Легендарная актриса Элейн Деври навсегда покинула Голливуд: Память о её кинематографическом наследии

Почти забытая актриса Элейн Деври, сыгравшая множество ролей в 50-70-х годах прошлого века, умерла 20 сентября в своем доме в Грантс-Пасс, штат Орегон. Ей было 93 года. Новость только сейчас добралась до таблоидов, о ее смерти сообщил еженедельник Variety.

Это стало хорошим поводом вспомнить кино той эпохи, тем более, что Элейн Деври была четвертой из восьми жен легендарного американского актера Микки Руни и сделала карьеру благодаря его покровительству.

Элейн и Микки поженились в 1952 году в Лас-Вегасе, и уже в следующем году актриса дебютировала в комедийном фильме «Небольшое воровство» («Slight Case of Larceny») 1953 года, где Руни сыграл главную роль.

В 1954 году актриса появилась уже в одной из главных ролей с Руни в научно-фантастической комедии «Атомный ребенок» («The Atomic Kid»). Ее персонаж, медсестра, выходит замуж за персонажа своего супруга Барнаби в конце фильма.

В фильме «Руководство для женатых» («A Guide for the Married Man») 1967 года Элейн Деври сыграла небольшую роль соблазнительной разведенной красотки, которая встречается в номере отеля с главным героем, Полом Мэннингом, который всю историю пытается изменить своей жене, но ни разу не делает этого.

Кроме того, Элейн Деври принимала участие в многочисленных шоу и сериалах, а также появлялась в качестве приглашенной звезды в большом количестве фильмов. После развода с Руни, который, по словам актрисы, никогда о ней не заботился, в 1958 году она получила солидные отступные. У пары двое детей, сын и дочь.

Микки Руни

Американский актер Микки Руни – рекордсмен книги Гиннеса по продолжительности актерской карьеры. Нинниан Джозеф Юл-младший (настоящее имя актера) родился в 1920 году в семье артистов водевилей, и до Второй мировой, еще ребенком, снимался в разнообразных фильмах, играя бойкого подростка, став «королем кассовых сборов», а уже после войны перешел к более серьезным ролям. Псевдоним «Микки Руни» он взял в 1932 году.

Актер был 4 раза номинирован на «Оскар» и получил 2 из них в 1939-м и 1983-м годах (ничего себе разрыв!). Причем оба раза – не за определенную роль, а за особый вклад в искусство кинематографа.

В 1935 году сыграл в великом фильме Макса Рейнхардта «Сон в летнюю ночь» («A Midsummer Night’s Dream»), который был запрещен в нацистской Германии и стал эталоном актерского искусства для юных актеров.

Наиболее известные послевоенные фильмы из карьеры Руни: «Завтрак у Тиффани» (1961), «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир» (1963), «Ночь в музее» (2006).

Микки Руни скончался в апреле 2014 года.