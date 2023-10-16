Британский 90-летний актер Майкл Кейн официально объявил о завершении своей 70-летней карьеры

Британская газета The Guardian сообщает, что в субботу, 14 октября 2023 года, на телепрограмме в программе BBC Today известный британский актер Майкл Кейн официально заявил об уходе из мира кино после своей финальной картины «Великий беглец», выходящей в этом году.
Майкл Кейн известен зрителю по роли дворецкого Альфреда в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене «Темный рыцарь» (2005-2012).
Совсем недавно Кейн дал развернутое интервью The Guardian, в котором размышляет о своей жизни, о женщинах и коммунизме, о старости и войне в Корее.
Об актере Майкле Кейне
Майкл Кейн за свою карьеру снялся в более чем 130-ти фильмах. Он двукратный обладатель «Оскара» и трижды получил «Золотой глобус», не считая множества других наград. Этот актер – икона британского кинематографа.
Он родился в 1933 году в Лондоне, в семье грузчика и уборщицы. В юности бросил школу и пошел служить в армию, отправившись сразу в Корею с британским экспедиционным корпусом. После службы устроился на должность помощника администратора в небольшой театральной труппе Суссекса, и там загорелся мечтой стать актером.
Окончив актерские курсы, стал выступать в провинциальных театрах, был быстро замечен телепродюсерами, и с 1957 года начал карьеру в кино, достигнув широкого признания уже в 30 лет, сыграв роль британского лейтенанта в фильме 1964 года «Зулусы», сюжет которого основан на реальном сражении у Роркс-Дрифт.
В 1966 году Кейн впервые был номинирован на «Оскар» за главную роль в фильме «Элфи», экранизации пьесы Билла Нотона, который сам написал сценарий. Это история повесы Альфреда Элкинса, который начинает осознавать последствия своего распутного образа жизни.
Фильм Вуди Аллена «Ханна и ее сестры» 1986 года принес Майклу Кейну «Оскара» за роль второго плана. Это драма, рассказывающая о любовных и профессиональных потрясениях в жизни трех родных сестер. Кейн сыграл мужа Ханны, Эллиота.
В 2000 году Майкл получил рыцарское звание из рук Елизаветы II. В 2005-2012 году снимался в знаменитой трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь» в образе дворецкого Альфреда Пенниуорта.
Последней работой великого актера стал «Великий беглец»
О фильме «Великий беглец»
Биографическая драма британского режиссера Оливера Паркера с Майклом Кейном и Глендой Джексон в главных ролях – это история Бернарда Джордана, 89-летнего ветерана Королевского флота, который сбегает из дома престарелых и отправляется во Францию, чтобы посетить празднование 70летия «Дня Д», десантной операции союзников по высадке в Нормандию во время Второй мировой войны.
Это последний фильм для двух ведущих актеров. Его премьерный показ состоялся 20 сентября в лондонском кинотеатре BFI Southbank , а с 6 октября 2023 года распространением фильма занялась компания Warner Bros. Pictures.
Майкл Кейн давно уже поговаривал о своем уходе из кино, намекая на то, что «Великий беглец» станет его последней работой. Он снимался вместе с давней подругой Глендой Джексон, титулованной актрисой, Кавалером Ордена Британской Империи, которая скончалась после съемок, 15 июня 2023 года.
Майкл сказал, что не разделял ее левых взглядов в политике, хотя они хорошо ладили. Впервые вместе актеры снимались в фильме 1975 года «Романтичная англичанка».