голливуда и лучшие друзья.