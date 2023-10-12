Алисия Сильверстоун и Карл Глусман сыграют главные роли в предстоящем эротическом триллере «Птица и пчела»

Новостной интернет-журнал Deadline Hollywood в эксклюзивном материале от 11 октября 2023 года сообщает, что Алисия Сильверстоун и Карл Глусман, коллеги по «Рептилиям» («Reptile», 2023), свежему англоязычному хиту Netflix, вместе сыграют в предстоящем эротическом триллере от Yale Productions «The Bird And The Bee», снятому в рамках временного соглашения между кинокомпанией и Гильдией киноактеров США.

Актриса Алисия Сильверстоун

Алисия Сильверстоун – американская актриса 1976 года рождения, известная по фильмам «Убийство священного оленя», «Рептилии», «Выпускной класс». Она же сыграла Бэтгёрл в фильме 1997 года «Бэтмен и Робин».

Актриса является защитницей прав животных, общественной активисткой и в 2012 году написала письмо Путину в защиту участницы Pussy Riot Марии Алёхиной. Сильверстоун просила обеспечить девушке вегетарианскую диету и мягкие условия содержания под стражей.

Среди предстоящих проектов с участием актрисы – комедия «Y2K», которую снимает A24 под режиссурой Кайла Муни.

Актер Карл Глусман

Карл Глусман родился в 1988 году в Бронксе в семье ирландки и немецкого еврея. Он известен по работам в «Неоновом демоне», в скандальном фильме «Любовь» 2015 года, а еще целый год (с 2019 по 2020-й) был женат на Зои Кравиц.

Впереди у актера еще один громкий проект: мощный эпический боевик «Civil War» от А24 и режиссера Алекса Гарланда.

Что известно о фильме «The Bird And The Bee»

Фильм был снят по временному соглашению между протестующей SAG-AFTRA, гильдией голливудских киноактеров, и кинокомпанией Yale Productions. Производство завершилось на этой неделе, но дата выхода пока не определена.

Сценарий к картине написал Джек Доннелли, а режиссером выступил Джастин Келли, который описал фильм, как «запутанный любовный роман, который я рад воплотить на экране, так как это захватывающая история, и она серьезно отличается от моих предыдущих фильмов».

Продюсеры фильма – Джордан Йель Левин, Джесси Корман, Скотт Левенсон и другие.

В центре сюжета успешная деловая женщина (Сильверстоун), которая пытается дать отпор надоевшему любовнику (Глусман). Но чем больше героиня отталкивает от себя мужчину, тем более одержимым он становится, переходя все границы приличия и закона.

События разворачиваются в ярких декорациях, воплощающих раскованную и сексуальную атмосферу 80-х и 90-х годов.

Актеры вместе играли в потрясающем триллере «Рептилии», вышедшем на Netflix 29 сентября после триумфальной премьеры на TIFF.

Источник Deadline Hollywood: https://deadline.com/2023/10/alicia-silverstone-karl-glusman-the-bird-and-the-bee-movie-1235570015/