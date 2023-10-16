Британский 90-летний актер Майкл Кейн официально объявил о завершении своей 70-летней карьеры

Британская газета The Guardian сообщает, что в субботу, 14 октября 2023 года, на телепрограмме в программе BBC Today известный британский актер Майкл Кейн официально заявил об уходе из мира кино после своей финальной картины «Великий беглец», выходящей в этом году.

Майкл Кейн известен зрителю по роли дворецкого Альфреда в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене «Темный рыцарь» (2005-2012).

Совсем недавно Кейн дал развернутое интервью The Guardian, в котором размышляет о своей жизни, о женщинах и коммунизме, о старости и войне в Корее.

Об актере Майкле Кейне

Майкл Кейн за свою карьеру снялся в более чем 130-ти фильмах. Он двукратный обладатель «Оскара» и трижды получил «Золотой глобус», не считая множества других наград. Этот актер – икона британского кинематографа.

Он родился в 1933 году в Лондоне, в семье грузчика и уборщицы. В юности бросил школу и пошел служить в армию, отправившись сразу в Корею с британским экспедиционным корпусом. После службы устроился на должность помощника администратора в небольшой театральной труппе Суссекса, и там загорелся мечтой стать актером.

Окончив актерские курсы, стал выступать в провинциальных театрах, был быстро замечен телепродюсерами, и с 1957 года начал карьеру в кино, достигнув широкого признания уже в 30 лет, сыграв роль британского лейтенанта в фильме 1964 года «Зулусы», сюжет которого основан на реальном сражении у Роркс-Дрифт.

Кадр из фильма “Зулусы” 1964

В 1966 году Кейн впервые был номинирован на «Оскар» за главную роль в фильме «Элфи», экранизации пьесы Билла Нотона, который сам написал сценарий. Это история повесы Альфреда Элкинса, который начинает осознавать последствия своего распутного образа жизни.

Кадр из фильма «Элфи»

Фильм Вуди Аллена «Ханна и ее сестры» 1986 года принес Майклу Кейну «Оскара» за роль второго плана. Это драма, рассказывающая о любовных и профессиональных потрясениях в жизни трех родных сестер. Кейн сыграл мужа Ханны, Эллиота.

Кадр из фильма «Ханна и ее сестры»

В 2000 году Майкл получил рыцарское звание из рук Елизаветы II. В 2005-2012 году снимался в знаменитой трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь» в образе дворецкого Альфреда Пенниуорта.

Кадр из фильма “Темный рыцарь”

Последней работой великого актера стал «Великий беглец»

О фильме «Великий беглец»

Биографическая драма британского режиссера Оливера Паркера с Майклом Кейном и Глендой Джексон в главных ролях – это история Бернарда Джордана, 89-летнего ветерана Королевского флота, который сбегает из дома престарелых и отправляется во Францию, чтобы посетить празднование 70летия «Дня Д», десантной операции союзников по высадке в Нормандию во время Второй мировой войны.

Кейн в роли Бернарда Джордана

Это последний фильм для двух ведущих актеров. Его премьерный показ состоялся 20 сентября в лондонском кинотеатре BFI Southbank , а с 6 октября 2023 года распространением фильма занялась компания Warner Bros. Pictures.

Трейлер фильма «Великий беглец»

Майкл Кейн давно уже поговаривал о своем уходе из кино, намекая на то, что «Великий беглец» станет его последней работой. Он снимался вместе с давней подругой Глендой Джексон, титулованной актрисой, Кавалером Ордена Британской Империи, которая скончалась после съемок, 15 июня 2023 года.

Кейн и Гленда Джексон, «Великий беглец»

Майкл сказал, что не разделял ее левых взглядов в политике, хотя они хорошо ладили. Впервые вместе актеры снимались в фильме 1975 года «Романтичная англичанка».