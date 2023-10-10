Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей сыграли свадьбу в Венеции

Спустя год после того, как в мире распространился слух о тайном бракосочетании актрисы Ани Тейлор-Джой и американского музыканта Малкольма Макрея, в начале октября 2023 года они прилюдно сочетались браком в Венеции, опровергнув домыслы относительно своей прошлогодней свадьбы, но подтвердив близкую связь.

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей

Кто такая Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой – актриса и модель 1996 года рождения с британскими и американскими корнями. Эта девушка – номинант премии BAFTA в категории «Восходящая звезда» и лауреат Каннской премии «Открытие года».

Аня Тейлор-Джой

Зрители знают ее по роли Кейси в трилогии «Неуязвимый» Найта Шьямалана, по образу Элизабет Хармон в самом популярном мини-сериале Netflix «Ход королевы». Актриса озвучила принцессу Пич в хитовом свежем анимационном проекте «Братья Супер Марио в кино», сыграла Марго в великолепном триллере Марка Майлода «Меню» и снимается в главной роли в приквеле «Безумного Макса» «Фуриосе», премьера которого назначена на май 2024 года.

Личная жизнь актрисы была покрыта тайной. Несмотря на то, Аня рассказала об отношениях еще в 2021 году и на то, что пара вместе появлялась на красных дорожках и была замечена в проявлениях привязанности, ни Аня, ни Малкольм не подтверждали слухов о развитии своих отношений.

Их открыто начали называть мужем и женой, после того, как Аня Тейлор-Джой дала развернутое интервью Vogue в марте 2022 года, где рассказала, насколько близки они с Малкольмом по своим убеждениям и увлечениям. И убедила всех, что остается с ним, несмотря на расстояния и частые поездки на съемки.

Церемония бракосочетания

По информации издания Daily Mail официальная регистрация брака состоялась еще в июле, но все-таки не в 2022 году, а в 2023-м. А в Венеции состоялась торжественная открытая церемония, на которую невеста надела нетрадиционное бежевое платье с вышивкой от Dior, изготовленное по индивидуальному заказу.

Пара обменялась клятвами в Палаццо Пизани Моретта в окружении своих семей и близких друзей. На свадьбе были замечены именитые гости: Николас Холт, Эван Росс, Джулия Гарнер, Майлз Теллер и другие.

Очевидно, это празднование стало важной вехой в отношении влюбленных. Они прошли путь от официального скрепления брака в зале суда до красивого праздника в романтичной Венеции. История их любви вызывает интерес у всего мира, и будет очень интересно посмотреть, какие невероятные достижения ждут этих двух талантливых людей в их союзе.