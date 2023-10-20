Актриса Аннет Беннинг в новом фильме «Ньяд»

Сайт независимого кинематографа IndieWire публикует обзор недавнего интервью Аннет Бенинг, звезды американского кино, сыгравшей главную роль в биографической драме 2023 года «Ньяд» («Nyad»), которая выходит в некоторых кинотеатрах США 20 октября, а с 3 ноября будет транслироваться на Netflix.

Четырехкратная номинантка на «Оскар» рассказывает о съемках «Ньяд» и размышляет об образах «сильных женщин» в кино. Актриса говорит, что отказывается играть поверхностных персонажей.

Аннет Беннинг

Аннет Беннинг решительно осуждает однобокие роли, в которых герой (или героиня) – человек, без комплексов, недостатков и слабостей. Да, таких любит зритель (пример – зашкаливающая популярность супергероев), и все же, пусть плеяда сложных персонажей актрисы не в моде, это то, что ей нравится.

«Это действительно скучно — рассказывать истории только о сильных людях. Нам нужно знать: в чем их недостатки? Их слепые зоны? Они есть у всех нас», – говорит актриса.

Недавно Аннет Беннинг сыграла главную роль в выдающемся спортивном байопике 2023 года о пловчихе Диане Ньяд, которая преодолела 177 км вплавь от Кубы до Флориды в 2013 году. Диане было на тот момент 64 года!

Актриса говорит, что постаралась сыграть не сильную женщину без страха и упрека, а сложного, живого человека с его страхами, сомнениями и юмором, сделав историю захватывающей для зрителя.

Аннет Беннинг в роли Дианы Ньяд

Немного об актрисе Аннет Беннинг

Актриса Беннинг родилась в Канзасе в 1958 году, уже в школе изучала драму и еще в детстве дебютировала на театральной сцене. У нее огромная фильмография, она широко известна по ролям в кинолентах «Любовная история», «Марс атакует!», «Красота по-американски», «Детки в порядке» и так далее.

Беннинг – обладатель почти всех крупных призов мирового кинематографа, кроме «Оскара», на которого номинировалась 4 раза. Несмотря на свой солидный возраст, актриса активно работает, снявшись в супергеройском блокбастере «Капитан Марвел» 2019 года в роли доктора Венди Лоусон, а затем в ироничном детективе «Смерть на Ниле».

«Ньяд» – последняя и весьма впечатляющая работа именитой актрисы, которой пророчат немало наград.

Фильм «Ньяд»

Это история Дианы Ньяд, знаменитой пловчихи, которая совершила невозможное, проплыв огромное расстояние без подстраховки от акул, без еды и питья в пожилом возрасте.

Причем для Дианы это была уже пятая попытка подобного заплыва. Предыдущие усилия она предпринимала в более молодом возрасте. Это невероятная, воодушевляющая история успеха, помогающая понять, что никогда не поздно осуществить мечту, а годы дают бесценный опыт, который может сыграть более значимую роль, чем энергия молодости.

Диана Ньяд

Фильм «Ньяд» – режиссерский дебют Элизабет Чай Васархели и Джимми Чина. В фильме вместе с Аннет Беннинг снимались Джоди Фостер, Рис Эванс и Карли Ротенберг. Аннет Беннинг пришлось многое выполнять самой на съемках, которые стали настоящим испытанием для немолодой актрисы.

Мировая премьера состоялась 1 сентября на кинофестивале в Теллуриде, где он произвел настоящий фурор, затем фильм показали в Торонто 12 сентября, и совсем скоро он появится в кинотеатрах.