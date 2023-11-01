Вчера, 31 октября 2023 года представители Гильдии киноактёров SAG-AFTRA быстро завершили очередной раунд переговоров со студиями, пообещав продолжить сегодня, 1 ноября, и в течение нескольких следующих дней.

В сердцах обеих сторон теплится осторожная надежда на скорое разрешение 110-дневного конфликта, ставшего голливудским кошмаром 2023 года.

В этот же день актёры нарядились в подготовленные костюмы на Хэллоуин и вышли на улицы Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, чтобы пройти в праздничных, карнавальных пикетах и шествиях протеста под окнами крупных киностудий. Об этом сообщает Deadline.

Некоторые актёры, правда, нарушили рекомендации своего профсоюза, о которых мы писали ранее, и надели костюмы героев известных франшиз и фильмов.

Но это отнюдь не помешало забастовке стать очень запоминающимся зрелищем для всех жителей обоих городов. Мало того, в знак профсоюзной солидарности к актёрским пикетам присоединились члены Американской федерации труда (AFL-CIO), представители Гильдии писателей (WGAW), лидеры Женской баскетбольной ассоциации и Национальной футбольной лиги.

Прекрасная подборка фотографий в Лос-Анджелесе представлена в статье Los Angeles Times об актёрском пикете 31 октября напротив окон штаб-квартиры Netflix.

Frederic J. BROWN

Давайте вспомним предысторию конфликта, который, кажется, движется к завершению

Итак, в середине июля 2023 года начался трудовой спор между гильдией сценаристов совместно с профсоюзом киноактёров (SAG-AFTRA), которые выставили свои требования Альянсу продюсеров кино и телевидения США (AMPTP).

Со времён последней забастовки прошло уже 43 года, и впервые актёры и сценаристы выступили единым фронтом. Основные претензии были выдвинуты крупным стриминговым сервисам: Netflix, Amazon и Disney+.

Причинами спора стали неудовлетворительные условия оплаты труда, медицинского страхования, защиты от рисков и дискриминации.

Ещё один, особенно острый вопрос, заключается в защите творчества актёров и сценаристов от использования искусственного интеллекта, с помощью которого в последнее время без труда достигается имитация, так называемое цифровое копирование голосов, образов или текстов любых известных личностей.

На время забастовки актёры не участвуют ни в каких проектах, отказываются подписывать контракты и каким-либо образом содействовать продвижению продукции компаний, к которым выставлены претензии. Это сильно подкосило американскую теле- и киноиндустрию, уже серьёзно пострадавшую во времена пандемии.

Однако некоторые проекты, создатели которых не работают на крупные студии, получили от SAG-AFTRA «Временные соглашения», позволяющие заниматься разработкой новых фильмов.

На сегодняшний день многое решено, в ближайшие дни, по словам оптимистов, можно ждать развязки. Однако по самым пессимистичным прогнозам забастовка может продлиться ещё несколько месяцев.